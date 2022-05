Portazo a una planta solar de 2,5 hectáreas cerca de Elche Parque Empresarial

El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante ha denegado finalmente a Pysdi Solar S.L., una firma de Lorca (Murcia), la autorización para la construcción en Elche, en suelo no urbanizable, de una planta solar generadora de energía fotovoltaica que iba a llevar por nombre Saladas V. La misma se iba a construir al norte de la autovía a pocos kilómetros de Elche Parque Empresarial.

La instalación, que iba a contar con 1.799,28 kilowatios de potencia, inició el papeleo administrativo el 28 de octubre de 2020 y no ha sido hasta el mes pasado cuando se ha denegado la autorización correspondiente porque, básicamente, no garantizaría los valores ambientales, culturales ni paisajísticos del territorio. La inversión prevista era de 832.379,63 euros.

Y es que la planta fotovoltaica hubiera afectado en su zona central a un corredor territorial, "el cual delimita conectores y corredores ecológicos funcionales que garantizan la adecuada conectividad territorial entre los diferentes elementos constitutivos de la infraestructura verde".

La actuación no será en parte posible gracias también a las alegaciones presentadas en septiembre de 2021 por parte de la Asociación de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA).

"Nuestra principal alegación contra el emplazamiento de la planta es la ocupación de la franja central de un corredor territorial terrestre de la infraestructura verde regional que conecta entre sí los corredores fluviales del río Vinalopó y del barranco de las Ovejas, uniendo entre sí diversos espacios de interés natural y paisajístico de Elche y Alicante", como son el Pantano de Elche y sierras de su entorno, tales como Serra Grossa, Serra Llarga, Serra de Borbunyo, Serra de Colmenars, barranco de Agua Amarga, Serra del Porquet y barranco de las Ovejas, señala el vicepresidente de AHSA. Miguel Ángel Pavón, quien también presentó alegaciones a título particular. "Nuestra principal alegación es refrendada por un informe desfavorable del servicio de infraestructura verde y paisaje, que motiva la denegación de la autorización de la planta", aclara.

El caso es que esta planta, que iba a ocupar unas 2,5 hectáreas de suelo no urbanizable, no se levantará finalmente, pese a haber modificado el proyecto la empresa interesada después de advertir las autoridades administrativas que iba a ocupar una zona central de un corredor territorial. Es más, la implantación de esta infraestructura hubiera afectado a más del 10% de la anchura del corredor y además también lo hubiera fragmentado en dos partes, según los técnicos, quienes consideran que la ordenación interior de la planta no hubiera respetado la morfología del territorio tal y como lo había planteado la mercantil.

El primer informe, antes de que la empresa alegara el 26 de noviembre de 2021 subsanando las deficiencias enumeradas, concluía que el proyecto era "incompatible en relación con los términos previstos en la legislación de ordenación del territorio, urbanística y de paisaje, sin que tal afección pueda ser corregida ni compensada, por lo que el proyecto se informa en sentido desfavorable.

Desde AHSA se celebra esta resolución y se insiste que, en lugar de ocupar suelo no urbanizable, sería más eficiente aprovechar las cubiertas de edificios ya construidos para la instalación de placas solares. Del mismo modo se advierte del "boom" de instalaciones solares en la provincia y en Elche que puede acabar como la burbuja inmobiliaria.

En este sentido, pese a haberse denegado esta planta Saladas V, todo apunta a que sí podrán salir adelante otras plantas similares como son Polo Norte y Saladas 1, también a ubicar prácticamente en esta misma zona de Elche.