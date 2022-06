Reina Mayor: «Aportaré mucha alegría a las Fiestas y abriré los brazos a los ilicitanos»

Un día para no olvidar, ¿no?

Sigo en shock porque al escuchar mi nombre no era consciente de que era yo, vienen todas las compañeras a abrazarte, porque te apoyan y empatizas con todas, pero no te lo llegas a creer hasta que sales y saludas. Se pasan muchos nervios y estaba muy emocionada y aguanté, pero ya tanto esperé el día y veía que entraba por la puerta y todo acababa que eran muchas emociones.

¿Cómo fue la celebración posterior?

Muy emotiva. Cuando acabó el acto fuimos a nuestra sede de la comisión de María Auxiliadora (Algoda). Fue un tremendo orgullo para ellos tener una Reina de Elche y compartimos la alegría con los nuestros tirando cohetes, tracas, brindando por este año tan bonito que nos espera.

¿Qué espera aportar?

Mucha alegría porque una cualidad de la Reina de Elche es tener una buena sonrisa y buena predisposición porque es un año que te entregas por y para las fiestas. Los ilicitanos te abren los brazos y tienes que abrírselos a ellos.

¿Cómo ha sido llevar tres años un reinado y estar como candidata tanto tiempo?

Atípico para todos. Lo empezamos con muchísima ilusión. Desde pequeña fui Reina Infantil y cuando dejé la banda dije que quería presentarme de nuevo a Reina Mayor en 2019. Y una pandemia sin precedentes irrumpió en nuestras vidas y tuvimos que amoldarnos a la situación. Fueron años difíciles por la situación y porque dejas al lado muchas cosas, pero la ilusión y la esperanza siempre la manteníamos y aunque no estuviéramos cerca nos sentíamos cerca. Tras este parón es como que todos vamos a resurgir de las cenizas.

¿Qué la animó a ser Reina?

Me considero muy ilicitana y vivo las fiestas al 100%. Siempre soñé con poder vivir las fiestas en primera línea, me encantan, al igual que la devoción que siento por mi patrona. Es un mundo mágico. He vivido al máximo el tiempo representando a mi comisión y con esperanza de salir porque eres candidata.

¿De donde le viene la tradición festera?

Mi familia forma parte de la comisión y ellos me impulsaron a seguir participando desde muy pequeña. Mis padres son muy festeros y eso ha sido una parte fundamental para que yo esté aquí. Ya al ser reina infantil tuve vínculo con la comisión, que he mantenido como festera, y al final el sueño se hizo realidad.

¿Cómo van a llevar en casa el cambio de pasar de representar una pedanía a toda la ciudad?

Será un gran cambio pero con mucho orgullo y responsabilidad, porque aunque haya sido yo elegida Reina de alguna forma también involucro a mi familia, y ellos están muy felices de acompañarme vaya donde vaya.

El 2 de julio será proclamada. ¿Cómo afrontará más de 300 actos programados en el año?

Ahora mismo no soy consciente de todos los actos por delante, pienso en lo más cercano que son las Fiestas de Agosto, y lo afronto con mucha ilusión aunque sé que va a ser un año delicado por ser la representante de la ciudad.

Y será el año de la vuelta a la normalidad...

Es como el volver a empezar, el renacer. Seremos las que iniciemos de nuevo esa nueva normalidad en las fiestas.

¿Qué consejos le ha dado la reina saliente, Carolina Irles?

Por lo poco que pudimos hablar ayer (por el sábado noche), porque fue una noche de muchos agradecimientos y enhorabuenas, me dijo que disfrutase mucho de cada acto, que el año se pasa volando, y que exprima al máximo cada segundo, porque al final la vida son recuerdos y hay que vivirlo.

¿Saben en su sector profesional la pasión que tiene por el mundo festero?

Justo acabé la carrera hace un año de Traducción e Interpretación de Inglés, porque los idiomas me encantan, y he tenido la suerte trabajar primero en una agencia de traducción y ahora en una academia de inglés. Y bueno, cuando les comentaba que tenía que ir a ensayos, todo lo que conlleva el mundillo festero... me desearon mucha suerte y me han animado un montón, lo han entendido y se han comprometido a sustituirme cuando hiciera falta. Vamos, que me han apoyado, y yo muy contenta.

¿Qué destacaría de su pedanía y de la ciudad?

Elegiría la familiaridad que caracteriza a las pedanías, el conocer a todos los vecinos, el contacto tan estrecho. Y como ciudad los ilicitanos tienen algo de especial. Por ejemplo el himno y la letra de los Aromas Ilicitanos está hecha para nosotras y es que lo dice todo, nos identifica cuando nos ponemos todas a una a cantarlo.

¿Y un acto de las Fiestas?

El Misteri es una joya cultural y es algo que nos identifica. Me emociona mucho pensar en ese momento y en la ofrenda de flores a nuestra patrona. Entre ambos me quedaría con la ofrenda porque es una tarde muy mágica en la que las calles se llenan de flores, sentimiento y mucha devoción. Ese ramo representa una promesa, una persona que no está, y en ese momento te vienen a la mente mucha gente, lo pienso y lloro.

¿Qué le han enseñado las convivencias?

Que no hay que prejuzgar a las personas. Me llevo a una persona muy especial que es Irene, que casualmente es una de las elegidas dama mayor, y a Clara, la otra dama mayor, que ya teníamos mucho vínculo porque somos las dos del campo. Y con la reina infantil, Julia, un encanto a pesar del poco trato que he tenido con ella, deseando de compartir lo que nos queda por delante.