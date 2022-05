Elche empieza a detectar adicciones al móvil en menores de cinco años

Pequeños de solo cinco años de edad ya con problemas de adicción al móvil. Casos de este tipo están empezando a llegar también a la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) del Ayuntamiento Elche. Hace dos años, la edad más temprana a la que se había detectado este tipo de problema era, como mucho, los 11 años. Con una pandemia de por medio, donde se ha potenciado enormemente el uso de los dispositivos digitales, el smartphone ha terminado por convertirse definitivamente en un chupete digital para unos y en un dilema con el que no es fácil lidiar para otros.

Mar Navarro, psicóloga de la UPCCA, señala que la mayor parte de los casos que atienden tienen que ver con jóvenes -”suelen ser varones”- de 13 o 14 años. “Pero lo preocupante es que empieza a haber conductas violentas”, apunta. Y es que cuando el móvil es sinónimo de disputas o peleas es porque detrás suele haber un enganche prolongado y una adicción que puede llegar a ser muy seria.

Ante ello, ¿cómo pueden actuar los padres? Desde la UPCCA se señala que lo primero es marcar unas normas, no empezar la casa por el tejado. Así por ejemplo, y siempre en función de qué franja de edad se trate, establecer que no se utilice el móvil más de dos horas al día. Tampoco en determinados espacios y momentos (las comidas por ejemplo).

Asimismo, se tiene que hacer ver que el móvil no es del menor, “es usufructuario”, apunta Navarro, quien recuerda que la responsabilidad no es del niño, sino del adulto.

Rutinas de estudio

Junto a todo ello, la psicóloga recomienda que el joven tenga, mantenga y conserve sus rutinas de estudio aunque irrumpa el móvil en su vida. Y que cuando haya hecho los deberes, pueda tener, si es conveniente, el móvil.

“De lo que sí nos hemos dado cuenta es de que el ocio es tecnológico, lo tienen asociado a la tecnología”, explica la psicóloga. Juegos online, quedar con los amigos a través de las redes sociales, consumo de vídeos… todo esto no invita a salir a la calle precisamente. Y como ellos no se van a autogestionar el uso, hay que ayudarles a ello, tanto a los más pequeños a los que se les entretiene más con Youtube, como a los que empiezan a tener móvil a los 11 y, de repente tiene acceso libre a redes con las cuales, en teoría, no puedes interactuar a menos que seas mayor de 14 años.

Los expertos indican por otro lado que dar a un niño de hasta dos años el móvil puede tener efectos neurológicos y afectar al cerebro y su cognición. Es más, puede llevar al menor a presentar una baja tolerancia a la frustración y llevar a no saber controlar las emociones.

La Asociación Americana de Pediatría Recomienda nada de pantallas a estas edades; de 2 a 5 años, 30 minutos al día como mucho y con supervisión; de 5 a 12 años, un máximo de 60 minutos al día con supervisión; y a partir de los 12 años, no más de 120 minutos diarios con control parental. Pero ¿quién cumple esto?

El edil de Derechos Sociales de Elche, Mariano Valera, constata también que ha bajado la edad de consumo y que como Ayuntamiento tienen que dar respuesta a esta realidad. Precisamente este jueves han presentado la séptima edición de la Escuela de Familia, que tendrá lugar este mes de mayo y junio con sesiones específicas sobre pantallas, tecnologías, niños y adolescentes.

Incluso el propio concejal recuerda que algunos expertos recomiendan firmar un contrato físico entre padres e hijos donde concretar, por ejemplo, el tiempo máximo de uso de las redes sociales, el pin de acceso o la contraseña del móvil.

Para cualquier consulta sobre este y otros asuntos sobre adicciones la UPCCA está accesible a través del teléfono 966658065, el whatsapp 672499556 y el correo electrónico upcca@elche.es

¿Qué es la UPCCA?

La UPCCA es un servicio municipal, cuyo objetivo básico es la prevención en el campo de las adicciones, así como la promoción de la salud y el bienestar social a través de programas familiares, educativos y comunitarios. Desarrolla, en el ámbito municipal, las estrategias pertinentes dirigidas a reducir o evitar el uso y/o abuso de drogas y otras conductas adictivas, así como a promover hábitos de vida saludables (Ley 10/2014. de 29 de diciembre. de la Generalitat, de Salud de la Comunidad Valenciana). Para ello cuenta con profesionales con formación específica (psicóloga/o y educador/a social), así como recursos y programas acreditados oficialmente.

¿Quiénes pueden recibir este servicio?

Cualquier persona que resida en Elche a través de los diferentes programas y servicios que oferta la UPCCA

¿Supone algún coste?

No. Todos los servicios son completamente gratuitos.

¿Cómo se puede acceder?

La UPCCA colabora con diferentes entidades e instituciones para la implementación de los diferentes programas. Asimismo, en la dirección y teléfono indicados anteriormente, cualquier persona podrá solicitar información sobre los recursos y acciones programadas en el ámbito de la prevención de conductas adictivas en el municipio de Elche.