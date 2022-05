Elche baja de 22.000 parados pero menos de la mitad no tiene ayuda

Los datos de creación de empleo, y por tanto de reducción del paro, siguen dando buenas cifras en Elche, aunque no siempre sean completas. Según la información facilitada por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), con base en los datos de Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, este mes arrancó con menos de 22.000 personas demandando un empleo en la ciudad, concretamente con 21.936. Ahora bien, menos de la mitad recibe en estos momentos algún tipo de ayuda, el 46%. El otro 54% no percibe cantidad alguna.

Esos 21.936 inscritos en las listas del paro son 1.100 menos de la cifra con la que comenzó el año, más de 23.000. Poco más de 3.500 reciben una prestación contributiva; es decir, la que generaron como derecho con base a su último trabajo y que aún no han agotado. Otros 5.600, que son la cifra más importante y suponen más del 25% del total, perciben un subsidio, que se concede cuando ha finalizado el derecho anterior o no podían acceder a él. Ahora bien, se perciben poco más de 460 euros y se tiene derecho a un máximo de hasta 21 meses renovable cada seis. Otros 1.047 parados han obternido una renta activa de inserción, que se concede cuando están los otros dos modelos agotados y por un máximo de once meses, aunque se puede pedir hasta tres veces. El beneficiario recibe 430 euros al mes, que es el 80% del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples).

En total, por contributiva, subsidio y renta activa se benefician en Elche en estos momentos 10.210 personas, mientras 11.726 están inscritas y han agotado cualquier tipo de ayuda o bien se les ha rechazado por un motivo u otro. Según fuentes sindicales, si se miran con frialdad estos datos, realmente solo hay 3.550 parados, que son los que han dejado el trabajo recientemente y por eso perciben la contributiva, los que tienen facilidad para regresar al mercado de trabajo. El resto, explican, llevan mucho tiempo sin una oportunidad, incluso años, por lo cual cada día que pasa tienen más difícil su reincorporación. En Santa Pola hay en estos momentos 2.652 desempleados, mientras que son 3.044 en Crevillent. En la villa, 471 perciben la contributiva, mientras que 1.373 han agotado las ayudas. Otros 679 cobran el subsidio y 129 la renta activa. En la ciudad alfombrera hay 431 parados con ayuda contributiva y 1.292 que han agotado las prestaciones. Más de 700 perciben el subsidio y, finalmente, 125 tienen una renta activa para poder seguir adelante.