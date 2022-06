Ximo puig quiere poco a elx

Se ignora la razón pero parece que, para Ximo Puig, Elx no merece mucha atención. Como si creyera que, con mensajes y promesas variadas, deberíamos tener suficiente, y así él puede centrarse en sus intereses electoralistas, que son los que le interesan.

Es lo que pasó en junio de 2018 cuando anunció su compromiso de compensar a Elx con la cantidad de 43 millones de euros por la inversión que había tenido que hacer el Ayuntamiento para posibilitar la instalación de la UMHE en los terrenos donde se ubica. Con esa promesa, hecha diez meses antes de las elecciones autonómicas de 2019, Ximo Puig se apuntaba el tanto de resolver el problema que, en su día, creó el Consell del PP presidido por Zaplana al forzar a Elx a asumir el costo de los terrenos para su Universidad.

Incluso, al poco tiempo, nos anunció una inversión de más de 8 millones de euros para comprar el antiguo Correos y crear un Centro Internacional de Moda y Diseño del Calzado. Decir que, de aquello, sólo se formalizó la compra del inmueble por unos 800.000 euros y del resto de la inversión, si te he visto no me acuerdo. Y, lo peor, allí está degradándose el edificio y viendo como cada seis meses le prometen ubicar allí una cosa distinta.

Y, encima, recientemente nos dijo que los 43 millones ya estaban compensados por las muchas inversiones que aquí había hecho la Generalitat. Nadie se había enterado de ello, excepto él. Es lo que tiene ser Molt Honorable President, que se ven las cosas desde tan arriba que se pierde perspectiva, y se confunde la ilusión con la realidad. Parece que es una cosa innata a todos los que han pasado por ahí. Un intento de tomadura de pelo.

Y, encima, recientemente nos dijo que los 43 millones ya estaban compensados por las muchas inversiones que aquí había hecho la Generalitat.

Y, por si faltara algo, ahora aparece el tema de la nueva Facultad de Medicina que Ximo Puig ha prometido a la Universidad de Alicante. Parece evidente que, detrás, hay mucho electoralismo hacia la ciudad de Alicante en la propuesta.

El problema es que, así, no se puede hacer política. No se puede jugar con las instituciones y con los recursos públicos y, menos, si suponen un agravio a terceros. Es cierto que Medicina estaba en la Universidad de Alicante y que, con la creación de la UMH de Elx, ésta se le adscribió a la misma y que aquello supuso un trauma y que las cosas se deberían haber hecho de otra manera. Pero de aquello hace muchos años e, incluso, hubo una sentencia del Constitucional que rechazó el recurso del PSOE sobre este tema. Es cosa juzgada y asumida por la sociedad y, además, viene funcionando, con todas las dificultades habituales al mundo universitario actual, de forma muy brillante con nuestra Universidad y todos podemos estar orgullosos.

Crear otra facultad, a menos de 10 kilómetros una de otra es un despropósito. No hay necesidad de la misma, como apuntan muchos estudios sobre la materia. Incluso el diario INFORMACION publicaba el pasado jueves una interesante mesa-debate realizada, en la UMHE, entre decanos, colegios médicos, sindicatos y estudiantes en la que se llegaba a la conclusión de que sólo serviría para duplicar el gasto en recursos, que son necesarios en otros aspectos, y abocar al paro a muchos de los futuros licenciados. O es que no se conoce la triste realidad del paro actual, en médicos bien formados, que tienen que trabajar de lo que sea o, peor aún, emigrar a otros países donde sí se les valora y se les contrata.¿Por aspirar a ganar unos votos en las municipales de Alicante se puede llegar a esto?

Aunque peor es ver lo que ha pasado en el pleno del pasado lunes en Elx. Cuando se plantea defender a la UMH de esta verdadera agresión y hacer patente la protesta, el grupo socialista es el único que vota en contra. Qué mensaje se está dando?. No era suficiente con el engaño de los 43 millones?. Debe quedar claro, siempre, que Elx es lo primero y se está haciendo lo contrario. Luego vendrán las quejas.

Crear otra facultad, a menos de 10 kilómetros una de otra es un despropósito. No hay necesidad de la misma, como apuntan muchos estudios sobre la materia.

Ya está bien de estas cosas. Alguna vez habrá que plantarse. Y el tiempo se acaba.