Se nota que se acercan elecciones

Falta prácticamente un año para las próximas elecciones municipales y, probablemente, autonómicas. En términos políticos en un plazo bastante corto. De ahí que ya se observen movimientos en las distintas formaciones políticas para dar a conocer propuestas, candidatos y anuncios de impulso a la gestión.

El president Ximo Puig encabeza este «ranking»: Todo apunta a una inminente remodelación en parte de los miembros socialistas del Consell. No quería, pero los síntomas de desgaste en varios de ellos parecen aconsejar introducir cambios en algunas consellerias.

Entre los consellers que se podrían ver afectados se dice que estarían Vicent Soler, Ana Barceló y Carolina Pascual por distintas razones. Sorpresivamente también acaba de dimitir Vicent Marzà, en Compromís, aunque aquí parecen cuestiones más de partido. La cercanía electoral trae estas cosas.

A la hora de redactar estas líneas se ignora si esa insinuada remodelación se producirá y, ante todo, quiénes serían los nuevos responsables. Que hace falta un impulso en la gestión parece claro. El balance, hasta ahora y con respecto a los 20 años anteriores del PP en el Consell, es muy positivo. Pero el País Valencià necesita trabajar mejor y más rápido ante los retos de una sociedad más avanzada y más justa, a la que debemos dirigirnos. Y, un aspecto importante: debe prestar más atención a las comarcas del sur, las de la provincia de Alicante. Aquí es donde se visualiza peor la gestión del Botánic y hay muchas razones que justifican dicha percepción y que deben resolverse.

En todo caso es llamativo que, entre los afectados esté Carolina Pascual, consellera de Innovación y Universidades y nacida en Elx. Su nombramiento fue llamativo y su experiencia se ha visto muy condicionada por su nulo peso político. A pesar de los anuncios, el grueso de la gestión ha seguido llevándose desde Valencia y a través de la AVI dirigida por un antiguo conseller de Lerma. Ni siquiera ha podido con el tema del antiguo Correos. Terminará la legislatura en el mismo estado en que empezó: Muchas promesas y proyectos y poco más. Correos en Elx ejemplifica un fracaso de Ximo Puig, muestra del desinterés que, por la ciudad, ha tenido su gestión. Hace unos días se anunciaba que, en el edificio de Correos de Castellón, comprado en 2021, tres años después del nuestro, la Generalitat va a ubicar la sede de ValER, una institución para la promoción de la investigación y el talento científico y tecnológico pionera a nivel autonómico. El porqué del diferente ritmo entre lo de Castellón y Elx es delicado intuirlo. Y, para más inri, promovido por la Consellería de Innovación. Por no hablar de Medicina en Alicante. Todo un síntoma de la situación.

Y, a nivel local, también se dan «pasitos» cara a las elecciones: Al anuncio de Carlos González de que él está predispuesto a seguir, cosa que nadie dudaba, le ha seguido la presentación de las primeras propuestas electorales del PP adelantándose al resto. Ya se sabe aquello de que «al que madruga, Dios le ayuda», y Pablo Ruz es muy sensible a estas cuestiones. Toda ayuda al objetivo es poca. Que apoye la implantación del tranvía es positivo (es increíble cómo PSOE y Compromís desprecian este tema y lo comparan con las Cercanías, que no tiene nada que ver, y dejan esta idea para que el PP la capitalice. Inaudito). Mucho más peligrosa es su insistencia en habilitar un antiguo aparcamiento subterráneo para el Mercado Central, sin tener en cuenta el impacto negativo que el mismo genera en el entorno y del que ICOMOS advirtió. Es positivo, en cambio, no consolidar el provisional en la ladera, aunque ésta debería quedar igual que estaba hasta que, precisamente, el PP lo colocó allí. Otro tema que PSOE-Compromís han abandonado de forma incomprensible, después de prometer lo contrario.

Esto no ha hecho más que empezar. Comienza la temporada preelectoral. Adelante con las propuestas.