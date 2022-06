CC OO explica en las Cortes Valencianas cómo mejorar el calzado

Formación, dignificación de contratos y cumplir con las exigencias medioambientales son el "abecé" del calzado para la secretaria del sindicato Comisiones Obreras en el Baix Vinalopó y la Vega Baja, Carmen Palomar, quien hoy ha intervenido en las Cortes Valencianas, donde se realiza una radiografía sociolaboral de un sector generador de más de 33.000 puestos de trabajo y más de 3.000 empresas.

Respecto a la contratación, ha destacado la utilización generalizada del contrato fijo-discontinuo, adaptando de forma “cuasi natural” las condiciones de prestación del trabajo a la estacionalidad que caracteriza la actividad fabril del sector. Mención especial ha merecido el contrato eventural por circunstancias de la producción “con un porcentaje importante a tiempo parcial no deseado, que ahonda en la economía sumergida al alargarse las jornadas y en la mayoría de los casos no cotizarse” ha denunciado.

Al respecto, Palomar ha valorado el progresivo impacto de la reciente reforma laboral “con una corrección de la eventualidad que históricamente lo ha caracterizado, como se desprende de los datos de marzo y abril con el crecimiento del contrato fijo-discontinuo”.

Respecto a la formación profesional, CCOO considera una apuesta estratégica la actualización de las capacitaciones y la adaptación de la FP dual a las necesidades reales de las empresas, así como una mejora de las condiciones que hagan atractivo a las personas jóvenes el empleo en un sector actualmente envejecido.

“En 2018 el 59% del personal empleado en el calzado tenía más de 44 años y la población menor de 30 años representaba menos del 7%. Solo 142 jóvenes (de un total de 86.142 en toda la Comunidad Valenciana) cursaban estudios del calzado y en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación LABORA solo había 185 jóvenes menores de 30 años apuntados como demandantes de empleo en el sector” ha detallado.

Sobre las políticas sectoriales, la líder sindical ha abordado la evaluación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana y en la propuesta de reforma del 2023 ha destacado la necesidad de que ésta contemple sistemas de gobernanza mucho más cercanos a la realidad del territorio.

“Respecto a los proyectos de innovación, destaca el impulso de estos últimos años, actualmente son 19 proyectos en los que la Agencia Valenciana de Innovación ha concedido 2.617.876€. Proyectos en materia de salud, de nuevos materiales sostenibles y el reciclaje, robótica o en impulsar la figura de agentes de la innovación. Sin embargo, el desarrollo de los proyectos y los órganos de gobernanza sugieren un mayor impulso para que la participación de todo el ecosistema de innovación resulte eficaz para los retos a abordar” ha advertido.

Actualmente, la participación tanto en las mesas sectoriales del Observatorio de la Industria como en los comités estratégicos de la AVI resulta muy mejorable desde la óptica laboral y sindical. Por ello, una de las conclusiones del dictamen que se emita desde la comisión, sugeriría el condicionamiento de las órdenes de bases y convocatorias de proyectos indicadores que mejoren los estándares de trabajo decente y la reducción de la desigualdad.

Respecto a los aspectos de sostenibilidad ambiental, Palomar ha afirmado que “el sector no es ajeno a las dificultades de cumplimiento de la normativa, y no porque ésta no responda a los intereses generales, sino porque el cambio de paradigma requiere de un mayor esfuerzo de los agentes y la celeridad en la toma de decisiones”.

Finalmente, la secretaria general de la UI CCOO Vinalopó-Vega Baja ha defendido la apuesta de CCOO por un sector del calzado ambientalmente sostenible, ha reclamado la concreción de medidas correctoras, planes de movilidad como condición necesaria de trabajo y la aceleración de las decisiones para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.