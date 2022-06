La Plaça de Baix de Elche ha acogido esta mañana un circuito de movilidad y una exposición de material adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad visual con motivo de la semana de actividades organizada por el Grupo Social ONCE.

Durante la exposición, los visitantes han podido observar y tocar cuentos adaptados con diferentes texturas y en tinta y braille; conocer juegos adaptados, como parchís, cartas, ajedrez o balones; así como máquinas perkins y otros materiales para acceder a la información, tales como auxiliares de movilidad o relojes sonoros, entre otros objetos. También se ofrecía a las personas sin problemas de visión ponerse un antifaz y ayudarse con un bastón para moverse por la Plaça de Baix y, de este modo, comprobar los problemas que tienen las personas ciegas cuando salen a la calle y quieren desplazarse.

La muestra, que ha contado con la participación de la concejala de Sanidad, Mariola Galiana, que ha estado acompañada por la directora de ONCE Elche, María del Carmen Belmonte, y el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, Antonio Ibarra Sansano.

La edil ha agradecido la labor de los representantes de la organización y ha recordado que el objetivo principal de esta iniciativa es concienciar e informar a la sociedad de que las personas ciegas o con discapacidad visual grave, con las adaptaciones necesarias, pueden estudiar, jugar, ser independientes en las tareas de vida diaria, moverse por la ciudad e integrarse como otros ciudadanos en la vida socio-cultural de su ciudad. Asimismo, ha señalado que con estas actividades "también se pretende dar a conocer a la sociedad tanto el trabajo de la entidad como los servicios que presta a sus afiliados”.

Galiana ha puesto el acento en que la tecnología debe ser un instrumento que haga avanzar a la sociedad sin dejar a nadie atrás. “Debemos ser conscientes de la gran diversidad de personas que existen y diseñar y fabricar tecnología para todos”, ha concluido.

Por su parte, la directora de la ONCE en Elche ha invitado a la ciudadanía a acudir a ver el recital poético a cargo de los afiliados a la ONCE en Elche, que contará además con la presentación del libro “La alegría de los solitarios” de Elena Villena y que tendrá lugar a las 18:00 horas en CEU Cardenal Herrera.

Mientras, Antonio Ibarra, que ha agradecido al ayuntamiento su colaboración, ha recordado que la ONCE emplea a más de 73.000 trabajadores y trabajadoras en toda España, el 60% de ellas con discapacidad. “Somos un modelo único de inclusión, solidaridad, y prestación de servicios cada vez más especializados que superan fronteras”, ha apuntado Ibarra, quien ha valorado “el gran esfuerzo que realiza la fundación desde su creación hace más de ocho décadas con grandes pasos en su labor social a las personas ciegas y con otras discapacidades, ofreciéndoles la oportunidad de conseguir un trabajo digno y una dependencia económica”.

La ONCE

La agencia de la ONCE en Elche cuenta con 201 trabajadores, de los cuales 192 son agentes comerciales; tres asistentes administrativos; un trabajador social; dos comerciales, la directora y la persona que colabora con ella. Desde la agencia de Elche, la ONCE ofrece servicios sociales a 400 socios, de los cuales 14 son escolares en diferentes etapas educativas, que reciben el apoyo de los profesionales de la organización, en colaboración con los servicios públicos. Además, sirve como base de trabajo para otros profesionales de la ONCE en la Comunidad Valenciana.