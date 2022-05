El Partido Popular de Elche ha presentado el que será uno de los lemas de su proyecto electoral a un año de los comicios municipales y ha anunciado cuatro ejes de su plan si llega a la Alcaldía, además de desvelar cuál es su solución para el Mercado Central, tomando la delantera respecto al resto de formaciones políticas al igual que ya hiciera en 2018. "Tenemos un proyecto para Elche" es la frase que Pablo Ruz ha escogido, dejando las siglas de su partido en un último plano. Tras la campaña calle a calle que ha venido haciendo prácticamente desde que arrancó el mandato, desde la oposición, el candidato popular ha iniciado así y de manera extraoficial la cuenta atrás para la cita del próximo 28 de mayo de 2023 asegurando que intensificarán las reuniones con entidades y colectivos del municipio para recabar ideas e integrarlas en su programa electoral, aunque ha querido huir de este término cómo tal.

Sobre uno de los culebrones políticos más controvertidos de casi la última década, el del edificio de abastos, Ruz ha anunciado que su solución pasa por rehabilitar el antiguo mercado de la plaza de la Fruita para que los placeros ejerzan ahí su actividad como lo hacían hace cuatro años, añadiendo una planta para ocio y restauración y una terraza. Respetará las fachadas laterales, pero las abrirá a las calles. Una propuesta que asegura haber trasladado ya a los vendedores, a los que les ha prometido que si gana las elecciones, tendrán un aparcamiento, como ellos reclamaban, no debajo del edificio como contemplaba el proyecto que firmó su antecesora Mercedes Alonso en 2015 y que PSOE y Compromís ha tumbado y que está en los juzgados. Los populares están estudiando la forma de aprovechar el parking que su día construyó Ramón Pastor en la plaza de las Flores, debajo de la antigua pescadería, clausurado por problemas de filtraciones. Ese estacionamiento subterráneo tendría 150 plazas, según Pablo Ruz y se habilitaría una vez los placeros se trasladaran al mercado rehabilitado, donde asegura que sí estaría dispuesto a abrir al público los dos refugios de la Guerra Civil, aunque advierte que el último, cuya entrada halló el actual equipo de gobierno, no está claro que sea accesible. Con este proyecto el PP descarta que vaya a encontrar ningún problema patrimonial. Respecto al mercado provisional que su partido habilitó hace cuatro años en la ladera del río, en la avenida de la Comunitat Valenciana, y que el ejecutivo local trabaja para consolidar, Pablo Ruz promete derribarlo porque "estamos en contra de convertir algo que era provisional en definitivo a costa de un jardín público". Sin embargo para esta zona no plantea dejarla libre de edificación, sino transformara en un boulevar o un "paseo fluvial" inspirado en el paseo marítimo Adolfo Suárez de Santa Pola. "Queremos una gran terraza abierta con vistas al río, para el ocio, consensuado con los vecinos y con horarios limitados", apuntó el candidato del PP.

Todo ello, los populares pretenden financiarlo, si ganan las elecciones, con dinero público, aunque todavía no tienen una cifra estimada de lo que costaría, porque consideran que el Ayuntamiento tiene de sobra capacidad económica para ello y porque "el dinero público está para hacer ciudad", dijo Ruz, además de añadir que no esperarán a que lleguen subvenciones para acometer este proyecto. Así "preservamos el patrimonio, recuperamos la tradición y ofreceremos la belleza a un enclave que nunca tuvo que perderlo”, defendió el líder del PP.

Respecto a los demás ejes de su campaña, Ruz puso el foco en sacar partido a la ciudad como "capital cultural de la provincia"; a la creación de un plan integral de desarrollo económico; a la acción social y a dar solución a la economía sumergida, "uno de los principales problemas de Elche y totalmente inmoral" para lo que propone, entre otras cosas, crear una escuela municipal de formación de calzado en un espacio público municipal que conceda un título homologable"; y un nuevo concepto de movilidad con el tranvía con el principal protagonista. También avanzó una "gran reforma del Plan General de Ordenación Urbana", en lugar de desarrollar uno nuevo.

El presidente popular ha recalcado que “afrontamos este año con mucha ilusión. Estamos preparados para gobernar, somos solventes, tenemos equipo y ganas de seguir trabajando por Elche y los ilicitanos. Venimos a hacer un Elche mejor, un municipio con proyectos de altura, sin complejos. Un municipio de todos y para todos. Nuestro proyecto se basa en cuatro ideas que queremos seguir ampliando”.