Urgenciólogos del Hospital General de Elche reclaman el reconocimiento de su especialidad dentro del MIR

Son los sanitarios que atienden cada día a cientos de personas que acuden a las puertas de urgencias, algunos debatiéndose entre la vida y la muerte. Su rápida actuación, en momentos de mucho estrés, es vital. Sin embargo, los médicos que atienden en Urgencias no cuentan con la formación reglada correspondiente, lo que no ocurre con otros facultativos. Urgenciólogos del Hospital General de Elche han puesto de manifiesto la necesidad de que se reconozca la especialidad de Urgencias y Emergencias dentro del MIR para mejorar tanto la calidad como la asistencia sanitaria. Reivindican que se le de visibilidad a su trabajo y una especialización para los futuros profesionales. Coincidiendo con el Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias, que se celebra este viernes 27 de mayo, un grupo de urgenciólogos se ha reunido con el alcalde de Elche, Carlos González, y con la concejala de Sanidad, Mariola Galiana, a quienes han pedido apoyo en su reivindicación. El Ayuntamiento ha recogido el guante y González ha anunciado que la Junta de Gobierno Local respaldará la creación de la especialidad MIR de Urgencias y Emergencias. "Hemos tomado conocimiento de la importancia de la función de esta especialidad médica", señaló el regidor ilicitano. "Son profesionales ampliamente especializados en esa materia, pero no se acredita la existencia de los urgenciólogos por la falta de la especialidad", añadió González.

Expertos afirman que la solución de la Medicina es crear más plazas de MIR y no autorizar facultades El Ayuntamiento de Elche, de este modo, llevará a la Junta de Gobierno Local un acuerdo para apoyar a los urgenciólogos en su reivindicación de reconocer la medicina de Urgencias y Emergencias y mejorar desde el punto de vista formativo. El consistorio también muestra su respaldo a la convocatoria de este viernes con motivo del día internacional de esta especialidad, en la que miembros de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) saldrán a las calles para reconocer no solo su labor durante la pandemia, sino su capacidad para hacer frente a los nuevos retos y a las necesidades de respuesta inmediata que los pacientes esperan. "Entendemos que es una reivindicación positiva para el buen funcionamiento del sistema sanitario y consideramos necesario impulsar un acuerdo por parte del equipo de Gobierno para respaldar las reclamaciones que suceden desde hace décadas por parte de un colectivo que es una pieza clave", ha puntualizado González. En este sentido, se estima que un 15 por ciento de los estudiantes que se presentan al MIR escogerían la especialidad de Urgencias y Emergencias, si bien esto no es posible ya que en nuestro país no existe esta especialidad. El caso de España es una de las pocas excepciones en el mundo, ya que dicha especialidad existe en la mayoría de los países avanzados. En concreto, está presente en la práctica total totalidad de la Unión Europea, en todos los países anglosajones, como EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda, en la mayoría de América Latina y del sudeste asiático e, incluso, en los países más desarrollados de África. "Esto garantizaría una asistencia a la población homogénea", explicó el urgenciólogo Sergio Pardo, quien estuvo acompañado por los también médicos de urgencias del Hospital General de Elche, José Antonio Gutiérrez y Begoña Carrión. Los profesionales consideran como una necesidad la creación de una especialidad MIR específica para esta área de trabajo porque garantizaría una formación adecuada durante cuatro o cinco años para atender a la población. Formación por su cuenta Actualmente, en España puede trabajar en el servicio de Urgencias cualquier médico especialista, lo que supone que un facultativo especializado en reumatología, neumología o alergología, por ejemplo, puedan desempeñar su labor en ese servicio. "Incluso hemos visto médicos forenses", apuntó el urgenciólogo. "No se exige una formación específica ni se verifica que exista esa capacitación previa para trabajar en los servicios de Urgencias y, únicamente, el requisito es tener un título de especialista", lamentó Sergio Pardo, quien es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). La falta de anestesistas, radiólogos y médicos de Urgencias mantiene en jaque a los hospitales limítrofes en la provincia de Alicante Los urgenciólogos consideran que la atención en los servicios de Urgencias de la Comunidad Valenciana es "excepcional", aunque ponen el foco en que las nuevas generaciones de los profesionales de Urgencias tengan una formación específica para el relevo generacional y también para dar una mejor asistencia a través de una especialidad MIR. Al carecer de esa especialidad, los médicos que se asignan a los servicios de Urgencias y Emergencias se ven forzados a formarse por su cuenta haciendo cursos "invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero", lamentó Pardo. Su reivindicación no es nueva, los urgenciólogos llevan décadas reclamando una atención específica para atender ese servicio, sin éxito hasta ahora, y es en los últimos tiempos cuando con más fuerza se ha retomado esa petición. "Esto no supondría una subida de nuestros salarios", aclaró Pardo, "que no es lo que buscamos", sino que el objetivo es que se garantice una atención "segura y óptima" a los pacientes. La reivindicación de los urgenciólogos para que se reconozca su especialidad en el MIR, se une a la petición de decanos, sindicatos, colegios de médicos y estudiantes para que se amplíen las plazas de esa prueba. Actualmente, tal y como pusieron de manifiesto en una mesa redonda esta misma semana expertos reunidos por la UMH, se quedan fuera de la especialidad unos 6.000 de los 14.000 estudiantes que se presentan a esos exámenes. Déficit de 200 facultativos

"Hacen falta más médicos", concluyen los profesionales de Urgencias del Hospital General de Elche. Ponen de manifiesto que en Comunidad Valenciana sigue habiendo un déficit de cerca de unos 200 facultativos en los servicios de urgencias. El especialista Sergio Pardo, no obstante, ha destacado que desde la Conselleria de Sanidad se ha trabajado para solucionar ese problema de forma parcial. "Hay un déficit estructural en los servicios de Urgencias", lamenta Pardo.