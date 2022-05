«Es fundamental que los cantores mayores sientan su sitio en la Festa»

¿Cómo afronta esta etapa al cargo de los cantores?

Es un cargo voluntario y lo afronto con muchas ganas de servir y de representar a mis compañeros. Esto es como una carrera de fondo, siempre hay cosas que ir resolviendo. No tengo un programa electoral, sí me gustaría que todos los compañeros siguiéramos formando una piña, que demostramos que estamos allí por lo mismo, al servicio de la Festa en los diferentes grupos. Hay que hacer que la gente se sienta cómoda en la convivencia y que los mayores sientan que tienen su sitio, es lo fundamental.

¿Qué líneas seguirá?

No tengo unas líneas de acción porque estoy al servicio de la capilla. Básicamente la misión principal es ser portavoz de la Capella dentro del Patronato y hacer de interlocutor en las cuestiones que le puedan afectar ya que es la persona a la que llamamos cuando tenemos un problema.

¿Goza de buena salud la base coral del Misteri?

Estamos en un momento muy bueno. Cuando entré formar parte de la Capella prácticamente con 16 años pude empezar porque no había mucha gente joven y hacia mucha falta, estaba muy envejecida. Ahora tenemos un grupo importante de gente joven en cuanto a cantidad y calidad, muy preparada en todos los sentidos que pienso que van a aportar un capital humano muy grande a la casa y se trata de ir adelante y mejorando. El otro día recordábamos a los mayores que han estado en mi cargo antes que yo. Siempre les tenemos mucho cariño como personas que han hecho mucho por la Festa y nos da mucha alegría ver gente joven cómo viene y el futuro que nos asegura.

¿Tuvo complicaciones para conciliar su profesión con esta afición?

Estudié Arquitectura en Valencia, hice proyecto final de carrera en Atenas y la última vez que he estado de excedencia en la Capella fue hace cinco años. También me fui de 2011 al 2016 porque estuve trabajando en Pekín, me supuso una separación pero me sirvió para apreciar todavía más a la Festa y a todos mis compañeros porque han estado todo este tiempo conmigo. Creo que uno tiene que participar en un sitio donde me han dado tanto como la familia del Misteri donde siempre se aprende y se avanza, y es algo que no se puede pagar.

¿Qué daño les ha hecho la pandemia a los cantores?

Tenemos pena de que hay compañeros mayores que les ha coincidido el final de su etapa como cantor con este tiempo de pandemia que no ha habido representaciones, y diría que es el colectivo en el que más se ha notado, que no han podido despedirse de la forma que todos hubiésemos querido. La gente joven que viene es muy importante pero el tesoro es la gente mayor.

¿Cómo vivió la declaración como Patrimonio de la Humanidad hace 21 años?

Aquello fue una alegría muy grande. Recuerdo que fuimos a la Casa de la Festa y cuando llegó el anuncio se hizo volteo de campanas, sacamos a la Mare de Déu en unas andas pequeñas e hicimos una pequeña procesión. Fue un día memorable.

¿Necesita más difusión y apoyo económico la Festa?

Entiendo que sí se hace difusión desde las instituciones, que debe ser, además, progresiva. Hay que difundirla de forma adecuada sin que pierda su esencia y su valor. Luego el apoyo económico siempre falta. Veo presupuestos y eres consciente de lo que cuesta un traje de judío, las sandalias, mantenimiento de piezas, seguridad... y esas son las cosas que necesitamos para la Festa, y ese dinero cuesta conseguirlo, y eso significa que podría haber un poco más de apoyo económico.