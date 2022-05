¿Un Plan Juvenil de Empleo en Elche?, ¿para qué?

El 30 de agosto pasado, el alcalde de Elche, Carlos González, a su vuelta de vacaciones, citó a los medios de comunicación para "pisar" una comparecencia que ese mismo día había dado el portavoz de la oposición, Pablo Ruz para hablar sobre el inicio del nuevo curso político. Ese día, el regidor dijo que marcaba las líneas maestras de lo que iba a ser el tercer año de su segundo mandato. Y dejó tres ideas sobre la mesa: Vacunación, fondos para la recuperación (Next Generation) y empleo. De la vacunación no merece hablar (ha sido un completo éxito), de los fondos europeos (ya veremos en qué queda pero nos va a tener entretenidos hasta el final del mandato) y del empleo...es cierto que los ayuntamientos apenas tienen competencia para implementar medidas que reactiven la economía, ¿o sí?. Bueno, en Elche hay una concejalía, que siempre ha existido para estos menesteres, en la que se supone que los funcionarios y los políticos que la comandan pondrán ideas en la cesta de los huevos para hacer una buena tortilla y cumplir objetivos porque no hay programa electoral donde no aparezca.

El político no rehúye de hablar de empleo; especialmente, cuando las cosas marchan viento en popa. Y como prueba de ello, no tenemos más que acudir a la sufrida hemeroteca, concretamente a la del pasado marzo, para leer opiniones sobre la ya entonces incipiente mejora de la situación laboral. Y eran del propio alcalde, quien llegó a afirmar: "Se han disparado el número de contratos indefinidos en Elche en solo dos meses y ya está suponiendo una mejora sustancial en las contrataciones". Y no, no se atribuyó el tanto pese a que siete meses antes había asegurado que el empleo iba a ser una de las patas de su gestión. Se refería a la reforma del Gobierno que salió adelante por un voto de un diputado del PP que se equivocó y le dio sin querer al sí, pero esa es otra historia. El político no rehúye de hablar de empleo; especialmente, cuando las cosas marchan viento en popa. Viene esto a cuenta del rechazo que tanto el PSOE como Compromís hicieron en el último pleno municipal de Elche a un plan de empleo juvenil. Propuesta que suponía dotar a la Concejalía de Innovación, Economía y Empleo de un presupuesto, al tiempo que se solicitaba la convocatoria del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Elche que, como tantos otros consejos municipales, nadie recuerda cuándo fue la última vez que se reunió. Y de esto sabe mucho la concejala Eva Crisol (Ciudadanos), quien lo recuerda pleno tras pleno al equipo de gobierno. La creación de empleo marcará la agenda municipal tras rozar Elche los 26.000 parados ¿Es lógico rechazar una propuesta en este sentido cuando el alcalde ha apostado por el empleo? ¿es normal desdeñar un plan para los jóvenes cuando son los menores de 25 años los que más dificultades tienen para encontrar trabajo? ¿es normal que la edil de Juventud, Marga Antón, vote en contra de los suyos... es decir los jóvenes a los que representa? Bueno. La negativa que dieron a aquella iniciativa tiene una explicación, y no fue la que dio el concejal al que apuntaba: Carles Molina, quien alegó para justificar el "no" de su grupo que faltan competencias, que ya hay planes en marcha a nivel estatal y autonómico y otros bla, bla, bla... Carles Molina, quien alegó para justificar el "no" de su grupo que faltan competencias, que ya hay planes en marcha a nivel estatal y autonómico y otros bla, bla, bla... En este año, sí en este año donde parece que hay brotes verdes en una ciudad que en agosto pasado tenía 26.000 personas en lista del paro siguen siendo los jóvenes los que menos contratos firman en Elche. Exactamente, de enero a abril 4.007 de los 20.757 suscritos por todos los desempleados. Y sí, son el grupo de edad que menos ofertas encuentra estadísticamente. Y también sí, como ustedes pueden pensar, son las mujeres menores de 25 años de entre todos los grupos las que menos ofertas reciben para tener una oportunidad laboral: 1.886, el 9,09% del total. Y al equipo de gobierno no le pareció interesante la iniciativa. No sólo eso, la rechazó de plano. La negó, se opuso, vamos. Hoy mismo el diario publicaba que en estos momentos Elche está por encima de la media de la Comunidad Valenciana y de España en contratos indefinidos, lo que no es una tontería porque nos hemos situado en el 35,28% del total cuando la media era de poco más de un 10-12%. Ahora bien, también es cierto que son más los discontinuos que se firman (10.615) que los de jornada completa (10.142). Y este es un dato que quizá interese analizar en profundidad porque tras él subyace la realidad de que se está creando mucho más trabajo estable que nunca en la ciudad, aunque puede ser que no dé para comer todos los meses porque un día sí y otro no puede ser que no te llamen, pero tú estás fijo. ¿Puede hacer algo el Ayuntamiento de Elche, aunque sea llamar a alguna puerta? ¿Le interesa analizar estos datos? ¿Realmente el día que el alcalde dijo que este año se centrarían en el empleo los esfuerzos municipales hablaba en serio? Los contratos en Elche superan la media autonómica y estatal pero más de la mitad son a tiempo parcial Todo esto puede parecer excesivo si se tiene en cuenta que lo único que hicieron PSOE y Compromís en ese pleno fue rechazar una moción y, como deben saber ustedes, la aprobación de una moción no compromete a nadie a cumplir lo que en ella se dice. Esto ha convertido a los plenos en una lucha de egos entre concejales de uno y otro signo que, simplemente, por negar la razón al oponente pueden llegar a perder el suyo y con ello la lógica que debería mover sus actuaciones. Claro que al alcalde le preocupa el empleo, y más, el de los jóvenes, pero es que la moción la presentó Vox y nada que esta formación pueda poner sobre la mesa, entenderá el equipo de gobierno, puede ser bueno para Elche. Es eso o el miedo a que te etiqueten por apoyar una iniciativa que tú como gobierno has sido incapaz de tener.