«¿Y yo por dónde salgo?»

Vecinos de las partidas de Jubalcoy y Saladas han iniciado una recogida de firmas para mostrar su oposición a la pretendida modificación del camino de Jubalcoy, el cual, de continuar con los trámites que hay ahora mismo en marcha, podría convertirse en un vial con sentido de circulación único hacia Elche Parque Empresarial.

Esta podría ser solo una de las muchas consecuencias derivadas de que la propiedad de la finca Villa María Ana pueda convertirse, además de un espacio para eventos como es ahora, un hotel con spa y apartamentos. Para ello, el Ministerio de Transportes obligaba a esta propiedad a presentar una solución de tráfico para no poner en peligro la seguridad vial en la carretera nacional 340.

Este proyecto de reordenación de accesos, entre otros cambios, implicaría generar una carril de deceleración paralelo a Villa María Ana, adecuar el camino de Jubalcoy, dejarlo en sentido único, además de eliminar o limitar el acceso y salida a la citada nacional de las empresas y viviendas situadas previamente, entre el polígono industrial y dicha finca que aspira a generar más dinamismo económico en la zona.

Ello obligaría, no obstante, a reordenar el tráfico en la zona, lo que ya ha soliviantado a algunos vecinos y empresas próximas que han decidido no quedarse de brazos cruzados e insisten en que no están en contra de que Villa María Ana pueda potenciar sus servicios, pero no a costa de perjudicar al resto.

En este sentido, desde hace unos días se han empezado a recoger firmas para mostrar al equipo de gobierno su «total oposición» a la regulación de accesos que exige el Ministerio de Transportes» (históricamente conocido como de Fomento) para el desarrollo de actividad de la citada finca de eventos «y que al parecer el Ayuntamiento de Elche ha informado favorablemente».

Además, en aras de la seguridad vial, en un principio prácticamente se iba a obligar a cerrar con un bionda continua todos los accesos que hubiera a la derecha de la nacional viniendo desde el polígono industrial hasta Elche, de manera que el único acceso para entrar a todas las propiedades que dan fachada a esta carretera fuera por detrás, a través del nuevo carril de deceleración, única forma para llegar al camino de Jubalcoy.

Sin embargo, todo apunta a que una rectificación del proyecto establece ahora dejar entrar desde la nacional a las propiedades que quedan al norte de esta, pero no así incorporarse a la nacional, por lo que todo el tráfico que quisiera adentrarse en zonas de Saladas y Jubalcoy se concentraría por el camino de Jubalcoy, transformado en sentido único.

Si esto finalmente se hiciera realidad Trinitario Agulló, presidente de la asociación de vecinos Santa Bárbara de Saladas y Jubalcoy y también uno de los afectados, podría acceder a su propiedad, pero no salir de ella, porque no tiene ningún camino trasero.

Críticas

«Aquí llegan unos 200 trailers anuales totalmente cargados. ¿Entrarían por un caminucho y tendrían que salir por el parque empresarial?»», critican desde Viveros Irles, desde donde se considera que lo que se debería hacer es el desdoblamiento de la nacional, como se ha hecho a la altura de Elche Parque Empresarial.

José Manuel Mateu, de Piensos Elche, apunta: «No estoy en contra del hotel, pero que no vaya en perjuicio de los demás, sobre todo habiendo otras opciones para que no salgamos perjudicados los de la partida». Este negocio recibe cientos de clientes al día y el propietario entiende que como se restrinja y cambien la circulación de entrada y salida, muchos dejarán de venir.

Trinitario Agulló pone otro ejemplo: tiene suelo agrícola a uno y otro lado de la nacional, frente a su casa. Si este proyecto se ejecutara, ya no podría salir con su tractor. Tendría que dar un rodeo de largos kilómetros para poder trabajar sus tierras que están a unos pocos metros. Y luego, con el tractor, tendría que salir a la nacional, ir a la rotonda del parque empresarial, coger la nacional hasta alcanzar el futuro carril de desaceleración y seguir por el camino de Jubalcoy. «Esto no tiene ningún sentido», señala Agulló.

«Lo que se pretende hacer es una chapuza”, añaden desde el mencionado vivero. «Los clientes dejarán de venir por incomodidad», augura José Manuel Mateu.

Los vecinos recuerdan que el camino de Jubalcoy es un camino rural «de uso mayoritariamente agrícola», que da igualmente servicio a otros muchos vecinos de varias partidas de alrededor.

En este sentido, los firmantes solicitan que se mantengan las condiciones actuales en cuanto a que sea de doble sentido de circulación, lo que, a juicio de los interesados, contribuiría a fomentar «el medio rural del que tanto presumimos en el término municipal de Elche», según se recoge en el escrito dirigido al alcalde de Elche, Carlos González, y la edil de Urbanismo, Ana Arabid.

Los afectados, en cualquier caso, insisten en que no se oponen a la declaración de interés comunitario de la finca Villa María Ana, «pero la concesión de licencia de una actividad en concreto no debe perjudicar al resto de vecinos y usuarios del camino de Jubalcoy».