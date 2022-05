Archivan la querella por calumnias que presentó un edil de Vox contra la portavoz de Compromís en Elche

La Audiencia Provincial ha archivado la querella que interpuso el concejal de Vox en Elche, Juan Antonio Alberdi, contra la portavoz de Compromís en la ciudad, Esther Díez, por un presunto delito de calumnias. Alberdi denunció a Díez por entender que había vulnerado su honor en un pleno de alta tensión celebrado el 27 de julio de 2020 en el que se debatía retirarle la calle a Juan Carlos I y Compromís, socio de gobierno del PSOE, proponía que el vial llevara el nombre de Asunción Ibarra Santamaría. En la sesión, en mitad de un rifirrafe entre ambas formaciones por la violencia machista y el cambio climático, entre otras muchas cuestiones, la edil de la formación valencianista dijo que igual que Vox no tiene muy claro el concepto de la paz tras referirse a unas "informaciones a las que hemos tenido recientemente que dicen que el señor Alberdi habría tenido intención de comprar armas en España para traficar después".

Díez tuvo que declarar por esta querella el pasado mes de noviembre en la Ciudad de la Justicia donde explicó que "me limité a hacer referencia textual a una información que había aparecido en un medio de comunicación". Ahora la Audiencia Provincial ha inadmitido a trámite la querella del concejal de Juan Antonio Alberdi contra Esther Díez, en una decisión contra la que no cabe recurso.

Díez ha mostrado su satisfacción por el archivo de la querella. "Vox está tratando de coartar la libertad de expresión de los representantes políticos que diferimos tajantemente de su forma de pensar y además combatimos sus posicionamientos ideológicos porque van en contra de una sociedad diversa e inclusiva", ha señalado la también edil de Movilidad y Medio Ambiente de Elche para la que "no se trata de un hecho aislado", recordando otras denuncias de Vox con concejales de Compromís y Podemos en Alicante. "Una muestra más de que sus denuncias no tienen recorrido", ha indicado Díez, quien señala que "Vox no va a conseguir silenciarnos ni tampoco va a evitar que digamos alto y claro cómo de perjudiciales son sus posicionamientos políticos para la convivencia democrática". La portavoz de la formación valencianista en Elche ha remarcado que seguirá desarrollando políticas "que garanticen el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de una sociedad diversa".

Este caso demuestra la tensión existente en Elche entre el equipo de gobierno y la oposición. Todo a falta de un año para las elecciones municipales.