«A los partidos políticos les interesa debilitar el poder que tiene el movimiento vecinal»

¿Cuál ha sido su camino hasta dirigir la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche?

Vengo de la Asociación de Vecinos de El Raval, de la que soy secretario. Anteriormente, estuve bastante tiempo en el movimiento asociativo de Alicante, en el que empecé a los 39 años [ahora está a punto de cumplir 69 años]. Vine a vivir a Elche por amor y estudié Protocolo a través de la UMH, en los principios de la Universidad. Cuando terminé estos estudios, hice Periodismo.

¿Qué metas se ha fijado en la nueva etapa como presidente?

Hay un gran problema en el mundo asociativo y vecinal: la brecha digital. Este colectivo ha envejecido y la pandemia ha puesto de manifiesto sus carencias. Nos hemos quedado en el ayer, salvo pocas excepciones, como sucede en asociaciones como las de El Raval, Altabix, La Hoya o Mujeres Vecinales. Pero la gran masa asociativa está estancada y no ha avanzado en el mundo digital. Los jóvenes que empiezan en este terreno y nos puede echar una mano en este sentido tienen la dificultad añadida de que deben compaginarlo con sus obligaciones profesionales.

¿Cuáles son los otros problemas del movimiento vecinal?

Hemos sufrido una gran caída porque no hemos sabido buscar un relevo generacional, no hemos preparado a la gente joven para que se implique. Aquí hay cabida para todo el mundo, para personas con pensamientos de derechas, de izquierdas, de centro, liberales... Lo hemos visto con la pandemia y la tecnología, que nos ha caído como una losa.

¿La situación de los centros de salud de Elche es óptima?

En el tema sanitario también nos topamos con la brecha digital. Los dos años largos que llevamos de pandemia han generado una serie de problemas enormes. La población ilicitana es de edad avanzada y, en su mayoría, no está preparada para asumir la sede electrónica o para hacer las gestiones del centro de salud a través de internet. Si las personas mayores no disponen de hijos o nietos que les solventen estos trámites, están perdidas. Los consejos de sanidad tampoco han cumplido con las expectativas. Lo hemos visto en los centros sanitarios que no han permitido visitar a los familiares ingresados.

¿Cómo soportan los vecinos la actual crisis energética?

Hay entidades como Cruz Roja o Cáritas que están dando una atención muy importante a todos los necesitados. Las perspectivas son un tanto difusas y todavía no hemos calibrado la profundidad de este problema y hasta dónde nos puede afectar. El coste de la luz se ha disparado y el gas lo estamos pagando a precio de oro.

¿Qué valoración hacen de Carrús desde la Federación y de su proyecto de regeneración?

La situación de Carrús es muy compleja por varias razones. Es uno de los barrios más grandes del municipio y cuenta con una gran diversidad de etnias. La idea de regenerar esta zona con un palacio de congresos no me parecía bien. En la Federación lo debatimos democráticamente y se decidió apoyar el proyecto. Con el tiempo se ha visto que no se podía llevar a cabo. Eso sí, pienso que Carrús necesita que se le dignifique como corresponde. En los terrenos de Jayton hay que hacer algo: un edificio para el asociacionismo, un centro cultural, un teatro... Un palacio de congresos en Carrús no se puede contemplar porque no hay hoteles ni vías de comunicación fluidas.

Entonces estará satisfecho con la ubicación final en la avenida de la Universidad, ¿no?

Sí, es un lugar mucho más digno y con unas conexiones fantásticas. Esta ubicación también servirá como nexo de unión entre la ciudadanía ilicitana y la UMH. Los ilicitanos llevamos una gran batalla para que se reconozca que la UMH es de Elche, lo que al rector no lo parece tan bien. Había otras posibles ubicaciones que eran buenas pero esta es la ideal.

¿Considera que en Elche es necesaria la llegada del tranvía?

Es un tema profundo y delicado, que nos viene transferido desde Alicante. Sería un proyecto bonito y ambicioso, que ha provocado una lucha entre las dos ciudades. El tranvía en Elche puede ser beneficioso hasta cierto punto, porque aquí tenemos un ferrocarril soterrado que Alicante nunca ha logrado. Lo que no se puede hacer es trabajar de espaldas en este tipo de cuestiones, sin colaborar. Esto lo hemos visto también con el AVE, que nos llevaba a Madrid en muy poco tiempo y que el propio Ministerio ha dinamitado con la incorporación de nuevas paradas intermedias. En la movilidad, una de las prioridades tiene que ser potenciar la conexión con el aeropuerto.

¿Qué preocupaciones están recibiendo desde las pedanías?

Es otra situación compleja, sobre todo en lo que se refiere a la seguridad de las viviendas de segunda residencia. La colaboración con la Policía Local resulta clave. La recogida de residuos también es difícil porque son terrenos dispersos. Muchos de los problemas de las pedanías pasan porque los alcaldes pedáneos trabajan en una dirección y las asociaciones en la contraria. En cuanto a la movilidad, es complicado optimizar una red de transporte. Ahí si que vendría bien un tranvía que permitiera dinamizar el municipio y descongestionar el servicio de autobuses.

¿Se acercan muchos partidos políticos a ustedes para buscar un granero de votos vecinales?

Sí, efectivamente. Esto ocurre en Elche y en cualquier ciudad. Lo que no se puede permitir es que una persona del movimiento asociativo se implique con un partido, porque le obligaría a obedecer su disciplina. Eso tiene poco que ver con la transversalidad de nuestro mundo. A los partidos les interesa debilitar el poder del movimiento vecinal.