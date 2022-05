«Nunca he sido el hijo pródigo que ha vuelto, siempre he sido un hijo de Elche»

Vicente Molina Foix (Elche, 1946), asegura que para escribir tiene que estar encerrado en su habitación, en soledad, pero que siempre busca tiempo para regresar a la ciudad que lo vio nacer, y a sus rincones, como el Hort del Xocolater, su favorito. Este miércoles será nombrado Hijo Predilecto de Elche en un acto que empezará a las 19.30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento ilicitano.

¿Cómo recibió su elección como Hijo Predilecto?

Con mucha alegría. Porque yo nací en Elche y he tenido en mi larga vida muchos contactos con la ciudad. Esto es el afianzamiento de ese vínculo que durante muchos años se ha manifestado en cosas que he ido , en honores que me han dado, como ser caballero portaestandarte del Misteri. Es la confirmación de un vínculo con mi ciudad natal.

¿Se lo esperaba?

Para nada. Fue una sorpresa. Los premios a los que no te presentas siempre son una sorpresa. Yo, a lo largo de mi vida he ganado muchos premios, pero esto es un reconocimiento, que son los que más te gustan porque te sorprenden. Recuerdo el Premio Nacional de Literatura por mi novela «El abrecartas» que cuando me desperté tenía unas llamadas extrañas cuando me desperté y eran del ministro de Cultura comunicándomelo. Son las mejores sorpresas.

¿Qué significa Elche en su vida?

Muchas cosas. Lo primero, el lugar donde mis padres me tuvieron. Yo soy el tercer hermano y llegué a Elche con bastantes años de diferencia con respecto a ellos. Mis padres, que eran valencianos, decidieron tener un tercer hijo cuando mi padre trabajaba en el Ayuntamiento de Elche, y gracias a esa decisión nací yo aquí. Después nos fuimos a vivir a otros lugares, como Almería y Alicante. Sin embargo, nunca he roto el vínculo con Elche. Al contrario, lo he ido afianzando. Mis padrinos, un matrimonio sin hijos, eran dueños de un hotel mítico de Elche en la plaza del Ayuntamiento, que ya no existe, y yo iba con ellos porque me traían y llevaban. Esa fue mi primera vinculación cuando era un niño. Y, después, a través de las cosas que más me han gustado de Elche, como el Misteri, el festival de cine, el Palmeral único. Esto ha ido acrecentando mi vivencia de Elche. Elche es una ciudad muy artística. Un amor que surgió por casualidad con mi nacimiento y que se ha afianzado a través de muchos símbolos, obras y lugares.

¿Cuál es el recuerdo de Elche que siempre le viene a la cabeza?

Siempre recuerdo la significación y el valor incomparable del Misteri de Elche, mantenido durante tantos siglos de esa manera tan natural, tan espontánea. Me empecé a interesar, lo fui a ver un verano, y me di cuenta de su valor transcendental. El Misteri, el Palmeral y la Dama son los tres símbolos de Elche, conocidos fuera del ámbito local. A nivel personal, tengo las vivencias de la gente que he tratado, de mis amigos, que mantengo. Nunca he sido el hijo pródigo que ha vuelto a Elche, siempre he sido un hijo de esta ciudad aunque no viviera permanentemente aquí. Siempre he vuelto a Elche, con mucha frecuencia. La última a la presentación de la revista Turia que se me ha dedicado. Yo vivo en Madrid, pero ahora con el AVE directo es más fácil llegar.

¿Cuál es su lugar favorito de Elche?

Me gusta muchísimo un rincón escondido en medio del Parque Municipal, el Hort del Xocolater. Allí he intervenido algunas veces, es un sitio precioso que no sé si todos los ilicitanos conocen como debiera ser. Y también los rincones naturales, sin olvidar el Huerto del Cura, donde hay un homenaje al cura que da nombre al huerto y los dueños del Hort del Xocolater, la familia Orts, me pidió hace unos años un texto de homenaje al cura del huerto y ahí están junto a su monumento, unas palabras de Galdós y otras mías, por lo que me siento muy bien acompañado.

"Soy un poco aparatoso, necesito de unas condiciones de soledad para escribir. Me inspiro fácilmente, pero la escritura para mí es un ritual y en el Huerto del Cura tendría varias tentaciones de la naturaleza"

¿Alguna vez encontró en esos lugares su inspiración?

No. Soy un poco aparatoso, necesito de unas condiciones de soledad para escribir. Me inspiro fácilmente, pero la escritura para mí es un ritual y en el Huerto del Cura tendría varias tentaciones de la naturaleza como para ejercer mi ritual, tiene que ser una ceremonia mucho más independiente. Yo tengo que tener una soledad para escribir, aunque luego soy social y me encanta pasear por los lugares, pero para escribir me gusta ser huraño, estar cerrado en una habitación y allí dejar volar mi imaginación.

Literatura, cine, teatro... Ha tocado todos los géneros. ¿Alguna preferencia?

Para mí es todo lo mismo. Para mí lo fundamental es escribir, desde novelas a teatro, artículos de prensa o ensayos. Lo que más se aleja es la vertiente cinematográfica. He escrito de cine y sobre cine toda mi vida. Yo me defino como un escritor que ha tenido curiosidad por hacer cosas que a él le gustan como espectador. El cine y el teatro han sido una pasión en mi vida, pero las cosas que he hecho más originales, como una ópera en el Teatro Real, de la novela «El Abrecartas», que es lo último que he hecho. Soy en realidad un escritor con curiosidades musicales y cinematográficas. Así me defino.

"Vivo para el arte y he conseguido vivir del arte. Yo no me imagino no leyendo, no yendo al teatro o al cine"

Recientemente definía el arte como una alternativa a la religión.

Vivo para el arte y he conseguido vivir del arte. Yo no me imagino no leyendo, no yendo al teatro o al cine. He vuelto de un viaje de vacaciones, y a los tres días tenía mono de eso. Tengo mono del arte cuando no lo tengo a mano. Es sustituto de la religión porque permite a las personas liberarse a través de la fantasía. El arte es una forma de religión y la practico, y soy feligrés del arte. Voy a misa del arte, a todas las que puedo, y una de las más hermosas sucede todos los años en la Basílica de Elche, el Misteri. Es una de mis religiones artísticas más amadas. Ahora voy a publicar en un doble libro mis traducciones de las obras de Shakespeare de teatro.