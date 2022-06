El gerente del Hospital Vinalopó asegura que se podrían salvar de dos a tres vidas al año si Sanidad les derivara a los pacientes infartados

El gerente del Hospital Universitario del Vinalopó, Rafael Carrasco, ha reivindicado el reconocimiento por parte de la Conselleria de Sanidad de su unidad de hemodinámica que funciona las 24 horas. Carrasco ha achacado a la "sinrazón" que los pacientes que sufren un infarto grave sean derivados al Hospital General de Alicante, que es el centro de referencia en estos casos en la provincia, aunque el paciente esté a pocos kilómetros del centro hospitalario ilicitano teniendo un recurso como ese. El gerente asegura que si Sanidad derivara los pacientes también al Hospital del Vinalopó se "salvarían vidas". De hecho, asegura que en Elche y sus alrededores mueren cada año de dos a tres personas infartadas en los traslados al hospital "lo que es inadmisible", ha lamentado. Algo que no sucedería si se usara el recurso más cercano como sería el derivarlos a la unidad de hemodinámica del Hospital del Vinalopó ya que en casos de una urgencia vital como es un infarto agudo de miocardio la actuación "debe ser inmediata". "Nadie debe pagar con su salud alguna decisión que consideramos que no es correcta", ha indicado el gerente del centro hospitalario ilicitano que cumple 12 años bajo la gestión del Grupo Ribera y cuyos resultados ha puesto en valor en una comparecencia ante los medios.

Para la gerencia del Hospital del Vinalopó, las autoridades sanitarias deberían rentabilizar esa unidad de hemodinámica 24 horas que tiene el centro hospitalario. Aparte del traslado a Alicante de los pacientes, que supone unos 20 minutos, ha estimado, pone el foco en el uso de un recurso como es el transporte "que tampoco es que sobren y está ocupado hasta que deja al paciente en el Hospital General de Alicante". "Vamos a seguir peleando porque se reconozca esta unidad porque es una gran ventaja, pero la realidad es dura y esperemos que cambie y prevalezca el sentido común y la dignidad de nuestros pacientes", ha señalado Rafael Carrasco.

Carrasco, especialista en medicina intensiva desde hace 30 años, ha asegurado que ha trasladado esta preocupación a la Conselleria de Sanidad, así como "todo lo que vaya en favor de nuestros pacientes" y que lo hace argumentado con datos y evidencias científicas. "Nos cuesta quizá demasiado, no sé si porque todo va lento o por otros condicionantes", ha indicado, poniendo de relieve que en el hospital que dirige "estamos muy por encima de ideologías y de otras variables que no deben influir cuando hablamos de la salud de los pacientes", sin querer entrar en detalles de a quién o quiénes se estaba refiriendo, aunque con un destinatario claro en la Conselleria de Sanidad. "La realidad, muchas veces, te pasa por encima como un camión", ha lamentado, por la negativa hasta ahora de la Conselleria a hacer centro de referencia en caso de infartos graves al Hospital del Vinalopó como lo es el General de Alicante.

"No queremos decisiones que atenten a nuestros pacientes", ha reiterado el gerente del Departamento de Salud del Vinalopó. "No es correcto que fallezca un paciente en un traslado a Alicante y cualquier decisión que vaya en contra de esto está mal tomada", ha indicado haciendo referencia a que habla como médico. Carrasco ha añadido que la unidad de hemodinámica 24 horas de su departamento está "reconocida y acreditada" con "resultados excepcionales" y "que a un paciente le de un infarto enfrente de este hospital, como ha ocurrido, y se le traslade en la ambulancia a Alicante... no sé con qué intención se hace", ha manifestado recordando un caso que sucedió.

Ante la pregunta de los periodistas de si espera que la situación cambie con la llegada del nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, el gerente del Hospital del Vinalopó señala que "confía" en que así sea, y pone de manifiesto que hay equipos obsoletos o planes realizados hace 30 años que deberían cambiarse. "Los tiempos cambian", ha zanjado.

"¿Reversión? Es como si vas por la calle y te atracan"

La gerencia del Hospital del Vinalopó no quiere oír ni hablar de la posible reversión a la gestión pública del centro sanitario. Ribera tiene concesión para gestionarlo hasta 2025, y tras lo sucedido en Torrevieja y lo que se pretende en Dénia, la pregunta era obligada sobre si había preocupación de continuar los gobernantes autonómicos actuales cuya hoja de ruta pasa por la reversión de todos los hospitales de gestión privada. "No estoy preocupado", ha señalado Rafael Carrasco, quien ha indicado que aún quedan tres años para ese futurible. No obstante, considera que la continuidad del Grupo Ribera en el centro hospitalario ilicitano "está asegurada" porque "no se entendería" la reversión. Así, el gerente ha añadido que "queremos que no se nos quite lo que tenemos y seguir dando estos resultados", poniendo en valor lo que los datos de los organismos que les monitorizan. "Es como si uno va por la calle y te atraca alguien, ¿qué vas a hacer?", ha señalado Carrasco quien añade que "no es lo que pensamos que vaya a ocurrir. "Al final, creemos que los que se dedican a esto tienen cabeza y sentido común y el peso de la evidencia tiene que prevalecer", ha concluido.