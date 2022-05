La historia se repite y parece que seguirá así por mucho tiempo. Viajeros que aterrizan en el aeropuerto de Alicante-Elche, no solo en horario nocturno, sino también durante el día, tienen que soportar largas esperas para poder salir de la instalación aeroportuaria. La reactivación del turismo y de los vuelos tras pasar lo más grave del coronavirus ha traído consigo, de nuevo, que los medios de transporte públicos no estén adecuados a la demanda o no den abasto en determinadas horas punta ante la llegada masiva de visitantes.

Y no solo, remarcan taxistas de Elche, en esos horarios donde los vuelos son más baratos y que, muchas veces, coincide con el aterrizaje de aviones a última hora de la noche o primeras horas de la madrugada. De hecho, poco antes de las once de la mañana de este lunes 23 de mayo solo había unos 14 coches disponibles en El Altet, cuando están destinados aquí unos 120. El resto estaba ya circulando tras coger pasajeros en la parada habilitada. Es más, incluso parte de los 60 que prestan, paralelamente, su servicio en la ciudad, han estado acudiendo a la estación aeroportuaria para tratar de aliviar la carga de trabajo, según afirman desde el propio sector. Y así lo están constatando en abril y este mes de mayo afectados, es decir, los viajeros, y también los taxistas de Elche. Estos últimos reconocen que no tienen capacidad para absorber toda la demanda que ya se está generando, e insisten: no solo con los vuelos nocturnos. Los profesionales del volante ya vaticinan que lo peor está por llegar, cuando den inicio los meses más importantes de las vacaciones, julio y agosto, pero también junio y septiembre. Sin transporte de madrugada en el aeropuerto Así las cosas, la falta de servicios de autobús nocturno obliga a los recién aterrizados a llamar a alguna amistad o familiar para ser recogidos, alquilar un vehículo privado o a esperar pacientemente el turno en la cola de los taxis, vehículos que desaparecen rápidamente ante la abultada demanda. Esto, unido a la falta de información visible y los nervios que se tienen al llegar, muchas veces con toda la familia con intención de pasar unos días de asueto en un destino por lo general nuevo, provoca en ocasiones el malestar de los que están en la cola, sobre todo sobre la medianoche o en plena madrugada y sin un taxi o un bus al que subirse. Aunque durante el día también ocurre. Y es que en ocasiones tampoco los distintos autobuses pueden asumir a todos los pasajeros de un plumazo. Según señalan taxistas, sobre las 23.30 horas ya no suele haber servicio de bus. Por otro lado, estas situaciones vuelven a traer a la mente la posibilidad de que se den razones para que algún día se implanten en Elche servicios como Uber y Cabify. Algunos taxistas consideran que si no se otorgan las licencias de taxi y se atiende debidamente la demanda, antes o después estos servicios de transporte que conectan conductores y viajeros aterrizarán en la ciudad ilicitana y también en el aeropuerto. Por este motivo, algunas voces del taxi reclaman que se otorguen las licencias que tiene preautorizadas el Ayuntamiento de Elche por parte del Consell. Otros taxistas, en cambio, niegan la mayor y señalan que son perfectamente capaces de absorber la demanda. La llegada de nuevos taxis complicaría, opinan algunas voces, la existencia del resto, sobre todo en la época invernal. No obstante, los que están a favor de que se liberen nuevas licencias de taxi en Elche recuerdan que hay demanda en el aeropuerto de marzo a octubre y que si no se dan ante el crecimiento de viajeros en el aeropuerto una vez bien superada la pandemia, los servicios de coche con conductor irán cada vez a más, lo que generará una competencia muy importante y amenazará la supervivencia del taxi en Elche. Esther Díez, edil de Movilidad del Ayuntamiento de Elche, recuerda que durante el anterior mandato el Ayuntamiento pidió a la Generalitat 18 licencias, nueve de ellas para taxis adaptados. Tras un periodo de espera, finalmente el Consell concedió 47, de las que licitó finalmente 19. El resto, 28, son potestad del Consistorio ilicitano licitarlas o no, lo que se podría hacer de una manera más ágil, puesto que no hay que pedir permiso a València. No obstante, la concejala no contempla de momento y en lo que queda de mandato, autorizar ninguna más de esas 28, salvo que se produzca alguna circunstancia sobrevenida. Atendiendo a criterios objetivos, señala la edil, y viniendo de una pandemia, es decir, cuando la normalidad total y absoluta todavía no se ha recuperado, el Ayuntamiento considera que no es el momento de autorizar más licencias de taxi en Elche, y que es necesario ver cómo evoluciona el sector. Según se indica desde el Consistorio ilicitano, los taxistas asalariados, en general, reclaman que se liberen estas licencias, mientras que los titulares se oponen a ello ya que consideran que con la flota actual se puede con toda la demanda Las compañías aéreas prevén mover 12,3 millones de turistas este verano en la Costa Blanca, un 4% más que antes de la pandemia En cuanto a los autobuses, hay distintos servicios que se van potenciando sobre todo cuando llegan los meses con más tránsito. Por ejemplo, la línea de bus C-6 conecta la terminal con el centro de Alicante, todos los días del año, con parada en la estación de ferrocarril y otros puntos estratégicos de la ciudad. En las paradas de Alfonso X El Sabio y Plaza de los Luceros conecta con el Tram Metropolitano, red metropolitana y comarcal de tren y tranvías que enlaza, a lo largo de la Costa Blanca, las ciudades de Alicante, Benidorm y Dénia. Mientras, la línea 1A une el aeropuerto con el centro de Elche con paradas en Torrellano, el parque industrial de la ciudad ilicitana y diversos puntos del casco urbano. Asimismo, la línea 1B de autobús conecta el aeropuerto con Torrellano y Elche, en un sentido, y con la playa de El Altet y Arenales del Sol, en la costa, en el otro. Más allá de Alicante y Elche, hay líneas de autobús que unen el aeropuerto con la estación de autobuses de Benidorm y de Calpe, además de otras localidades durante el trayecto; Jávea y Dénia; Santa Pola y San Vicente; Murcia; y Cartagena.