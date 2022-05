UGT urge al Ayuntamiento a convocar el Consejo Escolar para reclamar el mantenimiento del Bachillerato nocturno en el IES La Asunción

La decisión de la Conselleria de Educación de suprimir el Bachillerato nocturno en el IES La Asunción de Elche ha soliviantado a la comunidad escolar de este centro educativo, donde tanto alumnos, como profesores y padres se oponen a su eliminación. También los sindicatos. Desde UGT han pedido al Ayuntamiento de Elche la convocatoria urgente del Consejo Escolar Municipal (CEM) para valorar y reclamar el mantenimiento de las clases del turno nocturno de este instituto, el más antiguo de la ciudad. Educación ha decidido trasladar a los alumnos a partir del próximo curso 2022/2023 al IES Carrús, situado a unos cuatro kilómetros del instituto La Asunción, lo que supone un problema de movilidad a juicio de los estudiantes y docentes.

Además, UGT considera que la medida adoptada por Educación no ha seguido los cauces correctos. En un comunicado, el sindicato señala que no se ha notificado "de manera oficial" tal y como establece el decreto de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria. En este sentido, pone de manifiesto que se ha notificado al centro por parte del inspector, sin notificación o resolución ni previo informe o consulta al Consejo Escolar Municipal ni al Ayuntamiento. Este hecho, a su juicio, dejan a su personal, al alumnado y a las familias sin posibilidad de reclamación oficial en tiempo y forma.

Es mas, el sindicato considera que se está vulnerando los derechos de movilidad del personal docente, ya que al no estar notificado por escrito, no han tenido constancia fehaciente para optar a otras plazas en el concurso general de traslados o en la comisión de servicios, ya que esta información se dio una vez pasado el plazo del Concurso General de Traslados. Esto está "perjudicando a quien haya solicitado plaza pensando que hay nocturno y a quien no haya podido cambiar de centro por no saber qué se eliminaba su plaza", denuncian desde UGT.

Mientras, los estudiantes del IES La Asunción han comenzado a movilizarse y a organizar concentraciones a las puertas del centro educativo para protestar por la decisión de la Conselleria de Educación de eliminar el Bachillerato nocturno en ese instituto, "algo que ni todos los gobiernos del PP, con todos los recortes que habían planteado en educación, habían hecho", señalan desde el centro educativo en un comunicado. Los alumnos iniciaron sus protestas este jueves con pancartas en las que se podía leer "no al cierre del nocturno" o "nuestros votos recordarán los recortes".

En estos momentos, el IES La Asunción tiene dos grupos en nocturno, un turno que ha ofrecido desde siempre, como el IES Carrús, que es donde tendrán que desviarse el próximo año de confirmarse oficialmente el cierre de nocturno en ese instituto. Los dos grupos son de Bachillerato. En primero, hay 16 alumnos y otros 34 en segundo. Estos estudios comprometen de forma directa la labor de ocho profesores. Hay alumnos tanto de ciencias como de letras.

Desde la rama de Enseñanza de UGT, por su parte, consideran que se ha de valorar en el Consejo Escolar Municipal la situación creada y que se ha de hacer cumplir la norma. "Ante todo, debemos defender que no se perjudique ni al personal docente ni al alumnado actual, por las prisas de última hora para cerrar el Bachiller nocturno en IES la Asunción", reclaman. "Que menos que quienes están cursando Bachiller nocturno terminen y que el profesorado pueda decidir su situación en tiempo y forma desde el IES Asunción de Elche el próximo curso escolar", añade el sindicato.

Para UGT, una ciudad como Elche debe tener, al menos, dos institutos de Bachillerato que ofrezcan el horario nocturno "y mejor en los centros con mas antigüedad y que desde practicante sus inicios lo están haciendo" y consideran que la enseñanza "no es un negocio, es un derecho y un servicio para la mejora educativa de nuestra ciudadanía". Y recuerdan que el movimiento de alumnado, su disminución o aumento de un año a otro, es algo que se ha dado siempre, como en Formación Profesional, "y no por ello se eliminan fácilmente, prima su labor y continuidad", zanja el sindicato.