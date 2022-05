La colaboración vecinal y los controles policiales reducen un 70% los robos en las pedanías

La colaboración entre los vecinos y los cuerpos de seguridad ilicitanos y el aumento de los controles policiales han conseguido reducir los robos en las pedanías de Elche y, especialmente, en el Camp d’Elx, más de un 70% en el último año. Los vecinos ponen en valor la actuación conjunta con los cuerpos y fuerzas de seguridad a través de la plataforma Veïns Alerta, y el aumento de los controles policiales que están haciendo bajar los índices delictivos en las partidas rurales.

El portavoz de Veïns Alerta, Vicente Bordonado, señala que después de la oleada de robos que hubo en primavera, verano y otoño del pasado año, a partir de Navidad, se está viviendo una situación «tranquila» y que los robos que hay son aislados. El trabajo conjunto con la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil con esta plataforma vecinal que conforma más de un centenar de colectivos está dando sus frutos. Veïns Alerta está manteniendo reuniones toda la semana en pedanías con los coordinadores de grupo, autoridades y representantes policiales. En las mismas se dan consejos de seguridad y también se valora el trabajo conjunto entre los «ojos y oídos» de la Policía, que son los vecinos, y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

«Mantenemos contacto con los diferentes cuerpos policiales y cada coordinador de grupo dispone de formularios que, ante cualquier incidencia que no sea de urgencia, queda reflejado allí cualquier movimiento sospechoso», explica Bordonado. De esta manera quedan reflejados los robos o hurtos que no se denuncian, como rotura de vallas o sustracciones de escasa cuantía que los propietarios prefieren no poner en conocimiento policial por no perder tiempo y las molestias de acudir a poner la denuncia. Esa «lista negra» está siendo muy útil para los agentes policiales ya que está sirviendo, incluso, para esclarecer delitos. Antes, al no quedar reflejados en una denuncia, para la Policía no existían.

Cuando un vecino detecta un vehículo o persona sospechosa lo pone en conocimiento del coordinador de zona de la plataforma vecinal, que lo indica en el formulario con todos los detalles posibles. Esos formularios pasan a los tres cuerpos policiales, que se ponen en contacto con el vecino que ha expresado esas sospechas para recabar más información y hacer un cribado para saber lo que realmente es un caso a investigar.

En el caso de que se detecten pequeños hurtos y robos continuos en una misma zona al tener constancia a través de esos formularios, se disponen controles más exhaustivos para prevenirlos. Precisamente, los controles policiales son frecuentes en las pedanías y en el Camp d’Elx, lo que también conlleva tranquilidad para los vecinos.

La plataforma Veïns Alerta mantiene unos grupos de WhatsApp muy activo, donde están los diferentes colectivos y también alcaldes pedáneos, cuya labor está siendo también muy importante y valorada tanto por las asociaciones de vecinos como por los distintos cuerpos policiales. «Hay una interconexión continua entre los vecinos y la Policía», valora Bordonado, quien aclara que siempre respetando el trabajo policial «porque no somos investigadores ni mucho menos, y ante un caso sospechoso lo primero que hay que hacer es llamar inmediatamente a la Policía».

La Guardia Civil se encarga de la vigilancia de las pedanías de Las Bayas, Perleta, Valverde y La Marina, y el resto de partidas son competencia de la Policía Nacional. La Policía Local, por su parte, patrulla en todo el término municipal.

Unidad Rural

La Policía Local puso en marcha una Unidad Rural, mientras que la Nacional mantiene vigilancias itinerantes y controles continuos. «Es un trabajo conjunto entre policías y ciudadanos», destacan desde Veïns Alerta, lo que se traduce en que «estamos consiguiendo del Camp d’Elx un lugar seguro y nos diferencia del resto de territorios de la provincia» por el carácter disuasorio de los amigos de lo ajeno que está consiguiendo esta perfecta unión de vigilancia entre vecinos y policías. «En el punto álgido de las oleadas de robos hace unos meses entraban a robar en cinco o seis casas cada semana en la misma pedanía», recuerda Bordonado, y esto se ha reducido «exponencialmente».

La plataforma vecinal también está facilitando el trabajo vecinal a la hora de implementar más recursos de medios y personal en las zonas donde se detectan mayores niveles de delincuencia. El término municipal de Elche está muy diseminado y esto, precisamente, es un hándicap para la labor policial. Ahora, gracias a esa colaboración, los cacos no saben dónde hay un vecino o policía vigilando.

