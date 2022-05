La oposición arremete contra el plan de movilidad sostenible de Elche por la supresión de aparcamientos

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del Ayuntamiento de Elche se ha aprobado de manera inicial en el pleno de hoy (que se ha interrumpido a las 14.15 horas y que continuará pasadas las 15.30 horas) no sin el malestar de los grupos de la oposición.

PSOE, que no ha dicho ni mu en este punto del orden del día, y Compromís, verdadero impulsor de este proyecto, han votado a favor y toda la oposición (PP, Vox, Cs y edil no adscrito), en contra. Mientras Esther Díez, edil de Movilidad Sostenible, insistía en el derecho de los ilicitanos a respirar aire limpio, la oposición ponía el foco en las entre 1.700 y 1.900 plazas de aparcamiento que se van a suprimir.

La iniciativa prevé reducir las emisiones contaminantes y el gasto energético en un 50% para 2030 con el impulso del transporte público y alternativo. Además se prevé una reducción generalizada de la movilidad motorizada privada del 9,1% de vehículos por kilómetro en las calles de Elche.

Para ello, el documento propone reconfigurar viales para proteger el paisaje, el patrimonio y las zonas residenciales de las emisiones, fomentar una mayor cualificación del espacio público y el cambio modal y la accesibilidad universal en aquellas áreas del casco urbano con mayor afluencia.

Díez inició su defensa de este PMUS apuntando que la ciudad ha sido diseñada durante décadas para favorecer el uso del transporte privado.

Por su parte, el edil no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, señalaba: "No se puede solucionar un problema y crear otro. Hay que tener empatía no solo con una parte de la ciudadanía. Este PMUS va a eliminar 1.600 plazas de aparcamiento: 710 en Carrús, 510 en el Pla y Sector V y 383 en el centro y en El Raval". Asimismo, el concejal aseguraba que el propio PMUS dice que el aparcamiento nocturno está saturado. "Estamos de acuerdo en generar una ciudad más verde, con menos polución, pero lo que no se puede hacer es generar otro problema", dijo.

Para Eva Crisol, de Cs, traer ahora este plan al pleno "es una burla, porque el 50% está iniciado, por lo que carece de sentido que casi dos años después se nos traiga este informe. ¿Qué hacemos con estos vehículos, nos los comemos, los dejamos en otra ciudad? Esas alegaciones deberían haberse hecho antes de iniciarse las obras, y si no que se lo digan a los vecinos de Pedro Juan Perpiñán, José María Buck o Juan Carlos I".

Una de las intervenciones más polémicas fue la de Vox, ya que prácticamente negaba la contaminación atmosférica y el cambio climático. “Pienso que teníamos una ciudad amable hasta que lo llenaron de carriles bici”, dijo Aurora Rodil, quien como médico señaló que en los centros de salud "el 99% de los problemas respiratorios que tenemos son por una contaminación que causa el tabaco. No creo que tenga pacientes intoxicados por la contaminación", por lo que, a su jucio, "estamos creando un temor social de que los coches nos están matando y es mentira en esta ciudad”.

Marcha atrás a los carriles bici

Rodil también tuvo frases del tipo: "El problema es que a los conductores nos quieren tachar de asesinos. Esto es la agenda 2030. Queremos que Elche vuelva a ser una ciudad amable”, y también dio a entender que, en caso de estar en el gobierno tras las próximas elecciones municipales, revertirán parte de lo acometido: "Espero que dentro de un año podamos empezar a sacar esos carriles bici mal puestos que hacen que Elche sea invivible".

Para el PP, que llegó a señalar que este plan era la "sepultura política" del actual equipo de gobierno, el PMUS "es una pantomima más, pantomima ciclista, porque llevan tres años aplicando un plan que hasta hoy no ha pasado por el salón de plenos. Llevan ejecutándolo sin contar con nadie".

