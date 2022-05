El Parque Científico incentiva prototipos en 3D para que empresas de Elche abaraten el desarrollo de productos

El Parque Científico ayuda a empresas de Elche a desarrollar prototipos que sean asumibles económicamente para abaratar costes y tiempo en el desarrollo de ciertas piezas. "De la idea al producto" es el nombre de la jornada que este jueves ha tenido lugar en la sede de Mustang, en el Parque Empresarial, por parte del Laboratorio de Prototipado del organismo de la Universidad Miguel Hernández.

El objetivo de la actividad era acercar a empresarios los distintos materiales y tecnologías que están enfocados al prototipado, así como abordar cómo se ha innovado en las técnicas y qué casos de éxito hay. En la práctica, desde el Laboratorio tratan de explicar que sólo en horas se pueden desarrollar estos prototipos para conocer si encajan o no y se han hecho demostraciones de impresión en 3D para redundar en las garantías de este método.

Desde el laboratorio de prototipado, que se creó en 2019, entienden que hay sectores como el del calzado que podrían ganar con estas tecnologías a la hora de prototipar ojales e incluso hacer pruebas en plantillas y suelas para no ir por la vía tradicional de empezar realizando moldes, que pueden tener fallos, sin antes hacer un prototipo en 3D.

Al encuentro han acudido representantes de firmas como Rois Medical, empresa que presta servicios de bienestar y que han desarrollado una silla de ruedas especial para facilitar el paso del usuario con movilidad reducida a la cama. Para que este vehículo se hiciese realidad el laboratorio trabajó con prototipos de piezas como el soporte que llevan las luces de la silla, elementos que no son industriales y que no se pueden adquirir de forma masiva en ninguna tienda, porque son específicas.

Alex Linde, técnico de Emprendimiento del Parque Científico, resalta que en el ámbito sanitario también es muy útil acudir a los prototipos "porque para sacar un producto médico al mercado se necesitan muchas validaciones y no puedes ponerte a hacerlo de cero si no sabes si las vas a pasar o no".

Resalta que es importante dar a conocer a las empresas la posibilidad de hacer prototipos antes de producir el producto "porque se ahorra mucho coste ya que fabricar prototipos permite testear funcionalidades".

El experto añade que si se produce en el material final resulta mucho más caro y dependiendo de algunos sectores incluso prácticamente inasumible, como en el aeroespacial, donde se necesitan piezas en titanio. "Producirla vale un dineral pero necesitas probar antes la funcionalidad antes de producirla, hay que validarlo y no sería funcional hacer esa gran inversión, y ahí es donde entra el prototipado, porque es muy beneficioso para las empresas que puedan testear ese producto en una fase muy incipiente porque también es muy flexible".

La jornada también ha servido para dar a conocer el programa anual "Makers", un servicio del Laboratorio para apoyar la creación y el desarrollo de productos innovadores, que sea protegible y comercializable.

Al hilo, indican desde el Parque Científico que antes prototipar resultaba complejo porque apenas había maquinaria "pero cada vez está más implantado". En cuanto a los tipos de prototipos que se dan en la actualidad, pueden ser tanto físicos así como prototipos que se escanean en 3D de múltiples artículos como cascos de motos para medir la aerodinámica y se puede utilizar en lugar de meterlo en un banco de pruebas que no sabes si está en Madrid, Barcelona, València, se puede hacer diseño en 3D y se pasan todas las pruebas".

Indican que hay múltiples materiales de prototipos, que no tienen por qué ser de plástico, ya que según las necesidades se puede emplear la resina o incluso el metal.

Ya cuando se creó el Laboratorio de Prototipado se apuntó desde el Parque Científico que el 30% de los proyectos que pasan por la Maratón o el Sprint dependen de productos físicos, con componentes electrónicos o mecánicos. Así, el Laboratorio les facilita que sus ideas se conviertan en prototipos o modelados 3D que puedan ser enseñados a inversores, clientes o jurados de concurso

Los emprendedores locales acogieron entonces muy bien la iniciativa ya que pueden contar con un socio técnico que les aporta asesoramiento, equipamiento y contactos en áreas como la mecánica, la electrónica o el mundo digital. El Laboratorio también tiene la misión de convertirse en una incubadora de innovación que ponga en contacto a emprendedores, startups, grupos de investigación y empresas que quieran desarrollar proyectos basados en la investigación de forma colaborativa.