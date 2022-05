«Al final el texto de una ley se puede parecer poco o muy poco al original, pero en eso consiste la democracia»

Acaba de salir de clase y nos atiende al teléfono. No puede ocultar una alegría por un nombramiento que la prestigia. Esta muy orgullosa de la felicidad que le ha dado a su padre, el exdecano del Colegio de Abogados de Elche, Basilio Fuentes.

¿Qué es la comisión de codificación de la que va a ser vocal?

Es una institución centenaria de muchísimo prestigio. Es el órgano asesor del Gobierno en cuestiones legislativa, el órgano al que se dirige para elaborar leyes o reglamentos o bien pedirle informes sobre alguna ley o reglamento que está en tramitación parlamentaria.

Se siente orgullosa...

Bueno... siempre han formado parte de la Comisión General de codificación los juristas más reconocidos porque además el nombramiento de vocal permanente supone que, como órgano técnico que es, aunque es verdad que los nombra el Gobierno o el ministro o la ministra en este caso de Justicia, no depende del Gobierno. Es decir, no me pueden cesar salvo por sanción disciplinaria, pero no depende de un gobierno (insiste). Van cambiando los gobiernos y la Comisión General de Codificación permanece estable como órgano objetivo de asesoramiento.

Como jurista es una oportunidad única en su vida...

Es una maravilla. Es una labor preciosa la posibilidad de llevar a la práctica cosas que a nivel profesional he investigado y he estudiado, preocupaciones sociales, carencias que puede haber en leyes, que lo estás viendo que es palpable. Y es esa posibilidad de promover o proponer reformas legislativas, articularlas de forma que encajen en el conjunto del ordenamiento. El ordenamiento al final es armónico y todo tiene que encajar. Si haces por un lado una reforma, por ejemplo de las cláusulas suelo o de una reforma de los menores de edad en el proceso y cómo se le tiene que tomar declaración, el hecho de que haya un órgano supervisor del que dependen las reformas y que funcionen es importantísimo.

Usted fue asesora del ministro de Justicia entre 2004 y 2006. ¿Por qué lo dejó?

Con Juan Fernando López Aguilar. Podía haber renovado con el nuevo ministro, había formado parte de una comisión legislativa con él. Bueno, era seguir o dejarlo y yo decidí dejarlo y volver a la universidad. Acababa de sacar la cátedra, apenas había estado en Elche y tenía ganas de empezar a crear mi equipo de trabajo.

¿Quién la propuso?

Yo sabía, porque así me lo hizo saber el presidente de la comisión, que quería proponerme por mi visión del ordenamiento jurídico y mi visión garantista del proceso. Por lo que podía aportar, pero me advirtió que el nombramiento era de la ministra.

¿En qué consiste su trabajo?

La comisión funciona con reuniones periódicas. Se van trabajando textos legislativos y posibles reformas. Se distribuye el trabajo entre los miembros y luego se hacen sesiones plenarias en las que se pone en común los trabajos, se consensúan ideas y salen adelante los proyectos. La cadencia está en función de la urgencia que se tenga en una determinada reforma legislativa.

Tienen ustedes la potestad no solo de aceptar encargos del Gobierno sino de proponer cambios legislativos o regulación de materias...

Tenemos la posibilidad de una actuación de oficio y de proponerle al Gobierno la conveniencia de una reforma determinada, luego este tiene que estar de acuerdo claro porque a lo mejor considera que no es el momento oportuno y, si no lo tramita... bueno, no saldría adelante .

Han de trabajar, entiendo, sin publicidad porque si el Gobierno no quiere tramitar algo por mucho que ustedes les propongan no quedaría nada bien.

Tenemos la obligación de sigilo, claro, ni podemos pronunciarnos públicamente sobre el contenido de las reuniones de la Comisión de Codificación.

Usted, como catedrática, estará con muchas cosas de acuerdo de la actual legislación, pero en otras en las que igual pretende proponer cambios

Hay muchas cosas que son políticas, que no son técnicas y ahí no entra la comisión. Si el Gobierno quiere negociar una determinada enmienda es el Gobierno, pero si tienes dudas técnicas sobre la conveniencia de introducir algo que se le ha propuesto puede pedir opinión a la comisión y dentro de ella habrá gente qué opine de forma distinta, claro está. Habrá opiniones para todos los gustos, como siempre. Y luego habrá personas más especialistas en unas materias que en otras y que a lo mejor pueden opinar con más fundamento y aportar una visión más especializada que el resto.

...Como por ejemplo si una menor puede abortar a los 16 años sin consentimiento paterno y cómo regularlo...

Efectivamente. Lo que pasa es que ahí la comisión es puramente técnica no es ideológica y ahí hay, además, gente de todas los tendencias ideológicas, con lo cual tú podrás estar de acuerdo o no, pero si se tiene que hacer una ley debemos cuidar que sea acorde con los Derechos Fundamentales y las garantías de la Constitución cuando, por ejemplo, se plantea que una menor pueda decidir sobre abordar.

Con lo cual ustedes están sometidos a que el Constitucional también les dé un tirón de orejas, que no le guste en un momento dado sus propuestas...

Hay que asegurarlo muy bien y ahí es donde la Comisión General de Codificación puede jugar un rol entiendo yo muy importante que es que en las propuestas y en los proyectos que presente el Gobierno y que hayan pasado por la Comisión. No todos tienen que haber pasado por la Comisión, se debe hacer un estudio de constitucionalidad profundo y que encaje bien, como te decía antes, que sea armónico con el conjunto del ordenamiento y los márgenes máximos de los que no te puedes salir los marca la Constitución, que son los derechos constitucionales. De todos modos, no todas las leyes que salen del Gobierno son de la Comisión General de Codificación. Hay determinadas propuestas de ley que las hace el Gobierno y que no han pasado por la comisión general sino por los órganos asesores del Gobierno. Yo por ejemplo he sido asesora del ministro de Justicia y en mi función de asesora también he contribuido y redactado texto de lo que después se ha convertido en ley.

En defintiiva, usted y/o la comisión pueden trabajar sin tener que estar de acuerdo ni con el Gobierno ni con el ministro...

Eso es. En esta legislatura se puede estar de acuerdo o no, da igual. Yo soy un órgano técnico, pero en cualquier caso nunca debería haber mucho desacuerdo porque la comisión no es un órgano político es estrictamente técnico. Lo que pasa es que entiendo que puede haber determinadas circunstancias en las que la opinión de la comisión le puede ser incómoda a un Gobierno. Si quiere sacar adelante una ley y la comisión le dice: «Mira, así, tal y como tú me estás diciendo, no puede salir porque es que vulnera el artículo tal de la Constitución...», pues podemos convertirnos en un organismo incómodo pero como no nos pueden cesar porque somos técnicos. Si no, no seria objetivo.

Sacar una ley debe ser un trabajo de meses. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo hasta dónde se pone o no una coma antes de que llegue al Gobierno. La tarea no será fácil.

Hay mucho trabajo detrás de una ley y luego además hay que contar con que el borrador que sale de la comisión o del ministerio tiene que pasar por las Cortes y al final el texto final que se aprueba se parece un poco o muy poco al texto original que salió pero bueno en eso consiste la democracia en que las leyes son expresión de la soberanía popular y que lo que dice el Gobierno que es de un partido determinado y luego tiene que pasar por las Cortes y entonces el resto de partidos opinan, negocian, aprecian y al final es verdad que el texto que se publica no coincide con el origina, pero para eso sirve las Cortes Generales.