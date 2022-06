«Cuesta diagnosticar en mujeres la enfermedad coronaria porque los síntomas son muy vagos»

En el encuentro, que este año organiza la Sociedad Española de Medicina Interna, abordará cómo puede cambiar la forma de tratar a los pacientes según si son hombre o mujer. ¿Qué cambios se apreciarían?

Se ha visto desde hace unos años que sobre todo la enfermedad cardiaca como el infarto o la angina tiene un peor pronóstico en mujeres y no se sabe muy bien por qué. Las investigaciones apuntan a que la fisiología del corazón es diferente entre hombres y mujeres, que los estrógenos de las mujeres que tienen la regla es factor protector y cuando se produce la menopausia o la pre menopausia aumenta el riesgo en mujeres. Las mujeres no somos conscientes de que las enfermedades del corazón nos puedan afectar, no son exclusivas de hombres, y es un factor que importa porque a la hora de ir al hospital tardamos más, no pedimos ayuda, y cuando vamos a veces el médico interpreta que los síntomas son de otra cosa y se quedan sin diagnosticar o mal diagnosticar.

La misión es aumentar los niveles de detección precoz...

Es fundamental. Las enfermedades coronarias desde el principio de los síntomas hasta que se inicia el tratamiento es muy importante cuanto tiempo transcurre, y sobre todo si no vas al hospital porque puedas estar nerviosa o estresada por algo. A lo mejor puede ser un infarto o una angina que no se no se presenta estrictamente con dolor torácico.

¿Qué estudios se tienen de la afectación de esta patología por sexos?

El 42% de las causas de mortalidad en hombres en Europa son por enfermedades cardiovasculares, y el 49% en mujeres, es decir, mata más a mujeres que a hombres.

Y a pesar de esa alta cifra no hay una sensibilización especial...

Una mujer podría pensar que la razón más frecuente en mujeres puede ser el cáncer de mama. Efectivamente tiene mucha mortalidad, pero nada que ver con la enfermedad cardiovascular. Las mujeres es verdad que viven más, una media de 85 años frente a 80 los hombres, y cuando llegan tan mayores lo hacen con muchas enfermedades como hipotensión, colesterol y es verdad que cuando tienen un infarto a esas edades con tanta enfermedad asociada se mueren más, y luego las mujeres jóvenes que también se mueren muchas veces tiene que ver porque llegan tarde, porque no lo identifican con una enfermedad coronaria y puede que no se diagnostique correctamente porque las formas de presentación del dolor a veces son diferentes.

¿Cómo cambian los síntomas?

Tanto en hombres y mujeres la forma de presentación más frecuente es el dolor torácico, pero en mujeres es probable que pueda presentarse sin dolor o con síntomas como dolor de espalda, náuseas, o que la propia paciente dice que está nerviosa y no sabe por qué. Cuando esos síntomas son tan vagos y no aparece presión en el pecho es más difícil diagnosticar porque el dolor de espalda puede pensarse que es muscular, o puede pensarse en un problema digestivo. Se supone que esa vaguedad en los síntomas hace que el médico no vaya más allá y si no hay investigaciones es muy difícil que se diagnostique. Ahora se ha visto cómo anatómicamente los vasos coronarios, las arterias que se afectan, son de un calibre más pequeño, de ahí que la sintomatología pueda ser diferente. Es un factor biológico.

La primera escuela de verano de medicina interna arrancó hace 24 años y se paró dos por la pandemia. ¿Qué aportará esta edición?

No es un congreso monotemático, si no que se hablará de enfermedades infecciosas importadas, de la vacuna VIH, de enfermedades autoinmunes, ecografía a pie de cama y otras cuestiones como leer de forma crítica un artículo y claves para publicar en medicina, o habilidades comunicativas con los pacientes y con los compañeros. Los ponentes se han estado seleccionando por parte del comité directivo del congreso (Javier moreno como director y Gemma Ortiz y Asunción Gonzálvez de codirectoras)

¿Cuantos residentes participan?

Hay 39 médicos internistas residentes de diferentes escuelas europeas que asistirán de 19 países. Tienen un contrato laboral en formación y están cocinando datos para tesis doctorales. Digamos que la escuela le ofrece información para formarse. Es una forma de encontrar contactos directos con gente de otros países y ampliar horizontes.

¿Cómo le vino el reto de ser codirectora del evento?

Formo parte de un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Medicina interna que se llama Observatorio de la Igualdad, que se creó hace unos años con la intención de observar qué posibles disparidades a nivel laboral podría haber entre hombres y mujeres en la sociedad, como representantes del comité directivo o comité editorial, jefes de servicio... un poco para señalar si había diferencias con tal de plantear soluciones. Como representante de ese grupo tengo contacto con otros compañeros y me pidieron participar.

El encuentro abordará cómo ha afectado el covid-19 al sistema sanitario. ¿Cuál es el trato actual que se le está dando a los pacientes crónicos?

Ir al hospital suponía riesgo de contagiarse e hizo que los crónicos no fueran al hospital. Hemos visto muchos pacientes descompensados y eso gracias a que ahora las cifras están más controladas ya no se observa. Luego en teoría las cifras de coronavirus actuales en hospitales no justificarían que la atención no sea la misma que antes de la pandemia porque la atención en la planta de coronavirus es anecdótica, aunque si alguien de nuestra plantilla se pone enfermo y no viene a trabajar, eso puede influir en que la plantilla se merme si hay brote.