Los propietarios venden la villa centenaria del yacimiento donde se halló la Dama de Elche

Una histórica villa de campo, centenaria, en el lugar donde a unos metros se halló a la Dama y rodeada de un yacimiento arqueológico íbero romano, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), el de La Alcudia. Es la descripción de la peculiar y emblemática casa que desde hace unos meses se vende en Elche.

La familia de Rafael Ramos ha decidido, tras su fallecimiento el pasado mes de noviembre, poner a la venta el inmueble donde vivió el creador del Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) y el que fuera propietario del parque arqueológico.

Pese a que la finca está al alcance del comprador que se precie, el deseo de parte de los herederos del prestigioso arqueólogo es que la Fundación Alcudia, dueña del yacimiento desde el año 1996, se quede con esta propiedad para que al fin y al cabo pueda tener una utilidad pública dado su valor.

De hecho, la familia comunicó hace meses su decisión a las instituciones que integran la misma (la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Elche, la Diputación Provincial de Alicante, la Generalitat Valenciana y la Universidad Miguel Hernández) cuando decidieron desprenderse de esta estratégica villa.

Este lugar repleto de historia representa el 10% de la zona arqueológica, con 10.000 metros cuadrados de superficie y atesora, además, una colección de piezas de época ibérica y romana. De hecho, durante muchos años la casa y el museo han sido lo mismo porque los despachos y almacenes formaban parte de la vivienda.

En la vivienda, hay también piezas extraídas de las excavaciones realizadas a lo largo de las décadas que forman parte del legado de los Ramos y que no son propiedad de la Fundación.

Aunque algunas se han ido exponiendo, con un convenio de cesión temporal que se renueva cada año desde 2013, pero no todas porque no cabían. De estas piezas también quieren desprenderse los familiares, de ahí a el interés de que sea la Fundación Alcudia la que se quede no solo con la villa, sino también con la colección privada.

Todo un ejemplo de patrimonio histórico a la venta con un valor excepcional, ya que este yacimiento arqueológico en el que se encuentra representa la cuna de la antigua ciudad de Ilici y también de la Dama de Elche, extraída de esas tierras.

Este enclave ocupa una superficie de unas 11 hectáreas. Durante siglos, La Alcudia fue empleada como tierra de labor y cantera para recuperar piedras y sillares para los edificios de Elche y su entorno.

A finales del siglo XIX se implantó el regadío, lo que conllevó una intensa remodelación del terreno que propició la aparición de restos antiguos, entre ellos la escultura íbera, referente de la antigüedad española que está expuesta en Madrid.