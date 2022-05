Antonio Zapata: «Lo más sufrido a la hora de escribir un libro es el momento de corregirlo»

Con una obra a su espalda de más de veinte publicaciones, entre poemarios y ensayos, el ilicitano Antonio Zapata presenta ahora su primera novela, La ciudad sin mañana. El libro, que fue escrito antes de la pandemia y no había sido presentado hasta ahora, es una crítica social con sitio para el género negro y el amor.

¿Qué cuenta en su primera novela, La ciudad sin mañana?

Es una novela de crítica social sobre la contaminación en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o València. Hay crítica social y, también, política, ya que trato la corrupción. Igualmente aparecen los bajos fondos de las ciudades, con tintes de novela negra, muertes y policías que van buscando a los culpables. Abordo la situación del trabajo precario y de la juventud que no tiene empleo y se va buscando la vida como puede. Por último, hay un pequeño espacio para el amor.

¿Cuánto tiempo ha esperado para poder presentar el libro?

Lo terminé antes de la llegada del coronavirus y no lo he podido presentar hasta ahora. Por eso no aparecen en sus páginas referencias a la crisis sanitaria. Durante la pandemia me he dedicado a repasar la novela y esperar que llegara el momento de poder presentarla con público. El libro ha estado dos años congelado y llegó hace unos meses a la editorial. Si lo hubiera escrito después, todo lo que hemos vivido me habría influido, como ahora lo haría la guerra de Ucrania. Es una obra contemporánea que va transcurriendo en el mismo presente en el que fue escrito, entre agosto de 2019 y febrero de 2020.

¿Tiene otras obras finalizadas a la espera de presentación?

Tengo un libro de poemas terminado que se llama Zapatería. La ciudad sin mañana es la primera novela que he escrito, todo lo que había hecho anteriormente eran poemarios y ensayos. El libro Zapatería sí que llegó durante la pandemia, aproveché ese tiempo para matar dos pájaros de un tiro. Está formado por pequeñas sentencias poéticas de tres o cuatro versos y también incluye algunos poemas largos y prosas poéticas del absurdo. Cuenta con una parte de crítica social de las cuestiones cotidianas.

¿Cuáles son las mayores diferencias que encuentra a la hora de escribir prosa y poesía?

Hay diferencias bastante grandes. La poesía se va haciendo sin repasar, en pequeños textos. En la novela, en cambio, hay que unir cada página con la siguiente. Tiene un ritmo más frenético para construir la trama. Cuando más se sufre es a la hora de corregirla para pulir los errores de tiempo o lugar. A veces me ha pasado que he escrito que un árbol estaba dehojado y en un capítulo posterior decía que estaba lleno de hojas. Se disfruta más escribiendo a vuela pluma, lo pasas mejor.

De usted cuentan que es un escritor autodidacta, ¿es así?

Así me definen, yo no lo diría de esta forma. He trabajado toda la vida en la metalurgia y ahora estoy jubilado. Siempre he tenido el gusanillo de escribir porque me gusta leer. Empecé con poemas, luego hice relatos y ahora presento mi primera novela. Cuando miro atrás, estoy orgulloso de tener una obra publicada de más de veinte libros y de haber colaborado con artículos periodísticos. Uno de los proyectos que más satisfacciones me ha dado es el de Lontananzas, en el que conté la vida de Elche entre los años cincuenta y los setenta.

¿Seguirá escribiendo?

Estoy preparando nuevas Lontananzas, entre 1974, que es donde me quedé, y 1984. Ahí se reflejará cómo se vivió la Transición en Elche, con jóvenes que militaban en partidos políticos y movimientos vecinales. Acudo a lugares comunes, como las tascas que tan de moda estaban en aquella época. Las tengo terminadas, las estoy puliendo y las publicaré con el Gil-Albert. También estoy acabando una obra de relatos que se llama Solo en los bares, con personajes reales y ficticios que entran a distintos bares de Elche.