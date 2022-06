«Me veo con fuerzas para encabezar a Compromís en mayo de 2023»

Concurrió como número tres en los comicios de 2019, tras los que su formación se quedó solo con dos ediles que acabaron marchándose al Consell. La política más joven de la corporación cumple tres años liderando el partido que gobierna junto al PSOE y revolucionando la movilidad.

¿Qué balance hace de estos tres años de gobierno?

Es un balance muy satisfactorio porque en las situaciones complejas que hemos vivido, con la pandemia y con una crisis energética, hemos sido capaces de avanzar en muchos ámbitos y de transformar la ciudad. Los avances pivotan sobre dos ejes fundamentales. Por un lado, en la transformación urbana, que se materializa en la movilidad sostenible, con la peatonalización de la Corredora, los carriles bici, la flota ecológica del transporte urbano, la mejora del espacio público de parques y jardines, las plataformas únicas... En general, hablamos de una transformación que ha permitido crear un espacio de calidad a los vecinos y vecinas para que puedan vivir en una ciudad más saludable, con las mejores condiciones de vida. El otro eje ha sido el social, hemos atendido las emergencias derivadas de la pandemia. El Ayuntamiento ha sido de los primeros consistorios que activado esas ayudas para aliviar la situación que están viviendo tantas familias y empresas. Pero, también se ha demostrado que el haber hecho de la pata social del gobierno una cuestión fundamental desde 2015 ha permitido que ahora nos enfrentamos a esta crisis en mejores condiciones. Hemos podido activar lo urgente, esa respuesta la pandemia, pero también seguir ampliando el escudo social que hemos garantizado a los ilicitanos e ilicitanas. Al final también se demuestra que en un contexto político en el que hay quienes están reclamando adelgazar la administración pública al final lo único que conseguimos es ahondar en las desigualdades sociales. Por eso nosotros hemos apostado por seguir manteniendo un ayuntamiento fuerte que ahora está a la altura de las circunstancias y ha podido dar una respuesta a sus vecinos y vecinas.

¿Qué le queda al equipo de gobierno y, en especial, a Compromís por hacer en este año que le queda?

Nos queda seguir adelante con actuaciones básicas como los carriles bici que no solo van a beneficiar al usuario de la bicicleta, sino que van a transformar los barrios por los que van a discurrir, van a mejorar la calidad de vida del conjunto de vecinos y vecinas. También queda el transporte a pedanías. Del conjunto del gobierno, hay que materializar la solución para el Mercado Central, que desde Compromís estamos satisfechos porque, al final, hemos acabado con la postura que defendíamos de poder rehabilitar el edificio y no hipotecar la movilidad del centro de la ciudad. También tenemos que actualizar esas normas que nos ha tocado a este gobierno porque no se había hecho años atrás, para brindar la protección de un patrimonio del que nos sentimos muy orgullosos pero que necesita de una protección para estar a la altura. Hay que completar también las actuaciones del plan Edificant y sumar nuevas, como por ejemplo, la construcción del conservatorio. Hay muchas cuestiones que hemos conseguido desencallar en los últimos meses y otras que van a seguir resolviéndose.

¿Como cuáles?

Para Compromís está pendiente materializar ese trabajo para la candidatura de Capital Verde Europea que para nosotros es prioridad. De hecho, pusimos encima de la mesa esta opción en la pasada legislatura y entendemos que tiene que materializarse de una manera clara para que pueda ser una realidad. Hay otros municipios que ya han presentado trabajo para acreditar a Europa lo que están realizando. Y nosotros no. También hay cuestiones muy importantes acabar de cristalizar en lo que queda de año la ampliación del Parque Empresarial, fundamental para la economía de la ciudad. La previsión es que en este año se den pasos muy importantes. La ampliación del área de protección del Clot de Galvany también es una cuestión fundamental. En este año que queda van a cristalizar cuestiones muy importantes como la rehabilitación del Hort del Gat, que la Conselleria de Cultura va a ejecutar de forma inminente porque ha formalizado ya el contrato.

Acaban de decir no a sus socios para hacer en las Clarisas un hotel o les han dejado solos al apoyar a la UMH por el conflicto por Medicina, ¿porqué se están desmarcando más ahora del PSOE? ¿les han pedido ser más críticos?

