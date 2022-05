Conflicto delicado en el comedor de una escuela infantil de Elche

Una madre de mellizos de dos años denuncia ante el Síndic que uno de sus dos hijos está sufriendo capítulos de discriminación en el comedor de la escuela infantil de Elche donde los lleva, dependiente de la Generalitat, por el hecho de tener síndrome de Down.

Elisabeth A., la progenitora, narra a este diario que las trabajadoras le trituran la comida y lo sientan en una trona, en lugar de en sillas como al resto de menores. La madre alega que el menor tiene autonomía y buena movilidad, y que puede comer sólido, por lo que considera discriminatorio este trato y una barrera hacia la inclusión, explica.

Sin embargo, fuentes de la Conselleria de Educación explican que las profesionales del centro han tomado la determinación de triturar la comida y de sentarlo con otros medios por garantizar la seguridad del menor y entienden que se trata de una situación temporal hasta que sea más mayor y autónomo.

La progenitora, debido a las circunstancias, siente que no se está tratando en términos de igualdad a su hijo y ha optado por matricular a ambos menores en un centro privado de la ciudad.

Educación justifica que «el personal que lo atiende ha visto que en una silla normal no tiene dominado el tema de la postura, y si se pone ladeado acaba llorando y se atraganta», justifican desde la administración autonómica, titular de la escuela María Orts donde se ha producido este conflicto.

Igualmente, desde la Conselleria señalan a este diario que se ha utilizado este protocolo con el menor para garantizar que no haya complicaciones ante un «riesgo alto de atragantamiento» y entienden que la opción de destinar un monitor exclusivo para el niño tampoco ayudaría en su autonomía.

La madre niega en todo momento que el menor haya sufrido nunca un capítulo de atragantamiento en casa, y que tampoco le han notificado desde el centro este riesgo, según su versión.

Explica, igualmente, que se enteró que su hijo comía son sujeción y alimentos triturados por un vídeo que mandó la profesora a las madres y padres del grupo, de una docena de niños. «Come con normalidad cualquier tipo de alimento, no tiene enfermedad que diga que no puede comer trozos, dicen que ha tosido alguna vez, pero nunca me han notificado atragantamiento», relata la progenitora, al hilo que aclara que el menor está recibiendo programas de estimulación «y el tono muscular es muy bueno. La familia se esfuerza mucho para que tenga una autonomía y luego en el centro no se la dan».

Por otra parte, critica que haya tardado semanas en poder hablar con la inspección educativa para comentar la situación. Señala que en dos ocasiones solicitó una reunión formal con el inspector, y que cuando estuvo citada finalmente no la atendió en el momento.

La falta de comunicación motivó que la madre acudiese al defensor del pueblo para dar cuenta de lo que consideraba un caso de silencio administrativo, ya que quería exponer la situación ante este órgano y no sólo ante la dirección del centro como ha hecho.

Esta usuaria explica que en los últimos días le han puesto condiciones para que su hijo pueda comer de la misma forma que el resto, lo que para ella ha sido el detonante para derivar a sus hijos a otro centro.

Según cuenta, Educación ahora le reclama que presente un informe del pediatra que avale que el menor puede comer sólido y otro de fisioterapia en Atención Temprana que acredite que el tono muscular y la autonomía física está al mismo nivel que el resto de menores.