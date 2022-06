Una decena de familias de Elche participará en el programa "Vacaciones en paz" con la acogida de niños saharauis. Este programa, promovido por la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, regresa tras el parón obligado por la pandemia y permitirá que un grupo de chicos y chicas puedan venir a disfrutar de sus vacaciones a la ciudad ilicitana. Como novedad, en esta ocasión la edad de los menores que viajarán a nuestro país disminuye con respecto a ediciones anteriores, y serán niños y niñas de 8 años los que, por primera vez, disfrutarán de este programa. El alcalde de Elche, Carlos González, y la edil de Cooperación al Desarrollo, Mariola Galiana, han mantenido este martes una reunión de trabajo con la presidenta de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, Ángela Carrillo, y la activista Sultana, para perfilar los detalles sobre la recuperación de un programa en el que ya han participado decenas de familias ilicitanas acogiendo a niños saharauis durante unas semanas en verano. Está previsto que los chavales lleguen a Elche en la primera quincena de julio. De momento hay diez familias que acogerán a los pequeños, pero si alguna más está interesada aún está a tiempo de participar poniéndose en contacto con esa asociación. En 2019 fueron 32 niños y niñas saharauis los que disfrutaron de unas divertidas vacaciones en Elche con familias de acogida.

González ha recordado que el Ayuntamiento mantiene una larga trayectoria de cooperación y colaboración con la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui y, fruto de ello, es el refuerzo que este año se hecho del convenio con un incremento de la cuantía hasta los 18.000 euros. Este aumento de la ayuda que presta el consistorio ilicitano permitirá también poner en marcha el programa "Madrasa" (escuela en árabe) y que permitirá que dos jóvenes saharauis, de 14 años, cursar sus estudios en Elche el próximo curso escolar. "Un erasmus del pueblo saharaui en Elche durante un curso académico", lo ha definido el alcalde. González ha expresado su intención de mantener el marco de cooperación entre el Ayuntamiento y dicha asociación cuyo objetivo, ha destacado, es "favorecer la mejora de la calidad y las condiciones de vida del pueblo saharaui" lo que "comparte" el consistorio.

La presidenta de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, Ángela Carrillo, ha asegurado que el giro en política exterior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al Sáhara, apostando por la autonomía marroquí a cambio de acuerdos comerciales y migratorios, no ha influido en los programas que promueven en España. No obstante, Carrillo ha añadido que su asociación va a seguir apoyando la autodeterminación del pueblo saharaui "y es algo que el alcalde ha dicho que respeta". "No vamos a girar de nuestra postura, aunque el Gobierno gire", ha manifestado y ha anunciado que seguirá pidiendo que sean los habitantes del Sáhara quienes decidan su futuro tras 47 años viviendo en esa situación. "Y, tras todo este tiempo, no se le puede regalar a Marruecos ni a nadie un pueblo porque estamos hablando de personas", ha criticado.

Carrillo ha estado acompañada por una activista saharaui, Sultana, el máximo referente de la lucha del Sáhara en las zonas ocupadas, tal y como la ha definido la presidenta de la asociación. Sultana lleva diez días en España tras haber estado año y medio recluida en su casa "sin dejarla salir y con 25 policías vigilándola de día y de noche". Ángela Carrillo ha relatado el infierno por el que ha pasado "al ser violada, vejada, apedreada e insultada" por el simple hecho de llevar una bandera saharaui. En 2007, la saharaui fue una de las víctimas de la oleada de represión que sufrieron numerosos estudiantes saharauis que se manifestaban pacíficamente y durante la movilización se le acercaron dos policías y le propinaron un fuerte golpe en el ojo derecho que terminó perdiéndolo.

Este martes, Sultana ha querido hacer un llamamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su cambio de postura respecto al Sáhara. "Hay una represión en todos los derechos de los saharauis en los territorios ocupados y hago un llamamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que un apoyo político a Marruecos no debe ser a cambio de la independencia del pueblo saharaui y de los derechos humanos".

Sultana ha agradecido al Ayuntamiento de Elche haberla recibido tras "555 días que he estado en cautiverio, junto a mi madre de 86 años", sin apenas luz ni agua y ninguna atención médica, ha denunciado.