Cuenta atrás en el PP de Elche

El Partido Popular quiere recuperar a toda costa la Alcaldía de Elche, que bajo sus siglas solo ha conocido en democracia de un gobierno municipal en la ciudad, el de 2015 con Mercedes Alonso y de infausto recuerdo para lo que prometía y lo que terminó siendo porque en vez de convertir a la derecha en alternativa consiguió insuflar aire de nuevo a la izquierda y no se sabe por cuántos años mas. En esas está el que es también presidente de los populares ilicitanos, Pablo Ruz, quien en aquel mandato de Alonso no fue ni concejal electo (lo fue no electo), pero que estuvo en todos los salseos y sabe que se lo juega todo a cara o cruz. Fue aspirante en 2019 y su partido probablemente no le dejaría repetir una tercera vez. Su futuro político depende de lo que pase dentro de un año porque en el PP es muy difícil sostenerse sin algún buen triunfo (Elche lo es) y él, de momento, no lo ha conseguido. Su mayor logro es ser el candidato a senador más valorado de la provincia en las últimas generales. Vive del legado con el que le impulsó Pablo Casado o Mariano Rajoy en su momento, dos figuras que ya no existen.

Para lograrlo, Ruz se ha encomendado a la campaña electoral más larga que se recuerda en Elche porque con más de un año de antelación se ha puesto en marcha. Es decir, si durante estos tres años no ha sido suficiente el que machaconamente repitiera en muchas de sus intervenciones expresiones como "en 2023 los echaremos de la Alcaldía..." o "yo seré alcalde en 2023", trufándolo con alguna promesa electoral, como las Clarisas, el Mercado o el fin de los carriles-bici, ahora ya lo tenemos en modo electoral y eso incluye convocar a los periodistas para, simplemente, presentarnos al que va a ser el "coordinador de cuentas" del PP y otro asesor más de cara de cara a unos comicios que ni siquiera, dijo él, aspira a formar parte de la lista de su partido. Ya se verá ¿Es relevante como noticia? ¿tiene justificación una convocatoria para que Latour critique a un concejal del PSOE como Ramón Abad, lo haya hecho mejor o peor con la productividad? En definitiva, ¿quién es a día de hoy Manuel Latour dentro de la organización del PP para suplantar en la labor de crítica a un edil popular? Pues lo van a ver ustedes en más tertulias que a los concejales. Eso demuestra, cómo de amortizado está el mandado para los populares. Pablo Ruz vuelve a ser el candidato del PP de Elche pese a que vive la mitad de días en Madrid, donde ejerce de senador y no va a renunciar a ello porque piensa que se puede echar el resto a 400 kilómetros de distancia, en la Cámara Alta, y ganarse con ello un prestigio que te dé la posibilidad de gobernar en tu ciudad. Vamos, que desde Madrid se ganan votos. Alguna vez he tenido diferencias con él y con miembros de su equipo sobre la importancia y la dificultad que tiene hacer una cosa bien en política, pues imagínense dos. Él considera que saca brillo a ambas, quizá porque es la única justificación que encuentra para compaginar dos cargos públicos de tanta importancia. Al día siguiente de perder las elecciones de 2019, Ruz comenzó a preparar las de 2023 y tiene tal ansia porque llegue la fecha que los árboles no le dejan ver el bosque. Le parece lícito comenzar la campaña un año antes o dar una rueda de prensa con un simple militante para que haga la labor de sus concejales, algunos de los cuales ni se les ha visto hace semanas haciendo una declaración pública y eso dice mucho del grado de cohesión y de trabajo, y también de que, como he dicho, el primer día de este mandato Ruz ya pensaba en el próximo. En el PSOE hay tantos nervios como en el PP, o quizá más, pero templan gaitas con la difícil situación que tienen: o bien Carlos González repite, porque eso es una garantía de votos, o hacen lo que les pide el cuerpo: ponen un candidato como alternativa y les da lo mismo si se molesta con ello a Ximo Puig habida cuenta de cómo ha tratado a la ciudad siendo González su valido estos dos mandatos o si ello le cuesta la pérdida de votos claves para que el president repita por tercera vez en el Cap i Casal. Pero nadie va a mover un músculo hasta que se abra el proceso electoral y por mucho que la tensión se masque en el ambiente y exista tanta o más ansia que en el PP. Soler es un jugador de fondo y sabe que cuanta más presión exista, mejor.. El PP inicia la cuenta atrás para las elecciones, presenta su lema y su solución para el Mercado Ruz, en cambio, confunde entre la labor que tiene que hacer como grupo municipal, de desgaste del equipo de gobierno, con el de generar ilusión con un proyecto para el que, queda tanto, que nadie se va a acordar de lo que prometa ahora. Una idea tiene clara: se ve el único que puede sacar adelante Elche y lo fía todo a que no solo lo voten los suyos sino también los de otras formaciones que atraviesan un profundo desgaste, como Ciudadanos. El PP arropa a Pablo Ruz en su reelección como presidente del partido en Elche Ahora bien, la única encuesta que manejan los populares (que pagaron y que dice evidentemente que ellos pueden ganar) viene a decir dos cosas importantes. Una es que el efecto Ruz y lo que está haciendo no se verá como una subida espectacular de votos en 2023 (el PP subiría más por errores del PSOE que por aciertos propios) y la otra es que Vox, sin hacer nada, porque no ha hecho nada pues los dos concejales trabajan atados de pies y manos, puede duplicar concejales porque el efecto Abascal se prolonga en el tiempo. Sumando ambos parámetros, y alguna decisión que pueda tener errónea el PSOE en la elección de candidato o la situación futura Compromís, por el desgaste que le ha supuesto este mandato y las ganas que ponen algunos en quitar a Esther Díez de candidata, que no es Mireia Mollà, claro ésta, el PP podría recuperar la Alcaldía... pero gracias a Vox.