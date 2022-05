Compromis dirá "no" a un hotel en las Clarisas de Elche

La portavoz de Compromís en Elche, Esther Díez, ha asegurado esta noche, en una entrevista en la televisión local TeleElx, que su formación votará en contra del primer paso para la recalificación urbanística promovida por el alcalde, Carlos González, y el grupo socialista, para que el convento de las Clarisas pueda ser un hotel a medio plazo si interesa a alguna iniciativa privada. La formación nacionalista tiene previsto este miércoles hacer pública esta decisión, en rueda de prensa, después de un encuentro que ha mantenido con su ejecutiva donde se ha debatido este asunto que, al parecer, hasta ahora no estaba tan meridianamente claro.

Los socialistas, que han hecho causa desde hace meses a favor de la privatización por 50 años, tal y como han promovido una serie de empresarios ilicitanos que vienen manteniendo contactos con el regidor, especialmente, pero también con el resto de formaciones para que respaldaran la iniciativa desde hace un par de años, necesita ahora el voto de al menos tres concejales de la oposición para que la iniciativa salga adelante por mayoría absoluta pues la edil socialista Patricia Macià, cuyo hermano tiene interés en el proyecto, ha anunciado que se abstendrá en la votación. Según diversas fuentes consultadas por INFORMACIÓN, el edil no adscrito Eduardo García-Ontiveros habría comprometido su voto a favor de la iniciativa. Ahora bien, la negativa a respaldarla de los dos concejales de Compromís da un vuelco a este asunto.

Díez ha dicho en la entrevista que "no vamos a votar a favor porque hemos sido claros desde el principio con este proyecto. Lo que conocemos privatiza la iglesia gótica, que es lo que más valor tiene. No estamos a favor del proyecto. Estamos en defensa de lo público y que lo público sea accesible para todos los ilicitanos. Vamos a votar en la comisión y en el pleno en coherencia no solo en esta cuestión sino como lo hemos sido durante estos años".

Las palabras de Díez se han mostrado esta noche mucho más firmes de lo que habían sido nunca porque hasta ahora había mostrado sus dudas sobre la privatización en tanto en cuanto no conocieran en profundidad el proyecto. El equipo de gobierno tenía previsto aprobar una serie de modificaciones urbanísticas donde no solo la del cambio de uso de las Clarisas era la más sonada pues también pretende iniciar el proceso para consolidar el mercado provisional en la ladera del río, para lo cual tenía que recalificar suelo en l'Escorxador que hasta ahora no tenía la calificación de verde. El procedimiento también iba a desbloquear la situación del mercado central para poder albergar, en un futuro, una zona de ocio más centrada en la restauración que se pudiera compaginar con una musealización mejor del refugio de la Guerra Civil y de las ruinas que allí se encuentran.

Ahora habrá que ver si la negativa de Compromís llega tanto a la comisión como al pleno tal y como ha asegurado Díez esta noche y la decisión que adopta acto seguido el PSOE al respecto. Como se recordará, los socialistas frenaron hace algunas semanas un proyecto de Compromís para la renaturalización del cauce del Vinalopó a su paso por el casco urbano, lo que se habría financiado, de aprobarse, con fondos europeos. El PSOE se negó en redondo a esta posibilidad cortando de raíz la posible aprobación del mismo.