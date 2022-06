El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien a esta hora está reunido con miembros del Círculo de Empresarios de Elche y Comarca, Cedelco, ha confirmado que la institución abrirá una sede a corto plazo en el corazón de la ciudad, muy cerca del Ayuntamiento, tal y como ya adelantó INFORMACIÓN. La reunión tiene lugar en la sede del colectivo, en el Parque Empresarial de Torrellano. Está previsto que Mazón dé más detalles a las 11 horas, en un encuentro con los periodistas para analizar el motivo de su visita y lo que se ha tratado en dicho encuentro.

Qué edificio servirá como sede de la Diputación de Alicante es una de las cuestiones que se están planteando en el encuentro, aunque la institución provincial todavía no ha tomado una decisión al respecto y negocia con varios propietarios de inmuebles. Vistas las características y necesidades que tendría, así como el lugar donde se quiere ubicar, las ofertas son muy pocas. La sede de la Fundación CAM o el antiguo cine Capitolio, que ha servido durante los últimos años como una de las tiendas de la cadena Zara, se encuentran entre las quinielas, aunque no se puede descartar alguna sorpresa. Por el antiguo cine ha estado interesado el CEU San Pablo como ampliación de sus instalaciones siempre y cuando consiga nuevas titulaciones para impartir en Elche. Lo que sí ha dicho Mazón es que se tratara de algún inmueble digno de protección patrimonial porque el objetivo es que no caiga en desuso y se pierda.

Hace un par de meses, en un acto en IFA, al que también acudió el presidente de la Generalitat Ximo Puig, Mazón dijo durante su intervención que la institución que él presidía sí haría frente a sus compromisos con Elche, y lo hizo días después de que Puig diera un paso atrás con el pago de la deuda histórica por los terrenos de la UMH, que asciende a 43 millones de euros. La Universidad ha cumplido ya 25 años. Mazón, desde entonces, ha seguido dando pasos para poner en marcha dicho auditorio, lo que también depende de los trámites burocráticos que inicie el Ayuntamiento de Elche. En el mejor de los casos, proyecto como tal no habrá hasta final de año o ya en 2023. La institución también espera que la Generalitat Valenciana, e incluso otras administraciones, como el propio Gobierno, se involucre en el proyecto para que todo el peso no recaiga en la Diputación que a finales de 2018, en boca del entonces presidente César Sánchez, se comprometió para ejecutar un inmueble de estas características y similar a otros, como el ADDA, del que disfruta Alicante.

En el encuentro, Mazón también está repasando otros posibles proyectos para la ciudad de Elche que traería la Diputación Provincial y al mismo tiempo ha explicado el grado de inversión que ha comprometido su institución en este mandato, esta cifra supera los 40 millones de euros desde 2019, cuando llegó a la presidencia.

Mazón no sólo hace esta visita como presidente de la Diputación y ante una organización con la que ha mantenido una gran sintonía durante los últimos años, como lo demuestra que estos recurrieran a él para evitar que el alcalde de Elche, Carlos González, siguiera adelante con su proyecto del auditorio de la ciudad en el barrio de Carrús, lo que finalmente se desechó para invertir en una parcela que costará algo más de cuatro millones a la institución en la avenida del Ferrocarril, frente a la UMH, cuyo informe fue fundamental para que se rechazara esa ubicación en j'Hayton que proponía González. El presidente también acude, con o sin quererlo, como candidato del PP a la Generalitat Valenciana y en el encuentro pulsará el estado y las relaciones con los industriales ilicitanos.