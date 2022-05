El juzgado cita en calidad de testigo al arqueólogo por las exhumaciones sin contrato

El juzgado de Instrucción número 2, que investiga las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa que comenzó el pasado año las exhumaciones en el Cementerio Viejo de Elche en busca de represaliados del franquismo que fueron fusilados y sus cuerpos arrojados a un pozo, va a citar a declarar a final de mes, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al arqueólogo municipal según ha confirmado el diario. La fecha más probable es el día 23, aunque aún no se ha notificado a las partes, defensa y acusación que representa al Partido Popular, que denunció estos hechos dando lugar a la apertura de las investigaciones.

La declaración del funcionario se producirá en calidad de testigo pues no se dirigen actuaciones contra él, sólo contra la concejala de Cultura, Marga Antón, quien ya testificó la semana pasada desviando la responsabilidad en los técnicos pues, aseguró en su declaración a la magistrada, que se fiaba de ellos al punto de que este asunto pasó por su mesa sin comprobar que no estaba firmado porque tiene muchos contratos y no reparó en este detalle.

El funcionario, que lo es en calidad de interino en el Ayuntamiento ilicitano, deberá arrojar luz sobre algunas de las cuestiones claves del proceso, como las fechas de presentación del presupuesto, de aprobación por parte de la junta de gobierno de la solicitud de la subvención a la Generalitat para este fin, de los contenidos de los trabajos o del hecho de que varios miembros de la empresa figuraran en un documento previo antes de que se decidiera quién podía ejecutarlos y por el importe máximo que se ajustaba prácticamente al máximo de la ayuda prevista, según destapó Juan Antonio Alberdi, edil de Vox. El Ayuntamiento de Elche abrió un expediente disciplinario al trabajar recientemente al considerarse que podía tener una responsabilidad en este ámbito, pero no en otros, como el penal, que es el que se investiga en los juzgados por la denuncia de los populares.

Lo que dijo en octubre la concejala tras destaparse que no tenían contrato

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Marga Antón, lo reconoció desde el primer momento en que se enfrentó el pasado mes de octubre a la rueda de prensa para dar explicaciones tan demandadas por los medios: nunca ha habido un contrato firmado para realizar los trabajos de exhumación en el Cementerio Viejo ilicitano y que durante más de dos meses se han llevado a cabo. La concejala no se ha escondido y ha dado a entender claramente que las cosas no se hicieron bien por una "descoordinación" entre su concejalía y la de Urbanismo.

Sin que nadie utilizara la palabra ilegal, Antón ha atribuido a un "error técnico en la tramitación del expediente administrativo" lo sucedido, para añadir a continuación que ni ha habido mala fe ni arbitrariedad en la elección de la empresa que ha acometido estos trabajos y que el Ayuntamiento se ha comprometido a abonar con fondos propios.

"Paré las obras en cuanto supe que no había contrato", afirmaba serena esta mañana ante los periodistas la titular de Cultura, flanqueada por el portavoz adjunto de la junta de gobierno, Ramón Abad. Según la edil, se enteraron del problema el pasado 20 de octubre, y el 21 se detuvieron los trabajos. Las tareas de exhumación comenzaron el pasado 12 de agosto, es decir, más de dos meses antes sin que nadie detectara el "error".