Conservatorio de Música de Elche: 20 años esperando soluciones

Encajados en un huerto. Las instalaciones del Conservatorio de Música están en pleno Palmeral, en un huerto ahora protegido. Así, los tres edificios que tiene no se pueden ampliar ni en extensión ni en altura, ya que lo impide la Ley del Palmeral. Para atender sus necesidades se necesitarían 5.000 metros cuadrados, y ahora apenas disponen de 1.000.

Una pancarta reclamando el «¡nuevo conservatorio, ya!» recibe cada día a las decenas de alumnos que estudian alguna de las 17 especialidades que imparte el Conservatorio Profesional de Música de Elche. La pancarta está comida por el sol y apenas es legible lo que pone, pero es un reflejo claro de lo que cualquiera que entre en las instalaciones se van a encontrar: deterioro y espacios muy reducidos. La pancarta lleva colocada en el mismo lugar desde 2006, cuando la Ampa del centro, harta de promesas y de esperar la rehabilitación, decidió movilizarse. Ahora, 16 años después, nada ha cambiado. Profesores, alumnos, padres y la dirección del Conservatorio llevan 20 años esperando soluciones, que no llegan. Todo, a pesar de las continuas peticiones a la Conselleria de Educación para acabar con esta situación insostenible.

El edificio, que consta de tres pabellones, se construyó cuando no existía normativa sobre requisitos de los centros que imparten enseñanzas artísticas. Pero desde que se autorizó, han pasado dos decretos de requisitos mínimos que el centro, donde se matricularon este año 410 alumnos, no cumple. «No tenemos un salón de actos que permita un concierto de coro y de orquesta, simplemente para ensayar ya se llena, y sólo tenemos un despacho», lamenta José Galiano, director del Conservatorio de Música de Elche. El Conservatorio también carece de biblioteca y, ni siquiera, hay cabinas de estudio donde los alumnos puedan estudiar, lo que sí tienen otros centros similares. De hecho, los alumnos de percusión tienen que ir a estudiar cuando pueden, en los huecos que tienen en sus institutos, para no coincidir por falta de espacio.

El Conservatorio inició su andadura en 1981 como Escuela Municipal de Música y, a lo largo de los años, evolucionó llegando en 1995 a formar parte de la red de centros públicos de la Comunidad Valenciana y transformándose entonces en Conservatorio Profesional. El centro tiene 450 plazas autorizadas, aunque debido a la falta de espacio solo hay 410 estudiantes y 45 profesores. Se ha quedado pequeño y obsoleto. Un ejemplo de ello es la clase de percusión, donde decenas de instrumentos llenan el aula y los alumnos y profesores apenas pueden moverse. «Estamos penalizando a un alumnado que durante diez años no tiene dónde estudiar», lamenta Galiano. El director del Conservatorio añade que, sólo en mover instrumentos para hacer espacio, «se va mucho ingenio, trabajo y tiempo».

Otro problema importante, dado a lo que se dedica el Conservatorio, es el mal aislamiento acústico que tienen las instalaciones. «Una inversión completa no tiene sentido porque hay muchos puentes acústicos que no podemos eliminar porque la estructura no estaba pensada para un centro con tantos profesores y todas las especialidades instrumentales», explica el director del Conservatorio de Música. Galiano señala, con una mezcla de enfado e indignación, que «con estos tabiques te puedes imaginar lo que es dar clase de guitarra y tener al lado una clase de acompañamiento con seis pianos tocando a la vez». El centro también sufre actos vandálicos, y prueba de ello son las pintadas en farolas y paredes.

Falta de superficie

En sus tiempos, las instalaciones estaban pensadas para poder ampliarse dentro del huerto en el que se encuentran. Algo impensable ahora, ya que la Ley del Palmeral no lo permite. Tampoco puede ganar en altura. De hecho, con sus 1.000 metros cuadrados, los tres edificios que componen el conservatorio ilicitano superan ya el máximo de superficie edificable en un huerto histórico. La Ley del Palmeral, además, excluye el uso educativo de los mismos. «Tenemos que salir», indica José Galiano.

El Ayuntamiento de Elche apoya las reivindicaciones de la comunidad del conservatorio y hace unos días, el alcalde, Carlos González, anunciaba que la pretensión es que la Conselleria de Educación incluya en el Plan Edificant de 2023 la construcción de un nuevo conservatorio. El regidor abandonó hace unos meses la idea de construirlo al lado de la Escuela Oficial de Idiomas en terrenos que son de la universidad, y se plantea levantarlo en suelo educativo, junto al colegio Clara Campoamor, en Altabix. El propio Conservatorio tiene un estudio que señala que se necesitarían 5.000 metros cuadrados útiles, como mínimo, para el volumen de alumnos y especialidades que mueve el Conservatorio ilicitano. Sin embargo, Educación es la que tiene la última palabra y, de momento, no se ha pronunciado sobre la intención del consistorio de incluir el proyecto el próximo año.