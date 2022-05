Compromís consultará con su ejecutiva si apoya la recalificación de las Clarisas para permitir el hotel

Compromís preguntará a su ejecutiva si apoya o no la recalificación del suelo del convento de las Clarisas para que pueda convertirse en hotel. Tiene previsto hacerlo la próxima semana antes de desvelar si votará junto a su socio de gobierno, el PSOE, allanar el camino a un proyecto de alojamiento que dicen que no comparten «del todo» porque no quieren que la totalidad del edificio municipal acabe en manos de una empresa privada.

Hasta ahora, la formación minoritaria del ejecutivo local no se ha opuesto en las juntas de gobierno a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que han tramitado en bloque para posibilitar el uso hotelero de La Mercerd y al mismo tiempo para consolidar el mercado provisional en la ladera y para rehabilitar el edificio de abastos de la plaza de las Flores como zona de ocio y de restauración. Sin embargo, desde que acordaron con los socialistas separar las modificaciones del suelo a la hora de votarlas en el pleno, la posición que tomará Compromís es a estas alturas un misterio dada la reunión prevista en los próximos días en el seno del partido para abordar precisamente esta cuestión. Los socialistas, que ya son conocedores de que habrá una consulta interna, siguen confiando, al menos de puertas hacia afuera, en que no van a tener problema en sacar adelante la votación que están dispuestos a llevar al pleno de final de mes, con el objetivo de amarrar antes de que acabe el mandato, en un año, uno de sus proyectos de peso. Y todo ello, pese a que necesitan mayoría absoluta para dar luz verde a este trámite inicial y a pesar de que una de sus ediles, Patricia Macià, ya ha manifestado que va a salirse de la votación, porque la empresa de su hermano pertenece al grupo promotor del proyecto de hotel presentado al equipo de gobierno. La edil socialista aseguró que aunque técnicamente podría participar ha decidido no hacerlo para no dejar ninguna duda sobre este proyecto. Este voto menos de la concejala de Gestión Tributaria dejaría al PSOE con once, por lo que no solo tendría que contar con los dos ediles de Compromís para encauzar su plan para las Clarisas, sino con un voto más que deberá salir de la oposición integrada por trece ediles. Todas miradas están puestas en las del concejal no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, quien nunca se ha opuesto públicamente al alojamiento hotelero en la joya patrimonial, con el que ya han hablado y quien fue precisamente el que empujó al PSOE a que los expedientes se votaran de forma individualizada y no en bloque como se había tramitado 24 horas antes del pleno del 3 de mayo. El PSOE necesitará mayoría absoluta para recalificar las Clarisas antes de que sea hotel Y esa necesidad de contar con una mayoría absoluta para encauzar el hotel de las Clarisas y los nuevos mercados es, entre otras razones, por las que el ejecutivo local accedió a retroceder alegando a una búsqueda de «mayor consenso en la corporación municipal». Un consenso que los socialistas necesitan encontrar, principalmente para el hotel de las Clarisas, que es lo más complicado que tendrían para sacar adelante porque en la votación de los mercados ya no se saldría Patricia Maciá y serían 12, más los dos ediles de Compromís. El alcalde asegura que buscará "mayor consenso" en la Corporación con las Clarisas y los mercados Sin embargo, a tres semanas del próximo pleno del 28 de mayo, no solo es una incógnita la posición de los socios minoritarios del ejecutivo local sobre el hotel en el convento, sino también qué hará el principal partido de la oposición que ha liderado la cruzada contra el alojamiento y sobre el que los mentideros dicen que se abstendrá y no votará en contra, algo que desde el PP se han negado a desvelar por ahora. La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, que sí ve factible el proyecto hotelero aseguró que tendrá que decidir si lo apoya o se abstiene cuando estudie el expediente, mientras que Vox confirmó a este diario que votará en contra de todas las modificaciones del suelo. El otro interrogante es si el ejecutivo local podrá llegar a tiempo al próximo pleno para someter a votación por separado las recalificaciones como pretende. El portavoz adjunto del gobierno municipal, Ramón Abad, valoró este martes la propuesta que el Partido Popular presentó el lunes para el Mercado Central. El edil socialista aseguró que el proyecto de los populares es «idéntico» al del ejecutivo local. El PP aseguró que si llega a la Alcaldía rehabilitará el edificio de abastos para trasladar allí a los placeros y habilitaría arriba una planta para hostelería, mientras el PSOE con Compromís pretenden destinar exclusivamente el inmueble a ocio y restauración.