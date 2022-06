Uno de los temas que están circulando hoy en Elche en las redes sociales es el concierto que este pasado domingo ofreció en su tierra, en Elche, Blanca Paloma, la cantante ilicitana que quedó finalista en el Benidorm Fest, paso previo para llegar a Eurovisión. Su concierto en el antiguo convento de Las Clarisas ha despertado las alabanzas de los que asistieron, pero también las críticas por la escasa difusión del evento, a juicio siempre de algunas voces, aunque es cierto que era difícil encontrar en internet cualquier alusión o recordatorio previo de la cita que tuvo lugar ayer 12 de junio.

"La ilicitana fue una de las 13 finalistas del Benidorm Fest y por tanto candidata a representarnos en Eurovisión. Hoy (por ayer) ha actuado en el claustro de Las Clarisas de Elche con un público de poco más de 30 personas, entre el que se encontraba su familia. ¡Parecía un concierto privado!", se podía leer ayer domingo en una red social. "He sabido de este concierto 25 minutos antes, por una amiga que estaba dentro. Empezaba a las 12 y aunque he llegado a menos cinco, he podido entrar sin problema y sentarme en segunda fila, porque me daba palo estar en primera", añade.

El post continúa: "Ojo, entrada GRATUITA. Con una difusión en condiciones estoy seguro de que no habría cabido un alfiler, pero no ha sido así. En la página ElxCultura, donde según ellos mismos tenemos "toda la agenda y la actualidad cultural de Elche", ni mu sobre este concierto y en general muy poco movimiento de las diferentes actividades programadas en el año", para, a continuación, criticar la labor de la Concejalía de Educación: "La concejala de Cultura, Marga Antón, ha subido a sus redes unas imágenes encuadradas perfectamente en las que no se aprecia la cantidad de sillas libres que había, imagino que también habrá flipado bastante por la ausencia de público, y espero que haga un trabajo de autocrítica porque, por mucho que programen actividades, si no se dan a conocer debidamente, de poco sirve".

En las redes sociales de la edil esta sí subió varias imágenes que dan una idea de la escasa gente que acudió, pero también de la sensación de que se trataba de un concierto para un aforo reducido. De hecho, el patio no es excesivamente amplio. Es más, también se puede entender como un auténtico lujo el poder disfrutar de esta cantante ilicitana, afincada en Madrid, tan cerca y con un aforo tan íntimo, casi como un concierto personalizado. No en vano, este ciclo se llama Conciertos Mínimos.

"El público en pie para aplaudir a esta maravillosa y bonita artista. Blanca Paloma dentro del ciclo de conciertos mínimos del claustro de Clarisas, nos emociona y nos hace disfrutar de este domingo de junio. Enhorabuena familia Ramos Baeza por el enorme talento que atesorais!", comentaba la edil de Cultura de Elche en una de sus redes sociales.

Esto, no obstante, no quita que en las publicaciones de la web de Cultura no apareciera anunciado este concierto. Por otra parte, en el comunicado que tiene publicado VisitElche con estos Conciertos Mínimos, aparecen todos los artistas programados hasta septiembre pero no se cita a Blanca Paloma.

"Se merecía más difusión", "Ojalá se pongan las pilas", "Ni sabía que actuaba, me encanta esta chica", "Una auténtica pena!!! No tenía ni idea! del concierto. Otra metedura de pata, vaya Concejalía, no tiene arreglo el Ayuntamiento!!", o "Se merecía mucha más gente, qué pena", son algunos de los comentarios en las últimas horas en redes donde, ya se sabe, se pueden encontrar todo tipo de comentarios, con razón o sin ella. Lo cierto es que en las redes sociales municipales difícil era encontrar referencias previas al concierto.

La joven artista Blanca Paloma interpretó "Secreto de agua" en la gran final del especial del Benidorm Fest: el festival musical organizado por RTVE para elegir el artista y la canción que representarían a nuestro país en Eurovisión 2022.

El pasado 29 de enero el alcalde de Elche, Carlos González, viajaba a Benidorm, acompañado de la concejala de Cultura, Marga Antón, para conocer a la cantante ilicitana Blanca Paloma y mostrarle su apoyo en su candidatura a representar a España en la 66ª edición del Festival de Eurovisión, que tuvo lugar el pasado 14 de mayo en Turín.

El regidor ilicitano señalaba que “la artista es todo un ejemplo para los jóvenes talentos ya que, con constancia, superación y mucho trabajo está llevando el nombre de Elche por todo el mundo”.

Blanca Paloma estudió Bellas Artes y ahora está totalmente enfocada al ámbito profesional de la música.