Las familias denuncian maltrato a los mayores en las residencias de la Comunidad

Mañana miércoles, 15 de junio, es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y ReCoVa, la plataforma de familiares de usuarios de residencias de la Comunidad Valencia, ha querido recordar hoy la "magnitud del maltrato a los mayores que viven en residencias" y cómo la normativa en Comunidad Valenciana no ayuda a resolver este problema que denuncian.

"Las personas mayores que viven en residencias son víctimas de situaciones de maltrato, discriminación, negligencia, abuso y violencia", consideran, por lo que invitan a la sociedad a reflexionar sobre los problemas físicos, mentales y de salud que esto conlleva. "Es muy triste pero el maltrato a las personas de edad avanzada no está definido en normas sociales explícitas como lo está para los menores, tiene menos relevancia. La detección y denuncia está limitada por las normas y los valores culturales, la opacidad del negocio residencial, los estereotipos negativos, el edadismo, las falsas creencias como pensar que lo que ocurre es siempre culpa de la edad, y por lo tanto no es susceptible de tratamiento", afirman sin citar directamente a ningún establecimiento.

El colectivo considera que urge la aprobación del Decreto de Tipologías, "se precisa una normativa que sustituya a la actual en Comunidad Valenciana, que data del 2005. La mejora de las ratios de personal, la frecuencia de inspecciones y su reformulación normativa (permitiéndose su escrutinio público), la presencia de los familiares en los Consejos de Usuarios, el número de plazas residenciales, el porcentaje de habitaciones individuales, el enlace de las residencias con el sistema sanitario público, la atención libre de sujeciones… son cuestiones primordiales que deben terminar de dibujar cuanto antes e implantar el nuevo modelo o edificio de atención residencial que ahora mismo está en ruinas". En estos momentos hay 325 residencias en la Comunidad Valenciana, con más de 27.000 plazas aunque solo 73 instalaciones dependen directamente de la Generalitat y suponen 5.700 de esas plazas.

Según ReCoVa, "en las residencias no se piensa en el factor humano, prima el resultado económico de la empresa gestora de la residencia en cuestión. Sufren deshidratación y desnutrición, padecen humillaciones y un déficit brutal de atención sanitaria, los malos tratos se han institucionalizado, se les ha despojado de sus derechos, no tienen voz. Por ello hacemos un llamamiento a todas las personas de bien, a toda la sociedad crítica, a usuarios, a familiares, a trabajadores de la Dependencia, a los sindicatos, a los pensionistas, a los sanitarios, a los partidos políticos también, para que digamos bien alto que las personas mayores sí importan, que sí son ciudadanos de pleno derecho y que sí estarán protegidos".

La plataforma, además solicita la flexibilización y humanización urgente de la resolución del pasado 30 de marzo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por ser "enormemente restrictiva y está fuera de lugar en un contexto de gripalización de la COVID-19 y normalidad para toda la sociedad, menos para los mayores que viven en residencias".

Recova asegura que la actual normativa, "mantiene la anacrónica cita previa, el uso de mascarilla y conserva la burocrática declaración responsable"

Esta resolución, aseguran, mantiene la anacrónica cita previa, el uso de mascarilla y conserva la burocrática declaración responsable. "Respecto de las visitas se limita el tiempo de las mismas a una visita semanal con una duración máxima de 2 ridículas horas, y además dado que esta resolución está inundada de salvedades y concesiones a las direcciones de las residencias, en la práctica hay residencias que te ofrecen mucho menos tiempo del establecido para visitar a los residentes", denuncian. Por otro lado, añaden que "en la mayoría de casos no son puntuales y debes esperar a que “preparen” a tu familiar, tiempo que minora tu visita. No podemos seguir mendigando tiempo para disfrutar, acompañar o cuidar a nuestros mayores". Con respecto de las salidas, se preguntan si no ocupas un espacio en la residencia, "¿por qué establecen un cupo las residencias? ¿Por qué deben estar previamente autorizadas? El poder que les otorga la conselleria de Mónica Oltra a los directores y directoras de residencias es enorme".

Por otro lado, "estamos vetados en el acceso a la mayoría de los espacios de las residencias. Esta bunkerización les viene de perlas a las empresas. Por ello, apenas habilitan espacios de visitas en el interior de las mismas y nos condenan a permanecer en el exterior a 30 grados. Si solicitas revisar el armario de tu mayor, eres escoltado durante todo el proceso y por supuesto, debes apresurarte. Lo que nos estamos encontrando en los armarios después de 2 años sin tener acceso a los mismos, es tremendo. En cuanto a la posibilidad de acceder a alimentarles ante pérdidas significativas de peso, hay casos en las que la niegan argumentando que no es “sostenible o viable para el centro”, como contempla la resolución", denuncian.

Final de vida digno

Respecto del proceso final de vida digno, hay residencias, aseguran, "que siguen incumpliendo el protocolo establecido y no facilitan una despedida en condiciones de los familiares, privando de este derecho al mayor y condenando a los familiares a un duelo traumático y a un daño psicológico irreversible que perdurará toda la vida. Hay bajas laborales por este motivo".

En conclusión, exigen la modificación urgente de la resolución de la Conselleria, "si no queremos seguir siendo una sociedad enferma que ningunea e invisibiliza a los mayores institucionalizados en residencias.

Recova concluye afirmando que "si queremos evitar que las personas mayores sean víctimas de maltrato es absolutamente necesario incidir en la concienciación social. Los expertos auguran que el número de situaciones de malos tratos a los mayores irán en aumento a causa del progresivo envejecimiento de la población, de la esperanza de vida y del incremento de situaciones de dependencia física y psíquica. Por ello se precisan sin dilación políticas de movilización de recursos humanos y financieros, aprobación de normativas que garanticen el cambio de rumbo de las residencias e iniciativas de sensibilización, información, capacitación y denuncia del maltrato".