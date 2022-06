La Diputación congela el anteproyecto del palacio de congresos de Elche a la espera de la expropiación

La Diputación de Alicante ha congelado la tramitación del anteproyecto para la construcción del nuevo palacio de congresos de Elche a la espera de que el Ayuntamiento de Elche concrete los trámites de la expropiación del terreno donde se ubicará, en la avenida de la Universidad, frente a la UMH. La decisión la ha tomado la institución provincial a criterio de los técnicos de esta administración. En un informe, al que ha tenido acceso este diario, y firmado por dos arquitectos de la Diputación, los funcionarios exponen que, "si bien nada impide la realización de un concurso de anteproyectos para redacción del Centro de Congresos de Elche", actualmente "no cabe certificar la disponibilidad de los terrenos y los condicionantes que puedan derivarse el Plan Especial de Protección del Palmeral" lo que, advierten, "puede repercutir sustancialmente en la redacción del proyecto". De esta manera, desde la institución provincial, señalan que, sin el acuerdo final con los dueños de los terrenos, un trámite que corresponde al consistorio ilicitano, no pueden continuar con el trámite del anteproyecto porque cualquier modificación en la expropiación desecharía el anteproyecto que se redactara previamente, lo que también llevaría implícito un gasto innecesario. El regidor no se pronunció este martes a este respecto tras la petición de este diario.

El alcalde de Elche pide a Carlos Mazón que opte por el Aula CAM como sede de la Diputación El alcalde ilicitano, el socialista Carlos González, ante las críticas del presidente de la Diputación respecto a que su institución está a la espera del informe de tráfico y de la expropiación de los terrenos, que debe hacer el Ayuntamiento, antes de poder llevar a cabo la licitación de la redacción del anteproyecto, defendió la pasada semana que no se deben ligar ambos asuntos. Así, señaló que, tal y como acordaron en reuniones técnicas, la redacción del anteproyecto no debe estar ligada a la expropiación de los terrenos. "Debe avanzarse, sin ánimo de discrepar, en la redacción del anteproyecto mientras que se está a la espera de la expropiación", indicó el regidor. González aseguró que el Ayuntamiento ya ha iniciado el expediente de expropiación forzosa de los terrenos situados en la avenida de la Universidad pero que "tardará meses" en concluirse. Así, se planteó a la comisión técnica que se deben hacer actuaciones simultáneas para ganar tiempo. Sin embargo, desde la Diputación insisten en que la institución no puede hacer el anteproyecto hasta que no se haya hecho efectiva la expropiación de los terrenos para evitar gastar unos 300.000 euros que puede costar la redacción del anteproyecto si finalmente no se llega a un acuerdo y, de hecho, ha congelado su tramitación a instancias del informe de los técnicos de la institución provincial. El presidente de la Diputación, el popular Carlos Mazón, avanzó hace unos días que la institución ya ha consignado, tras su aprobación en junta de Gobierno, los 4,5 millones de euros que se invertirán en la compra del solar que albergará el nuevo palacio de congresos y que está ultimando el pliego para la licitación del estudio, proyecto y ejecución del futuro edificio "para ganar tiempo". El Ayuntamiento debe realizar la expropiación forzosa para la adquisición de un solar de aproximadamente 5.000 metros cuadrados en la avenida de la Universidad, frente a la UMH y junto a la estación de autobuses. Este martes, tras desvelar que la Diputación sí que está ultimando el anteproyecto del futuro Centro de Congresos de Alicante, que se ejecutará en el puerto, Mazón hizo un llamamiento al consistorio ilicitano para que "agilice los trámites", acusando al equipo de gobierno del socialista Carlos González de ir con "retraso en este sentido". "La disponibilidad del terreno es fundamental y no estamos viendo demasiado avance y es importante que ambas infraestructuras avancen a la vez", indicó el presidente de la institución provincial, quien aseguró que, mientras que la Diputación está "poniendo toda la carne en el asador", el consistorio ilicitano "se está quedando rezagado". "Necesitamos un mayor esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Elche", pidió Carlos Mazón. Un centro de congresos y un posible auditorio en Elche En el informe de los arquitectos de la Diputación Provincial, se advierte de que los trámites de expropiación tendrán una duración mínima de un año, algo que ya señaló el propio regidor ilicitano, y que hay una parte de los terrenos que están integrados en una Unidad de Ejecución y el Ayuntamiento, de acuerdo con los propietarios, puede establecer una reserva de aprovechamiento para su posterior materialización donde establezca la futura reparcelación. Se trata de un procedimiento rápido, pero que, en cualquier caso, no conllevará menos de seis meses. Además, actualmente, el consistorio ilicitano está redactando la versión preliminar del Plan Especial de Protección del Palmeral, que debe exponerse al público, ser informado por las consellerias de Cultura y Territorio, redactar la propuesta final con las alegaciones y recibir la declaración ambiental estratégica antes de aprobarse definitivamente. Un proceso que durará, estiman los técnicos, unos dos años, y que podría afectar a los terrenos en los que se pretende construir el palacio de congresos, al estar en las inmediaciones del Palmeral, por lo que se estudia las posibles afecciones urbanísticas que pueden derivarse como consecuencia de la ubicación de la zona en el entorno de este BIC. Con todo, la Diputación de Alicante sigue a la espera de que el Ayuntamiento de Elche concrete los trámites de la expropiación del terreno, una diligencia para la que la institución ha consignado 4,5 millones. Sin embargo, esta inyección económica, advierte el organismo provincial, se materializará en el momento en el que el consistorio ilicitano cierre el acuerdo definitivo con los titulares de la propiedad. Hasta entonces, parece que tanto la buena sintonía que parecían haber mostrado ambas administraciones en este sentido, como los trámites para avanzar en la concreción del proyecto, han quedado en "stand by".