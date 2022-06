El cierre del Bar Villalobos en plena pandemia de coronavirus dejó un gran vacío para tantos ilicitanos que han crecido entre tertulias y bocadillos de atún y cartuchos de aceitunas. Para volver a las andadas, o al menos, recrear la magia de este mítico establecimiento de 119 años, el Museo Escolar de Pusol ha inaugurado este jueves una exposición temporal sobre este negocio del centro ilicitano. Al menos estará abierta al público hasta el 2 de octubre, por lo que aquellos que sientan añoranza pueden revivir tiempos pasados.

Vicente Villalobos, el portavoz de la familia, y que anunció su jubilación en agosto de 2020, hoy ha vuelto a ponerse detrás de aquella barra que tantas alegrías les ha dado, como si volviese a servir cervezas y entremeses. El museo ha conseguido recuperar, tras la donación de los propietarios del bar, decenas de piezas singulares como el mostrador de los famosos bocadillos de los años setenta, mesas y sillas o básculas. Entre el material hay hasta una máquina de tabaco con más de cinco décadas, cuando el paquete valía 17 pesetas, que el establecimiento tenía almacenada ya por estar en desuso.

Al igual, se puede encontrar en el espacio una máquina de extender leche condensada, envases, cajas y botellines, así como fotografías familiares de todas las generaciones desde que en 1932 empezó a ser gestionado el negocio por la familia Villalobos cuando acabó la etapa de la familia Barceló, por lo que suponen algunos de los recuerdos más íntimos.

Entre los presentes en la inauguración se encontraba la edil de Cultura, Marga Antón, así como miembros de la familia y de la asociación de Amigos del Bar Villlalobos, que han retomado los cánticos y la compañía tras tantos años de amistad. Al hilo, han donado recortes de prensa y condecoraciones que durante todo este tiempo han ido atesorando.

Esta vez, sin embargo, una parte del arsenal de alimentos forma parte de un atrezzo como los bocadillos, el embutido, la sobrasada o las etiquetas de las latas, que pueden pasar por auténticas por la fidelidad con las que se han diseñado las réplicas para la ocasión. "Todo lo que les comenté lo han reproducido tal y como era, me ha emocionado el acto por la gente que ha ido, me he sentido muy arropado, y muy bien", señala a este diario Vicente Villalobos emocionado.

Cierto es que en un espacio limitado se ha conseguido recrear el establecimiento, que tenía cerca de 80 metros cuadrados, sin renunciar a todos sus aspectos clave. En 2021 los técnicos del museo empezaron a hacer acopio de las piezas que fueron donadas por la familia. "Éramos conscientes de que teníamos que recrear el bar, la gente quería reconocerlo, que fuese algo muy claro, y creo que esta exposición va a tener éxito porque tiene un punto de popularidad" resalta Rafael Martínez, director del Museo Escolar de Pusol.

El edificio donde se asentaba el restaurante está a la venta y tal y como señala la familia esas piezas no hubiesen tenido ninguna segunda oportunidad si no llega a ser por el interés del museo de recuperar esta parte de la historia.