La postura del grupo municipal la determina el grupo municipal y es ahora cuando el tema de las Clarisas ha tomado forma, ahora es cuando hemos tenido que votar y hemos sido contundentes, como lo hemos sido siempre, aunque a alguien no le haya gustado que lo fuéramos. Al igual que lo hemos sido con el Mercado Central o en la época del PP de querer privatizar el patrimonio. Desde el principio dijimos que no compartíamos el proyecto de hotel porque suponía privatizar el espacio de mayor valor patrimonial del edificio y se ha sustanciado ahora porque había que votar sobre esta cuestión. Con la Universidad ha ocurrido lo mismo, han coincidido en el tiempo varias cuestiones sobre las que Compromís siempre ha tenido una postura muy clara, la hemos defendido y lo vamos a seguir haciendo.

Con su intención de quitar el hormigón del río también hubo discrepancias, ¿por qué no llegaron a un consenso antes de elaborar un proyecto hasta el final que luego paralizaron los socialistas?

Era una cuestión que habíamos planteado muchos meses atrás y si hubiera habido interés podríamos haber avanzado. Es cierto que la convocatoria era muy clara, tenía unos tiempos tasados y la postura de nuestros socios de gobierno fue incomprensible. Estábamos hablando de una ayuda que subvencionaba al 90% una actuación y no sé si va a volver a darse una ocasión como ésta, que incluía financiar todos los estudios necesarios para comprobar su viabilidad. Esto demuestra que hay asuntos en los que vamos a dos velocidades. Para nosotros atender la emergencia climática es fundamental. Al final, en actuaciones transformadoras del municipio en las que mi formación ha estado defendiendo desde el principio de forma contundente, como la peatonalización de la Corredora, la experiencia nos dice que retrasándonos en ejecutarlas perdemos tiempo maravilloso.

¿No les parece algo contradictorio defender una renaturalización del Vinalopó y al mismo tiempo consolidar el mercado provisional en la ladera y quitar una zona verde?

Nosotros nunca hubiéramos puesto ahí el mercado provisional porque no hubiéramos gestionado el proyecto del mercado central de la manera que lo gestionó el PP. Obviamente la dimensión del río es mucho mayor de la afección que pueda tener ese edificio. La diferencia es más de un impacto paisajístico que en términos medioambientales. Toca tener perspectiva sobre la complejidad de todo este asunto. Hubo un momento en el que Compromís se quedó solo defendiendo que no saliera adelante el proyecto del PP, no porque fuera del Partido Popular, sino porque iba a hipotecar la movilidad del centro de la ciudad y iba a regalar patrimonio público. Y al final los hechos nos han dado la razón y el resto de organismos independientes también. Por lo tanto, estamos satisfechos con el resultado, que es resolver ese contrato, blindar la movilidad sostenible en el centro de la ciudad y más después de la peatonalización de la Corredora. Hemos pactado una rehabilitación del edificio y darle un contenido que dinamice la actividad del centro. Se trata de llegar a pactos. Los comerciantes defendían quedarse en la avenida del País Valenciano y, de manera global, el acuerdo es satisfactorio.

Acaban de aprobar el Plan de Movilidad sostenible, mientras en Elche, cada año que pasa se baten récords de vehículos, ¿cómo van a convencer a la gente de que deje más el coche en casa?

Cambiando las prioridades de la estructura viaria de esta ciudad. Eso quiere decir que vamos a transformar un municipio que ha estado pensado en exclusiva para el coche durante el último siglo. Como mínimo, que las opciones de transporte alternativo y público puedan contar con las mismas condiciones que el transporte privado y es lo que estamos haciendo. A lo largo de estos últimos ocho años he echado en falta una oposición valiente en términos de movilidad. Estamos hablando de la salud de nuestros vecinos y vecinas, que más del 80% de la contaminación en esta ciudad proviene del tráfico privado y es una irresponsabilidad dejar las cosas como están. El PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) promueve completar la peatonalización del centro y extenderla a El Raval; ampliar los corredores verdes a Carrús, El Pla y Altabix que permitirían ampliar aceras, instaurar arbolado y generar carriles bici. También pretende completar el sistema de sendas del Palmeral para pacificar el tráfico en torno al Patrimonio de la Humanidad, completar el anillo ciclista y reestructurar las líneas de autobús para que sean más ágiles y más rápidas, lo que vamos a conseguir con los fondos Next Generation, además de permitir el pago con el móvil. Con todo eso vamos a reducir hasta un 50% las emisiones contaminantes en el año 2030. La oposición no ha propuesto ninguna medida alternativa y su propuesta estrella ha sido oponerse a la peatonalización de la Corredora. Eso dice mucho.

