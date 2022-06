«Siento mucha curiosidad por la Torre de la Calahorra, está llena de misterios y es mágica»

La periodista y escritora Teresa Viejo (Tarifa, 1963) es la mayor experta en curiosidad del país. Lleva años formándose y acaba de publicar su ensayo sobre este tema. Presenta «La niña que todo lo quería saber» este jueves, a las 20 horas, en Las Clarisas, en un acto organizado por la librería Ali i Truc de Elche.

¿Por qué esa curiosidad por la curiosidad?

Está muy ligada a mi desarrollo personal. Empecé hace cinco años a estudiar la curiosidad. Comprendí que detrás de la mayoría de mis decisiones está la curiosidad. Es una fortaleza humana, pero en este tiempo la tenemos como aletargada. La Escuela de Psicología Positiva considera determinante una alta curiosidad en la consecución de la felicidad de las personas. Por no hablar de la longevidad.

Entonces, ¿los curiosos viven más años?

La Academia de Neurología ha hecho un estudio que concluye que las personas mayores con ese comportamiento curioso tienen una vida más feliz y saludable y viven más tiempo. Quienes tienen un alto comportamiento curioso viven, de media, cinco años más. No es magia, se debe a los neurotransmisores que segrega la curiosidad, especialmente la dopamina y sustancias antiinflamatorias.

Curiosos, pero no cotillas...

Muchas veces se confunden los conceptos. Yo tengo una conferencia que se llama así, «Soy muy curiosa y cero cotilla». Fisgonear es otra actitud. La curiosidad lleva a adquirir conocimientos, a probar experiencias, a conocer personas, a indagar cómo somos y a cuidarnos más.

¿Qué se van a encontrar los lectores en el libro?

Es un libro de desarrollo personal, que nos permite identificar qué significa la curiosidad, cuándo es buena, que es para resolver problemas. Es para aquellas personas que se plantean dilemas y quieran sacar lo mejor de ellos mismos. Les va a ayudar a sustituir los miedos que tengan por dosis de curiosidad, de saber cómo son, porque se incluye un test para saber qué tipo de curiosidad tienen y les permita conocerse mejor, e incluso a encontrar trabajo porque la valoran las empresas.

En su libro habla de siete tipos de curiosidad.

Lo normal es que nuestra curiosidad se manifieste en una de las siete dimensiones, como la curiosidad erudita, la del amor por los libros, o la alegre, que la tenemos todos y es por divertirte. También hay una curiosidad social que nos lleva a conocer a personas, a tener muchos nombres en la agenda o contactos en las redes sociales, y es diferente a la curiosidad empática, que es querer saber mucho de la persona que me acaban de presentar. También está la resolutiva, que es la demandada en las empresas, la que hace de un problema un reto, o la adrenalina, que es curiosidad por los deportes de riesgo o los adictos, por ejemplo, a Tinder, una sensación de la conquista continua. La última es la curiosidad espiritual, que nos lleva a hacernos preguntas.

¿Las redes sociales han nacido para saciar nuestra curiosidad?

No. Han nacido para emboscarla, emborracharla y embaucarla. Nos engañan. Usa elementos muy básicos, rastrean aquello que te llama la atención y te llevan a su terreno. Debemos ser conscientes de que están manipulando nuestro criterio y que hay que tener la fortaleza suficiente para saber elegir. Hay que marcar límites, quiero dirigir yo, no que me dirijan ellas.

¿Quién es «La niña que todo lo quería saber» que da título al libro?

Son todos los niños y las niñas que llevamos dentro y que están dormidos. Es una invitación a encontrarnos con el niño interior. Estamos en un proceso en el que utilizamos la madurez para determinadas gestiones en nuestra vida, pero que el niño, con la misma ilusión, la capacidad de asombrarse, de sorprenderse y explorar, sigue vivo.

Viene a Elche, una ciudad que conoce. ¿Su lugar preferido?

Me gusta mucho la Torre de la Calahorra, porque es muy mágica y está llena de misterios, y eso es algo que me encanta, como es natural, por mi alto comportamiento curioso. Siento mucha curiosidad por ese lugar. También me gusta Santa María, me parece una basílica preciosa. Y yo que soy gaditana, he descubierto la playa de Arenales, que es un lugar muy desconocido y me recuerda mucho a mi Tarifa. Tengo muchos amigos en Elche.