El PP pide otro pleno extraordinario: reprobación al Gobierno por recortar el trasvase

El Partido Popular de Elche ha pedido otro pleno extraordinario al equipo de gobierno, continuando con la estrategia que está llevando todo el mandato, esta vez para reprobar al Gobierno por el "hachazo" del trasvase Tajo-Segura. Es el segundo que reclaman los populares en lo que va de año de los tres que les corresponden como máximo. El anterior fue en marzo para exigir a la Generalitat que saldara la deuda histórica por los terrenos de la Universidad y que acabó con el acuerdo unánime de la corporación.

El presidente del PP, Pablo Ruz, ha asegurado que “la decisión que ha anunciado el PSOE va en contra de los intereses de nuestros agricultores, regantes e ilicitanos que hacen del Camp d´Elx su forma de vida. PSOE ha abierto una guerra sin cuartel contra nuestra provincia la cual está sufriendo día tras días las decisiones de un gobierno amortizado".

Con este nuevo intento, los populares pretenden que el socialismo ilicitano decida "si justifica a sus jefes o si se pone del lado de los ilicitanos. Agua o PSOE, no hay más. No basta con decir con la boca pequeña que defienden los intereses de nuestro municipio sino que tienen que demostrarlo y eso se verá si votan a favor de la reprobación del Gobierno de España”, ha dicho el líder de la oposición.

Pablo Ruz ha señalado que no les vale el argumento de que "no quieren romper puentes, o derivados dialécticos puesto que estos han sido dinamitados, hace mucho tiempo, por Sánchez y su gobierno". Para el PP, sobre este asunto, "no hay medias tintas, no hay grises, o se está con el PSOE o con el agua. O se está con Sánchez o con nuestros regantes. Nosotros lo tenemos claro, el PP es un partido trasvasista con un discurso único a nivel nacional que entiende sin matices que el agua nos pertenece a todos los españoles y defenderemos esta postura donde sea y ante quien sea ¿harán lo mismo la izquierda ilicitana?”

El candidato popular a la Alcaldía advirtió que el gobierno "sigue legislando en contra de nuestros agricultores como con la nueva Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, una ley que confunde y preocupa en el mundo rural puesto que prohíbe la quema de residuos agrarios y forestales, equiparando la paja o los restos de ramas de podas a otro tipo de residuos". Extrapolando esto a Elche, según Ruz, con esta nueva ley, "los agricultores ilicitanos lo tienen aún más difícil. El PSOE se empeña en poner palos en las ruedas a nuestros agricultores porque no conoce su realidad".