El Hospital General de Elche detecta cada año ocho nuevos casos de esclerosis múltiple

La llaman la enfermedad de las mil caras porque ninguna de las personas que la padecen muestra los mismos síntomas ni tampoco su progreso es igual. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa y autoinmune que cada vez afecta a más personas. Los expertos coinciden en que la incidencia está aumentando y lo confirman los datos. En el Hospital General de Elche se centralizan muchos de los casos detectados en su área de salud. Este centro hospitalario atiende a 170 pacientes diagnosticados. Y cada año detecta ocho nuevos casos, un alto número impensable hace años. ¿La razón? Los métodos diagnósticos han mejorado y ahora se detecta más pronto la enfermedad, lo que permite iniciar antes el tratamiento.

La esclerosis múltiple afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central) y entre dos y tres veces más a las mujeres que a los hombres y es la principal causa de discapacidad en los jóvenes, tras los accidentes de tráfico. Lo más frecuente es que se manifieste con brotes como pérdida de movilidad muscular, alteraciones sensitivas, pérdida de visión, problemas de equilibrio. Una persona pasa en unos días de estar bien a tener problemas neurológicos. «Los avances en los últimos 15 años han sido enormes, hemos pasado de contar con solo dos tratamientos a tener ahora 14», señala Laura Navarro, neuróloga del Hospital General de Alicante. El 80% de los casos se detecta entre los 20 y los 40 años, por lo que los pacientes tienen que convivir con esta enfermedad, que no tiene cura, prácticamente toda su vida.

«Los avances en los últimos 15 años han sido enormes, hemos pasado de contar con solo dos tratamientos a tener ahora 14» Laura Navarro - Neuróloga del Hospital General de Elche

«Es muy importante el apoyo de la familia, es una enfermedad que te pilla, muchas veces, nada más casarte o al acabar de tener familia y esto desmonta todo el engranaje que habías ya planificado de tu vida, por eso es imprescindible el apoyo también de la pareja», indica María José Marroquí, presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Crevillent, que tiene 140 asociados, 60 de ellos afectados y el resto familiares.

Esta asociación organiza actividades terapéuticas, como gimnasia o marcha nórdica, además de facilitar tratamiento psicológico, que muchas personas a las que se les acaba de detectar la enfermedad necesitan, o se les ayuda con el papeleo para solicitar la discapacidad. Es en este caso donde se encuentran con una barrera. El centro base de evaluación del grado de discapacidad tiene un retraso de 24 meses, denuncia María José Marroquí.

«Tenemos gastos, como cualquiera, y solo pedimos más agilidad en reconocer el grado de discapacidad» María José Marroquí - Presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Crevillent

Esto impide que a personas a las que les es imposible seguir en sus trabajos, se encuentren desamparadas. «Tenemos gastos, como cualquiera, y solo pedimos más agilidad en reconocer el grado de discapacidad». Por ello, una de las principales reivindicaciones en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebró este lunes, es que se reconozca el 33% del grado de discapacidad nada más diagnosticarse la enfermedad. «Esto nos facilitaría el acceso al empleo reservado para las personas con discapacidad», explica Marroquí.

A María José le diagnosticaron la esclerosis múltiple con 39 años. Todo empezó cuando se le paralizó una fosa nasal. «Cuanto antes se acuda al médico, mejor», expresa, y recomienda a quienes se les diagnostique que «se tomen un tiempo para asimilar lo que les está pasando». El objetivo es aprender a vivir con ello sin que se sientan mal por lo que la enfermedad no les deja hacer. «Hay que eliminar las etiquetas, otras personas son diabéticas o hipertensas y no se culpabilizan de no poder hacer muchas cosas, esta enfermedad te encuentra, no la buscas», señala. De hecho, tal y como señala la neuróloga Laura Navarro, «los pacientes pueden ser independientes y llevar una vida normal». Actualmente hay muchas opciones de tratamiento para conllevar la enfermedad lo mejor posible. «La evolución normal de la enfermedad se ha retrasado mucho con estas terapias», zanja.