La ambigüedad del PSOE de Elche para designar a su alcaldable

"En la vida hay que saber qué puentes cruzar y qué puentes quemar". Esta frase del filósofo Bertrand Russell, que decía que lo más difícil de aprender en la vida era esa elección, fue usada por este martes por el secretario general del PSOE de Elche, y también líder de los socialistas de la provincia, Alejandro Soler, al ser preguntado por el alcaldable de su partido a los comicios municipales de dentro de un año, es muy significativa. Soler es experto en saber elegir el puente por el que camina y el que deja atrás, como demostró cuando todas las quinielas le daban como perdedor de las primarias a la secretaría general y acabó imponiéndose al portavoz socialista de la Diputación y alcalde de Alcoy, Toni Francés, o cuando todos lo daban por amortizado y y su partido lo metió en la lista a las generales, saliendo elegido diputado nacional. Sin embargo, es también experto en jugar a la ambigüedad y lo demostró este martes ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre el alcaldable socialista para 2023. "Cuando llegue el momento tomaremos la mejor decisión", señaló una y otra vez, dejando la puerta abierta tanto a que lo sea Carlos González, que de nuevo se mostró dispuesto a repetir, o cualquier otro.

González y Soler coincidieron en la sede socialista local para hacer balance de los tres años de mandato del PSOE en la Alcaldía, pero también con el objetivo de demostrar una unidad entre la ejecutiva y el grupo municipal, que encabezan cada uno de ellos, que se ha puesto en entredicho en más de una ocasión. Soler evitó despejar dudas sobre el alcaldable y respaldar expresamente a Carlos González, quien no ocultó su "ilusión" y "fuerza" para repetir como candidato, dejando bastante claro delante del secretario general que si no es el alcaldable, no será por su voluntad. "Tengo fuerza y proyectos, con ilusión y con ganas de seguir dando lo mejor de mí", señaló el regidor ilicitano, antes de añadir que "me veo en condiciones de poder revalidar una amplia mayoría para el PSOE". Palabras que tenían al claro destinatario justo al lado.

No obstante, y volviendo a la metáfora de los puentes, González dejó en manos de su partido la elección del cabeza de lista del PSOE local, que tocará en el proceso de primarias que los socialistas tienen previsto celebrar entre septiembre y diciembre, en una fecha aún no decidida. "Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río", expresó Carlos González. González, además, dejó toda una declaración de intenciones al señalar que "nunca seré un problema" para su partido y sus compañeros en ese proceso. Da así a entender que se apartará y no pondrá obstáculos si finalmente no es el candidato, como no oculta su deseo de serlo. Así, también puso en valor su trayectoria como alcalde en los últimos siete años "en los que hemos sido un buen gobierno".

Alejandro Soler, por su parte, apeló a respetar los "tiempos" del partido para tomar la decisión más importante a la que se enfrenta su ejecutiva. "El PSOE tomará la mejor decisión para el partido y para la ciudad", se limitó a señalar y no quiso cerrar puertas a nadie "hasta el momento procesal".

Los socialistas posponen así la designación de su candidato a después del verano, esperando tener un puente que cruzar. Aunque, a veces, hay puentes, pero sin río.