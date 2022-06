Ciclistas de Elche han reanudado sus reivindicaciones al Ayuntamiento para contar con un catálogo de caminos públicos con la finalidad de saber por dónde pueden circular. El club Ilibike ha hecho esta petición, con un escrito presentado en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano, al equipo de gobierno para no dejar a terratenientes que se apropien de sendas que son propiedad de todos. El portavoz de este colectivo, Miguel Picher, ha insistido en esta reclamación después de la batalla perdida que están sufriendo los amantes de este deporte con un camino bloqueado por piedras en las inmediaciones del Pantano (continuación del camino del merendero) que conecta con Aspe. Un vial que era muy frecuentado por los usuarios de las dos ruedas y que consideran, tal y como explicó el representante del club, que es un "ejemplo de usurpación" de camino público con la que el Ayuntamiento está mirando hacia otro lado.

Fue el año pasado cuando este organismo remitió un escrito al Ayuntamiento para pedirle que tomara medidas con el fin de que volvieran a habilitar el camino. Sin embargo, el edil de Mantenimiento del Espacio Público le contestó diciendo que era particular y que era errónea la titularidad catastral a nombre del Ayuntamiento de Elche. El colectivo siguió con su cruzada y tocó la puerta de la Generalitat para realizar más averiguaciones. La Conselleria de Desarrollo Rural le informó que el citado tramo de camino no se corresponde ni con vía pecuaria ni con monte de utilidad pública o sujeto a convenio o consorcio. Ante lo que el club siguió pidiendo explicaciones al ejecutivo local con un nuevo escrito presentado hace medio año, del que aseguran no haber obtenido respuesta.

Ante ello, Ilibike, inscrito en la asociación ibérica por los caminos públicos, asegura que el Ayuntamiento tiene desde hace más de 36 años la obligación de tener un catálogo de los caminos públicos. Con ello, la petición formulada este martes por parte de la asociación es para que la Administración local realice el “Inventario de caminos de dominio y uso o servicio público y servidumbres públicas de paso” de titularidad de la municipalidad de Elche (Comunidad Valenciana), que forma parte del capítulo “Inmuebles” del “Inventario General de Bienes y Derechos” de dicho Ayuntamiento.