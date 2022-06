El alcalde de Elche, Carlos González, considera "imprescindible, necesario y urgente" que la ciudad disponga de un servicio de hemodinámica 24 horas los 365 días del año para que personas que sufren un infarto grave puedan ser atendidas en la ciudad y no tengan que ser desplazadas al Hospital General de Alicante. "Un tema de máxima importancia que, como alcalde de la ciudad, he venido trabajando con la anterior Conselleria" cuando estaba dirigida por la alicantina Ana Barceló, ha puntualizado González. El regidor asegura que tiene constancia de que el anterior equipo que dirigía Barceló ha estado trabajando para conseguir dicho objetivo y dar respuesta a esta demanda. Y ha anunciado que mantendrá un encuentro con el nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, para trasladarle esta cuestión y espera que el actual gobierno valenciano continúe con las gestiones para que Elche pueda tener hemodinámica 24 horas con el objetivo de mejorar el servicio sanitario público "en el menor plazo posible". No obstante, el Hospital del Vinalopó, público pero gestionado por el grupo Ribera, dispone desde 2015 de este servicio, aunque la Conselleria de Sanidad se niega a reconocerlo y evita trasladar a los infartados a este centro hospitalario aunque la urgencia tenga lugar a escasos minutos de allí.

Sanidad ampliará los hospitales de la provincia que atenderán las 24 horas a los infartados El Hospital General de Elche es referente para este tipo de pacientes, pero sólo de lunes a viernes de 8 a 15 horas, por lo que fuera de esa franja horaria los infartados son trasladados al Hospital General de Alicante, el centro de referencia en la provincia para la Conselleria de Sanidad. Como adelantó este diario, la Conselleria de Sanidad actualizará y ampliará el llamado «código infarto» en la provincia, el protocolo que han de seguir los sanitarios en el caso de atender a una persona infartada, y que hasta ahora obliga a trasladar a los pacientes al Hospital General de Alicante cuando la urgencia se registra fuera del horario de mañana. Así, el hospital alicantino dejará de ser el único centro de referencia como hasta ahora, y se derivarán a los pacientes a otros hospitales de la provincia, aunque la Conselleria no ha aclarado cuántos y cuáles serán los otros centros que podrán atender esos casos en las unidades de hemodinámica. El gerente del Hospital Vinalopó asegura que se podrían salvar de dos a tres vidas al año si Sanidad les derivara a los pacientes infartados Todo, después de las quejas de la gerencia del Hospital del Vinalopó que cuenta con una unidad de hemodinámica las 24 horas que no reconoce la Conselleria. El gerente de este departamento de salud, Rafael Carrasco, achacó a la «sinrazón» que los pacientes que sufren un infarto grave sean derivados al Hospital General de Alicante aunque el paciente esté a pocos kilómetros del centro hospitalario ilicitano, que tiene un recurso para atender estos casos. Y puso como ejemplo el caso de una persona que sufrió un infarto en El Corte Inglés, situado enfrente del Hospital del Vinalopó, pero que fue derivado al General de Alicante, con mínimo 20 minutos de trayecto. De hecho, llegó a asegurar que fallecen cada año hasta tres personas de Elche y alrededores en esos traslados por la negativa de Sanidad a derivarlos al Vinalopó fuera del horario de mañana, cuando funciona la unidad del General de Elche. «Es inadmisible», señaló. Sanidad nunca ha reconocido su uso y ya en 2015, cuando se creó la unidad, tumbó este servicio recordando que el hospital de referencia en el que deben tratarse los pacientes con el llamado «código infarto» susceptibles de angioplastia primaria (urgentes) son el Hospital General de Elche, en horario de jornada ordinaria, y el General de Alicante, en horario de atención continuada.