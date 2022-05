Mazón considera que quien no quiera el tranvía para Elche está en contra de la ciudad

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del PP de Elche, Pablo Ruz, han participado esta mañana en Elche en una mesa informativa para trasladar a los ilicitanos la reforma tributaria que está proponiendo este partido. Asimismo, el dirigente considera que cualquier responsable público que no quiera el tranvía para el municipio "está en contra de Elche".

"A nadie le cabe en la cabeza que Alicante tenga tranvía, AVE y cercanías, y Elche no", ha manifestado el mandatario regional, quien ha insistido en que, a pesar de que PSOE y Compromís votaron en contra, en el pleno del pasado martes, en la petición del PP de instar al Consell a que inicie los trámites para implantar el tranvía en la ciudad, la Diputación Provincial, en manos del propio Mazón, sufragará el estudio. "Vamos a poner el proyecto sobre la mesa. Tranvía, tranvía y tranvía", recalcaba el popular en suelo ilicitano.

Mazón ha insistido una vez más en que con la reforma tributaria de su partida se verán beneficiadas todas las familias ilicitanas, y valencianas, y en especial las que tienen las rentas más bajas, así como las personas con salarios más bajos, "que son los que más necesitan esta reforma, ya que pagarían un 31% menos de impuestos en nuestra Comunidad”, según el responsable que su presencia en Elche, por unas u otras razones, se ha multiplicado en la ciudad en las últimas semanas, dando a entender así que para él "Elche es una prioridad".

El líder regional ha señalado a su vez que "si antes era obligatoria, ahora ya es urgente", refiriéndose a esa bajada de impuestos que, además, subraya, debería tener efecto retroactivo, desde el pasado 1 de enero.

El también presidente de la Diputación no entiende cómo la Generalitat Valenciana sigue negándose a rebajar los impuestos. "Se puede hacer mañana mismo si quieren y nosotros lo apoyaríamos en las Cortes Valencianas", ha dicho el mandatario en su visita este sábado a Elche.

“Nuestro compromiso es que con nuestra reforma fiscal las rentas más bajas de la Comunidad sean las que menos impuestos paguen de España. Lo que proponemos no es algo que no estemos haciendo allá donde gobernamos. La bajada de impuestos es un deber moral. No entendemos que el PSOE rechace nuestras propuestas para ayudar a las personas que más lo necesitan y a las pequeñas empresas que se han visto tan afectadas por la subida de los precios”, lamenta Mazón.

A su juicio, insistió en la mesa informativa dispuesta en la Glorieta, los socialistas tienen un "cerrazón" con este asunto, lo que supone un "error dramático. Mucha más gente pagaría menos y se recaudaría más para mejorar los servicios públicos. Por eso no logro entender la oposición del PSOE".

“Es urgente que Pedro Sánchez y Ximo Puig acepten nuestras propuestas, que son más que evidentes que funcionan”, ha dicho, para criticar a continuación que cada vez que la izquierda toca los impuestos “es para subirlos”.

La reforma fiscal que plantea el PPCV incluye, según afirman, una bajada de impuestos de 1.530 millones, con una rebaja del tipo impositivo a los salarios más bajos, deflactar los umbrales correspondientes a cada tramo del IRPF, así como los mínimos personales y el resto de deducciones para ajustar el pago de impuestos a la verdadera capacidad económica de los contribuyentes.

Por otra parte, el presidente del PP de Elche, Pablo Ruz, ha agradecido a Carlos Mazón haber estado toda la mañana acompañando a los ilicitanos explicando las medidas que propone el Partido Popular para salir de la crisis. Ruz ha declarado que “el Partido Popular tiene todas las iniciativas y herramientas para mejorar la vida de todos los ciudadanos, lo hacemos donde gobernamos y lo haremos muy pronto en la Comunidad Valenciana y en Elche”.