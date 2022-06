Una sentencia reconoce el derecho de una profesora de Elche, familia monoparental, a disfrutar de su hijo con hasta 26 semanas por permiso de paternidad y no solo las 16 que se conceden a la madre.

Desde el sindicato CSO, Consejo Sindical Obrero, animaron a la docente a reclamar un derecho que varias sentencias está ya reconociendo en todo el país, y que incluso han dado pie a que ya se esté debatiendo una ley que lo contemple.

Hasta que se incluya legislativamente no hay otra que reclamarlo, por lo que desde CSO animan a la madres solteras a dar el paso ya que los jueces, en este caso del juzgado contencioso administrativo número 2 de Alicante, aluden a la "protección de los derechos humanos".

La docente, que imparte clase en un instituto ilicitano, no cabe en sí de alegría. Indica a preguntas de este diario que su primera motivación a la hora de ir a juicio fue comprobar que su hijo iba a quedar en desventaja con respecto a los demás bebés. "Mi hijo iba a perder tiempo de pasar conmigo, su madre, un hándicap respecto a los demás por estar soltera", explica.

Discriminación

El permiso de paternidad concede entre ambos padres 32 semanas, que en las familias monoparentales se reduce a las 16 que corresponden a la madre pero que diversas sentencias coinciden en ampliar a 26 semanas ya que las restantes hasta 32 se comparten ente ambos cónyuges.

La profesora confiesa que le costó lanzarse al "volumen de papeleo" que exige la situación, viéndose "sola y con un bebé", pero que finalmente el propio Felip Vicedo, de CSO, le convenció "y me dieron todas las facilidades", agradece.

"Por mi hijo"

Ahora está "muy contenta" porque su hijo "va a tener las mismas opciones que los demás. Yo no trataba de tener más días que nadie, sino lo que por justicia veo que corresponde a mi hijo y si el permiso me corresponde a mí porque no hay otro progenitor, pues él merece pasar esos días conmigo", abunda.

Las 16 semanas de su permiso maternal ya las disfrutó el bebé y ahora espera que desde la Conselleria de Educación, que ha aceptado el fallo, le indiquen cuándo puede dedicar las otras 8 semanas que le han concedido con su hijo.

Vicedo apunta que el colectivo de madres monoparentales no es muy numeroso, por lo que la administración debería actuar ya de oficio al respecto y no esperar a que sean los jueces los que una y otra vez reconocen este derecho del menor.

"Interesa hacerse eso de estos logros porque si no las madres y sus hijos lo pierden", añade.

A juicio

En concreto la profesora disfrutó de un permiso por maternidad biológica entre el 13 de septiembre de 2021 y el 10 de octubre de 2021, y presentó la solicitud ante Educación solicitando 8 semanas más de permiso, pertenecientes al padre, "dado que es madre sola, pero la petición que fue rechazada por la administración educativa", apunta Vicedo.

La interpretación del juzgado, amparado en el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), contempla la necesidad imperiosa de dar protección a la familia, y el artículo 39 de la CE indica que "Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda", como señala el fallo.

El fallo

Los magistrados indican que "existe un trato diferenciado entre la demandante (familia monoparental) y otras familias nucleares biparentales, desde el punto de vista de la situación en que queda el hijo recién nacido con relación a los permisos que tanto la madre biológica como, en su caso, el otro progenitor, pueden disfrutar. Así las cosas, no se trata de abordar la cuestión controvertida desde la perspectiva del progenitor o progenitores o guardadores, sino desde la perspectiva del menor de edad. Mientras que el recién nacido en un hogar biparental puede permanecer en compañía de sus progenitores durante 26 semanas, el que lo ha hecho en un hogar monoparental sólo puede estarlo durante 16 semanas".

El sindicato CSO concluye que "el Gobierno Valenciano, en su política de desarrollo de derechos que provienen del Pacto del Botánico, deben reconsiderar y aplicar sin más demora la extensión de este derecho con carácter automático y de oficio".