Desde la Policía Local también se muestran muy satisfechos con los resultados que se están obteniendo de esta colaboración vecinal para aumentar la seguridad. Aún siendo buenos los resultados, señalan fuentes del cuerpo local, no es lo relevante sino que lo es la nueva estrategia de unir a los vecinos con la Policía para la prevención del delito. «Estamos consiguiendo que los vecinos hablen más con nosotros, que se sientan seguros», indican las mismas fuentes. No obstante, señalan que vana mantener la máxima cautela puesto que la experiencia les dice que los delitos aumentan en periodo estival, en el que estamos a las puertas de entrar.

Los controles en el Camp d’Elx han crecido en más de un 50% desde la creación de la unidad rural de la Policía Local hace medio año. La mayor presencia policial en las pedanías ilicitanas no solo para frenar los robos, que es lo que más preocupa en la zona, sino también para aumentar la sensación de seguridad de las 45.000 personas que actualmente viven en el campo (en el 2000 había 20.000 habitantes) es la principal estrategia que han seguido los 12 agentes y el oficial que forman parte de esta reivindicada brigada. «Esto es como la Fórmula Uno, cada pequeña mejora, cada paquete, te permite ganar un poquito, pero ese poquito marca la diferencia con respecto a los demás», hacen paralelismo las mismas fuentes de la Policía Local.

Grupo Operativo de Respuesta

La Policía Nacional de Elche ha puesto en marcha una unidad de agentes destinada a las pedanías del Camp d’Elx para dar una rápida respuesta a los delitos que se produzcan en la zona y para prevenirlos. El Grupo Operativo de Respuesta está en coordinación con la plataforma vecinal Veïns Alerta.

La Policía Nacional de Elche ha puesto en marcha un grupo especial de agentes destinado especialmente a la vigilancia de las pedanías y el Camp d’Elx. Se trata del Grupo Operativo de Respuesta que, precisamente, está en estrecha colaboración con la plataforma vecinal Veïns Alerta para investigar los hurtos y robos que se producen en las zonas que son de su competencia y, sobre todo, prevenir los delitos, como así está sucediendo a raíz de los buenos resultados en cuanto al descenso del índice de delincuencia en las partidas rurales.

Este Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional es el que hace un exhaustivo análisis de las denuncias e informaciones que le llegan de los vecinos. Tras estudiar los datos que se incluyen en los formularios que rellenan los colectivos vecinales con los casos sospechosos, sus agentes llevan a cabo un filtro para investigar lo que realmente se comprueba que puede suponer un peligro o que la información está en lo cierto y esos datos sobre vehículos o personas sospechosas están relacionados con una actividad delictiva.

También mantienen una comunicación fluida con los alcaldes pedáneos, cuya labor reconocen. «Esas fuentes nos sirven para atajar, desde un principio, cualquier problemática», explican fuentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche.

Las mismas fuentes confirman que, actualmente, los datos de delincuencia en las pedanías y partidas rurales están en cifras similares a 2020, cuando por la pandemia, y debido a las restricciones de movilidad que se impusieron, el número de delitos, sobre todo de hurtos y robos, descendió drásticamente. Ahora se sitúan en los números más bajos desde hace meses, cuando una oleada de robos puso en alerta a los vecinos de las pedanías.

A principios de este año, no obstante, hubo una serie de delitos frecuentes en algunas partidas, como Torrellano y El Altet. De este modo, la Policía Nacional incrementó la vigilancia allí, lo que tuvo su resultado tras proceder a varias detenciones. «Hemos erradicado ese foco delictivo», expresan, satisfechas, esas fuentes. «Estamos en niveles, incluso, más bajos que antes de la pandemia», añaden.

La Policía Nacional, a través de ese Grupo Operativo de Respuesta, ha incrementado los controles en el Camp d’Elx, tal y como también ha hecho la Policía Local. De hecho, es frecuente ver esos operativos, lo que da mucha seguridad a los vecinos. «Cada vez que detectamos un par de robos en una zona, activamos un dispositivo para dar con los ladrones y evitar nuevos asaltos», indican desde la Policía Nacional de Elche. No obstante, se trata de pequeños robos y hurtos y hace mucho tiempo que no actúan en un caso muy grave relacionado con un asalto. Aún así, desde la Policía quieren mantenerse prudentes porque reconocen que controlar el Camp d’Elx, por su dispersión, es una labor muy complicada.

Actualmente, la Policía Nacional de Elche está volcada en dar con los ladrones que han entrado en varias iglesias a robar los donativos, como en el Altet, e, incluso, las joyas de las imágenes en La Hoya. También los cacos han visitado algún templo de la Vega Baja.