¿Creen que les va a pasar factura las críticas que están recibiendo por el recorte de los aparcamientos o los carriles bici?

Las reticencias iniciales seguro que van a existir y en los procesos de cambio de movilidad siempre ocurre. Al final se trata de cambiar hábitos y hay ciudadanos a los que estos cambios les cuesta, pero con las políticas de movilidad sostenible que hemos aplicado el resultado ha sido positivo. Se ha visto de forma clara con la peatonalización de la Corredora o con el carril bici de la calle Juan Carlos I, donde los datos nos dicen que se ha reducido un 50% el paso del tráfico y en consecuencia han bajado las emisiones. Yo creo que los beneficios son mucho mayores que los perjuicios que se generan y lo veremos desde el principio. Con los carriles bici que estamos poniendo ahora en marcha, en la avenida de Alicante y el anillo exterior, las asociaciones vecinales han estado muy de acuerdo, no solo por los beneficios para los ciclistas, sino para el conjunto de ciudadanos, porque vienen reclamando una rebaja de la velocidad en sus barrios. Es cierto que el plan de movilidad propone una supresión en diferentes fases de 1.600 plazas de aparcamiento, esto es el 5% de las plazas que tenemos en superficie en el municipio, un total de 40.000 y el 90% de las cuales son gratuitas. Es un número muy superior al de ciudades de similar población a la nuestra. Basta con ir a Alicante para corroborar lo que estoy diciendo. Además, esas plazas las vamos a compensar con aparcamientos disuasorios en distintos puntos de la ciudad que vamos a presentar en breve. Si lo que la oposición intenta vender a la ciudadanía es que van a garantizar que podrán aparcar a las puertas de sus casas que digan la verdad porque eso significa que podrán volver a aparcar en la plaza del Congreso Eucarístico o en la plaza del Raval y convertir la plaza de Castilla o la plaza de l’Algeps en un aparcamiento en superficie.

Han logrado que todos los grupos políticos se sumen a su petición de reclamar el regreso permanente de la Dama, va servir de algo esta alianza mientras el Ministerio de Cultura se sigue negando a un préstamo temporal?

Ha servido para que por primera vez todos los grupos municipales pidamos la cesión permanente de la Dama, algo que no había ocurrido en nuestro municipio y eso nos da una fuerza delante del Ministerio de Cultura. No sé si se va a materializar en el traslado o no, pero desde luego las posturas que ha tenido el Ministerio en los últimos años no nos hacen tener esperanzas. Desde Compromís vamos a seguir siendo muy contundentes porque nos lo merecemos por justicia. Defendemos una idea de descentralización de la Cultura, que tendría unos beneficios muy importantes para la ciudad. Tocaba garantizar que, al menos, los grupos municipales tuviéramos una postura común, porque las discusiones que hemos tenido en los últimos años no han servido para nada, la política está para dar soluciones. La Dama está por encima de cuestiones partidistas.

¿Dónde se ve dentro de un año?

Me veo siguiendo con ese trabajo que Compromís hemos llevado a cabo en los últimos años de transformación urbana, de blindar los servicios públicos, de asegurar que nadie se quede atrás en este municipio. Es un trabajo muy importante el que hemos realizado en los últimos años y mi voluntad es seguir haciéndolo en una próxima legislatura. Me veo con la fuerza y con las ganas y confío en que pueda seguir haciendo a partir de mayo de 2023.

¿Va a presentarse entonces como candidata a las elecciones?

Compromís tiene que decidir todavía que fórmulas adoptar para conformar la lista electoral, pero yo desde luego me veo con ganas y fuerzas para continuar este trabajo encabezándolo como he venido haciéndolo como portavoz del grupo municipal desde el año2019. En este contexto político, necesitamos una candidatura amplia, sumar a toda la gente posible a este proyecto progresista para la ciudad de Elche y hay que ver cómo es el encaje para que esto sea posible Queremos que en este 2023 las políticas de Compromís sigan siendo determinantes para mejorar este municipio.