Además los populares criticaron que el ejecutivo local se haya gastado 85.000 euros en este plan y defendieron que seguramente lo podía haber hecho mejor departamento de Tráfico de la Policía Local, "que posiblemente sepa más que la empresa catalana". El edil popular José Navarro también llamó la atención sobre que era "vergonzoso" que dicho informe contuviera errores ortográficos "porque también es la imagen del Ayuntamiento".

El PP defendió que el parque móvil de vehículos de Elche aumenta año tras año, y que esos coches necesitan aparcar y circular. "Su única política para luchar contra el cambio climático es eliminar aparcamientos y carriles. Y es un fracaso porque van a acabar el mandado sin poner en marcha el plan de conexión con las pedanías", agregaba José Navarro.

Posteriormente Esther Díez replicaría a la oposición que en siete años no habían aportado alternativas y que estudios universitarios ya están indicando que se está mejorando la calidad del aire en la ciudad. "No entienden el momento en el que nos encontramos, no entienden lo de la emergencia climática", decía la edil, quien añadía: "Niegan la realidad, son radicales para quitar a nuestros ciudadanos el derecho a respirar aire limpio", además de defender que hay 39.000 plazas en superficie, más del 90% de estas libres y que son datos que están por encima de la media y de otras ciudades. Posteriormente, desde la oposición se preguntaba a la edil si parte de esas plazas eran las del campus de Elche, así como se cuestionaba la distribución de las mismas.

Malla de corredores verdes

Entre otras actuaciones concretas, el plan se traduce en consolidar la peatonalización del centro y extenderla al Raval, completar el sistema de sendas del Palmeral para pacificar el tráfico en el entorno del Patrimonio de la Humanidad y facilitar la movilidad ciclista y peatonal, así como una malla de corredores verdes en el Pla, Carrús y Altabix “para conectar los principales nodos de espacios públicos, y que consiste en ampliar aceras, introducir árboles y carriles bici”, según ha señalado la edil de Compromís Esther Díez.

A ello se le añade el anillo interior ciclista, actualmente en ejecución en sus tramos las calles Pedro Juan Perpiñán, Teulada, Mariano Soler Olmos y puente de la Generalitat y de la avenida de Alicante. Y, también, un estudio específico para mejorar la cobertura del sistema de autobuses urbanos con el aumento de las frecuencias de paso, acortando las líneas, el uso de vías rápidas y carriles bus, el incremento de la velocidad comercial y la creación de nuevas líneas. En definitiva, “un salto de calidad en el transporte público”, para la edil. Fondos europeos Next Generation también contribuirán a hacer realidad esta iniciativa

Díez recordaba en el pleno que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la contaminación del aire provoca 13 muertos por minuto en el mundo”. En ese sentido, los objetivos ambientales del PMUS son reducir el uso de combustibles fósiles asociados al transporte, disminuir las emisiones de dióxido de carbono, de nitrógeno y las partículas MP10, las más pequeñas “y especialmente peligrosas porque penetran en los pulmones”, ha dicho Díez, bajar los accidentes de tránsito, cumplir los parámetros legales de contaminación acústica y optimizar la ocupación del espacio público.

“La ciudad ha sido diseñada para el transporte privado. Y, ahora, más del 80% de las emisiones contaminantes provienen del uso de vehículos particulares, con consecuencias directas de salud de los ilicitanos”, apuntaba la concejala de Compromís, quien lamentaba que "de los 575.000 diarios con origen o destinación en Elche, el 58% se hace con medios de transporte no sostenible.

La edil reconocía también que los cambios de movilidad a implementar mediante el PMUS son “complejos, pero que al final es el único camino para hacer de Elche una ciudad más saludable”, donde “garantizar el derecho a respirar aire limpio”.

El plan se ha elaborado contando con las encuestas telefónicas realizadas a 4.127 personas, con los puntos de vista fruto de un proceso participativo en el que, con reuniones sectoriales, vecinales y encuesta online han participado más de 400 personas, y que, una vez aprobado el informe de impacto ambiental por parte de la Conselleria de Transición Ecológica, se abre un proceso participativo en el que cualquier persona puede hacer sus aportaciones.