Elche, ciudad embudo

Hace unos días le preguntamos al alcalde de Elche, Carlos González, en una visita a unas obras que se realizan para la recreación del Huerto de Rastoll, proyecto que el Ayuntamiento está efectuando entre las avenidas de Candalix y Juan Carlos I con una inversión de medio millón de euros, por qué no se había previsto un aparcamiento subterráneo habida cuenta que en ese solar aparcaba más de un centenar de vehículos de forma gratuita. Por si fuera poco, a unos 200-300 metros está proyectada la construcción del Auditorio de la ciudad en una parcela frente a la UMH de Elche en la avenida del Ferrocarril que necesitará, si queremos convertirlo en un lugar de encuentro, un estacionamiento fácil. Es decir, lo que preguntamos al regidor era por qué no se había valorado la posibilidad de enterrar los coches en un estacionamiento público y/o privado (ahora que tanto le gusta fomentar la colaboración con las empresas) dando una solución a un problema capital y a muy pocos metros del centro urbano, sin la necesidad de que aquellos que nos visitan o los vecinos tengan que llegar hasta el corazón del casco antiguo para poder estacionar, aunque sea pagando. No olvidemos que una de las cosas que más contamina es el tiempo que se pierde dando vueltas para estacionar.

En todos los programas aparece como idea la de generar estacionamiento y también es curioso que, cuando gobierna, se gaste millones para arreglar los baches de las calles, pero no encuentre fórmulas para resolver dónde dejamos el coche. En otros mandatos, este equipo de gobierno progresista ha encontrado tiempo y financiación para emprender proyectos que, con el paso de los años, se han mostrado más que oportunos y necesarios. Sólo pondremos de ejemplo los de la calle Poeta Miguel Hernández o José María Buck. Lo curioso del caso es que en todos los programas electorales aparece como idea del PSOE la de generar estacionamiento y también es curioso que, cuando gobierna, se gaste millones para arreglar los baches de las calles, pero no encuentre fórmulas de inversión para resolver un problema mucho más importante como es el de ¿dónde dejamos el coche?. invertimos en un asfalto bien cuidado para dar vueltas a la misma manzana buscando donde estacionar. Y no quiero ni pensar lo que ocurre con las plazas de estacionamiento para minusválidos, pocas, según denuncian desde este colectivo. Cien palmeras en lugar de coches El alcalde argumentó que era imposible plantear esta solución por el sistema de riego que se iba a colocar en esta -no lo olvidemos- recreación y añadió que más cerca del futuro complejo cultural de la ciudad, financiado por la Diputación, está el aparcamiento de la UMH. Y punto. Se ve que González no se ha dado cuenta que ni la propia Universidad de Elche es capaz ya de gestionar el estacionamiento porque el número de vehículos supera con creces la capacidad. La propia institución académica ha tenido que colocar día sí y día también pegatinas en los que están mal estacionados. Estos días, que se ha cerrado para una actuación musical, los problemas que han tenido cientos de vehículos que estacionan allí han sido tremendos. ¿Nadie se da cuenta de ello?. En definitiva, "Rastoll" hubiera sido una muy buena oportunidad, pero ni se valoró y si se valoró y estas son las explicaciones del alcalde, parecen muy pobres. Durante este mandato, y aunque el equipo de gobierno se empeñe en asegurar que está generando bolsas de aparcamiento por los barrios, la sensación que hay es que está sucediendo todo lo contrario. La apuesta decidida por las plataformas únicas (que ha supuesto la desaparición de las aceras) o la inversión en la generación de los carriles bici han contribuido a crear esta sensación de falta de aparcamiento, independientemente de que los ilicitanos estén más o menos de acuerdo en si hacen falta o no carriles por los que circulen los vehículos sin motor. Lo cierto es que González ha sido incapaz en dos mandatos de aportar soluciones o al menos de poner parches para resolver el problema. Ha faltado voluntad, como tampoco la ha mostrado su socio de gobierno, Compromís, que teniendo la idea muy clara sobre este asunto, y aquí no vamos a negar los beneficios de evitar la polución y la contaminación ni lo importante que está siendo el crear sinergías sobre la necesidad de movernos sin vehículos a motor, también debería ayudar a la búsqueda de soluciones al tráfico rodado para saber qué hacemos con los coches, qué soluciones, no problemas, aportan ellos, nuestros políticos. Compromís, en este sentido, ha ejecutado un programa de reeducación del conductor en este mandado, encaminando algunas soluciones del tráfico hacia los aparcamientos públicos, caso del actual centro de congresos, pero para lo que ha servido es para demostrar una cosa que todo el mundo sabía pero no quería reconocer: en Elche casi nadie está dispuesto a pagar por estacionar. Y en esto, como en la Cultura, porque nadie paga un euro por entrar a un museo -y si el Ayuntamiento quisiera dar las cifras a todos nos avergonzarían-, nos falta mucho de concienciación. Atascos en Pedro Juan Perpiñán por las obras del carril bici En muchos aspectos Elche sigue siendo una ciudad embudo, con infinitos problemas por, sencillamente, esa cicatriz que es el cauce del Vinalopó, que la divide en dos. Los sesudos informes municipales y los encargados a empresas externas para conciliar la movilidad en todos sus ámbitos no han terminado de funcionar y si vamos perdiendo oportunidades como la que ofrecía la feliz idea de inventarnos un huerto donde había otro que desapareció, y con ello al mismo tiempo dar soluciones globales al tráfico, iremos a peor.