Reina Infantil: «Ya en el carrito de bebé me ponían el traje así que llevo la fiesta en la sangre»

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando dijeron su nombre?

Creía que estaba en un sueño. Es algo indescriptible. Siempre tienes la pequeña esperanza de que van a decir tu nombre pero pensaba que no iba a salir y por eso lloré tanto.

¿Qué pasó después de la gala?

Seguía sin creérmelo. Fuimos al Palacio de Altamira y después en mi comisión (Algorós-Derramador San Isidro Labrador) nos recibieron con mucho orgullo de ser elegida Reina Infantil de las Fiestas de Elche.

¿Qué le ha enseñado la vorágine de las convivencias?

Me he llevado muchísimas amigas candidatas y he conocido a muchísima gente como Carmen, una de las damas de honor, porque a Noelia ya la conocía de la academia de ballet. De Alba, la Reina Mayor, todos me dicen que es una bellísima persona.

Han pasado tres años desde la última elección y muchas candidatas infantiles han dado el salto al instituto. ¿Cómo se afronta?

Han habido muchas niñas que se han hecho mayores y no es su culpa, han pasado tres años y creo que el jurado lo ha tenido bastante complicado con tantas niñas, y todas tenían muchas posibilidades.

¿De donde le viene la tradición festera?

Cuando iba en el carrito de bebé ya me ponían el traje. Llevo las fiestas en la sangre y mis padres me lo han inculcado desde pequeñita. En realidad la pasión viene de abuelos, que luego pasó a mis padres y también a mi hermana, de 18 años, que salió de Dama Infantil, y ahora está muy comprometida para hacerme el moño, vestirme y llevarme donde haga falta.

¿La han felicitado compañeros de clase?

Cuando salí tenía el teléfono lleno de felicitaciones, fue muy emocionante.

El 2 de julio empieza el ciclo frenético de actividades. ¿Se siente preparada para lo que viene?

Me veo bastante capacitada y preparada.

Imagino que habrá actos que desconozca...

Hasta ahora no, bueno, imagino que habrá alguno, y por ejemplo la batalla de flores la conocía pero no la he vivido.

¿Cree que este cargo la hará mejorar como persona?

Creo que sí, porque al fin y al cabo somos las reinas y damas de las Fiestas de Elche y nos va a entrevistar mucha gente y me va a ayudar a abrirme a muchas personas.

La edil de Fiestas aseguraba en la gala que lo importante es, sobre todo, la belleza interior. ¿En qué aspectos cree que se fijó el jurado?

Creo que captaron lo que quería transmitir, que es mi pasión hacia Elche y las ganas que tengo de salir.

Además de la devoción festera, ¿qué otras aficiones tiene?

Hago Ballet en la academia de María Segarra y es mi deporte favorito. También estoy en una academia de inglés para sacarme el B1.

¿Cuál es su plan perfecto en Elche?

Un domingo podríamos ir al campo a hacer un arroz con costra, o un sábado podríamos ir al centro a tomar algo en los bares por Santa María, o ir a visitar el MAHE entre semana. Todo lo que sea descubrir Elche me gusta.

¿Qué acto festero le hace ilusión vivir en primera línea?

Las imposiciones, porque simplemente ser de las primeras que recibe la comisión ya me hace sentir especial, y estar en primera fila en los actos me encanta, estoy muy orgullosa.