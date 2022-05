El palmeral tiene nueva consellera, que sea para mejorar

Hoy se cumplen seis meses desde la entrada en vigor de la nueva Ley del Palmeral, aprobada el 28 de octubre de 2021 y publicada, en el DOGV, el 18-11-21. Aunque, lamentablemente, poco se ha notado, hasta ahora, la nueva norma.

Cambiar la vieja ley de 1986 era una histórica reivindicación ilicitana. Lo que hace 35 años supuso un avance se convirtió, con el tiempo, en un lastre que, unido a un crónico desinterés institucional en su aplicación, estaba suponiendo poner en peligro una de las joyas del patrimonio de Elx y también de la Humanidad, ya que así lo declaró la UNESCO en el año 2000.

El desinterés del PP en sus 20 años en el Consell por actualizar esta ley ha sido una losa en su mejora. En 2017, con la llegada del Botànic, el conseller Vicent Marzà prometió una nueva Ley. Es verdad que, de forma incomprensible, tardó cuatro años en cumplir dicha promesa y se dejó muchas mejorías en el camino. Aunque, de manera insuficiente, permitía avanzar sobre la existente, y así se celebró su aprobación.

Por eso salta la sorpresa y, esperemos que no la decepción, ante el ritmo en su aplicación. Urge ponerse a trabajar, y a aplicar medidas para conservar y mejorar el palmeral. No está en su mejor momento, como todo el mundo sabe. Es difícil de explicar que, sabiéndolo, la Conselleria no haya priorizado la aplicación de la ley. Máxime cuando así se prometió. Empezar una nueva ley incumpliendo sus normas desde el propio órgano que la impulsa es fuerte. Para qué sirven los compromisos y declaraciones que, tras reconocer los problemas actuales, se prometieron resolver con la nueva ley, si luego no se ponen en marcha?.

El artículo 13.5 de la nueva Ley dice que, en el plazo de tres meses se establecerá, reglamentariamente, la organización y funcionamiento del Patronato del Palmeral. Se han cumplido seis meses y el Patronato es el mismo que había antes. Tan difícil es que Conselleria cumpla su propia ley?. Qué ejemplo se está dando con ello?. Todos reconocen que el nuevo Patronato, más participativo, podría impulsar mejoras necesarias al Palmeral. Es inexplicable la situación.

Es cierto que el Ayuntamiento llamó a que se presentaran propuestas para componer dicho Patronato, aun sin conocerse el procedimiento adecuado, habiéndose limitado a enviarlas a Conselleria que, algún día, puede que decida cómo y de qué manera se constituye dicho órgano. Es extraña la forma en que se está produciendo esta situación y, en todo caso, no es como estaba prevista en la ley. Recordemos que el Patronato y demás órganos deben ser los motores para que la nueva ley empiece a aplicarse, por eso es tan preocupante su tardanza en empezar a hacerlo. También debería agilizarse el tema del nuevo Registro del Palmeral, entre otras cuestiones necesarias.

Aunque también llama la atención que, a estas fechas, aún no se conozca el importe real que al Ayuntamiento le cuesta el mantenimiento del palmeral público para que se pueda dar cumplimiento a la nueva ley cuando habla de que la Consellería asumirá el 50% del mismo. Tanto se tarda en averiguar el costo o ni siquiera se ha intentado?. Por qué no se ha hecho público y exigido su cumplimiento? Tan sobrado está el Ayuntamiento, o es por no molestar?

La nueva consellera, Raquel Tamarit tiene, con respecto al palmeral, muchos temas pendientes. Ha de recuperar el tiempo perdido y evitar defraudar a Elx en tema tan sensible. No debe ser muy difícil. Se trata de cumplir la propia Ley con una visión política avanzada y progresista. Aún puede corregir errores como el del Hort del Gat, en cuanto al uso festero previsto, y evitar así crear precedentes tan peligrosos; impulsar el Plan Director del Palmeral; coordinar con el Ayuntamiento mejores prácticas y mayor voluntad de protección; escuchar a los colectivos que defienden el palmeral, etc. Debería ser apasionante el reto. Esperemos que así lo vea ella también. Suerte.